12 непригодных для проживания мест, которые переделали в уютные апартаменты

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Обычно жилые дома строят с нуля или же реконструируют существующие. Но, оказывается, шикарные апартаменты можно создавать из объектов, которые на первый взгляд совершенно непригодны для комфортного проживания. Например, стильное жилье можно оборудовать внутри портового крана, бывшей церкви или даже заброшенного подземного туалета.

Глядя на все эти дома, понимаешь, что фантазия дизайнеров и архитекторов безгранична, и надо признать, что их «переделки» выглядят очень круто. AdMe.ru собрал 12 примеров дизайнерского преображения старых и заброшенных объектов в стильные жилые помещения.

12. Портовый кран

В Амстердаме специалисты компании Studio Edward van Vliet превратили заброшенный портовый кран, которым когда-то грузили уголь, в элитную 3-этажную квартиру площадью 40 кв. м. Для этого внутри каркаса крана разместили 3 контейнера, сложенных друг на друга, и оборудовали там жилые комнаты. На 1-м этаже квартиры-крана расположили гостиную, кухню и столовую зону, на 2-м — спальню и ванную комнату, а на 3-м — еще одну спальню, с панорамным окном, из которого открывается вид на реку Эй. Кстати, совсем недавно эту квартиру начали сдавать в аренду за $ 850 в сутки.

11. Старая церковь

Трудно себе представить, что из заброшенной старой церкви можно сделать яркое и стильное жилье. Но когда за дело берется мастер своего дела, нет ничего невозможного. Дизайнер и архитектор Стюарт Кирби купил на юге Австралии 150-летнюю церковь и переделал ее в райское гнездышко для себя и своей половинки. В его новом доме площадью 240 кв. м разместились спальня, две ванные, две гостиные и студия. Фасад жилища напоминает об изначальном предназначении дома, но внутри — настоящее буйство сочных красок. Интерьер также дополняет прекрасная мебель. Согласитесь, Стюарт Кирби постарался на славу над своим проектом.

10. Заброшенная шахта

Бывшую ракетную шахту рядом с американским городом Эскридж переделали в жилье для сдачи в аренду, стоимость составляет $ 140 за ночь. Эта шахта, в которой в 60-х годах прошлого века размещалась ракета с ядерной боеголовкой, была заброшена в течение многих лет. Но в 1994 году ее выкупили и отреставрировали, превратив в подземный дом Subterra. В нем есть все то же, что и в самом обычном доме.

9. Пятиэтажный дом из морских контейнеров

В этом году в Лос-Анджелесе начнется строительство комплекса микроквартир Hope on Alvarado для бездомных. В 5-этажном здании, построенном из морских контейнеров, будет сделано 84 квартиры-студии площадью 37–45 кв. м. Также каждому постояльцу предоставят парковочное место для велосипеда. Стоимость аренды пока неизвестна, но застройщик обещает, что она будет минимальной.

8. Пожарная машина

На территории отеля Inshriach House Estate в Авиморе (Шотландия) расположен уникальный гостиничный номер, обустроенный в кузове старой пожарной машины 1956 года выпуска. Здесь есть все необходимое для того, чтобы 2 человека могли с комфортом переночевать и набраться новых впечатлений. Ночь пребывания в таком отеле стоит около $ 100.

7. Заброшенный собор

Этот бывший собор в Чикаго — еще один пример удачного перевоплощения непригодного для проживания объекта в шикарный просторный дом. Специалисты компаний Linc Thelen Design и Scrafano Architects грамотно спланировали пространство помещения и на площади 500 кв. м разместили 7 спален и 6 ванных комнат. О церковном прошлом напоминают старинная кирпичная кладка, арочные двери, витражные окна, колокольня и потолочные балки в некоторых частях помещения. А изюминкой дома стал выделяющийся черным пятном на фоне белых стен камин высотой 8 м.

6. Башня XVIII века

Архитектурное бюро Z-level Architecture превратило старую заброшенную башню XVIII века, расположенную в Греции, в жилой дом с видами на оливковые рощи и море. Отрезанная от автомобильной дороги, резиденция доступна лишь по мощеной дороге. 2-этажное здание площадью 88 кв. м было дополнено пристройкой, увеличившей площадь еще на 62 кв. м. Каждый этаж имеет отдельный доступ к саду и оформлен в индивидуальном порядке в соответствии с ориентацией. Кстати, а рядом с жилой башней расположены 2 исторических объекта: башня XVI века и византийская часовня с настенной живописью XII столетия.

5. Водопроводные трубы

Недавно в Гонконге компанией James Law Cybertecture был представлен вариант микродома, сделанный из стандартной бетонной трубы диаметром 2,5 м. Жилье спроектировано для одного или двух человек и предназначено для тех молодых людей, кто не может себе позволить приобрести жилье в мировых мегаполисах. Внутри предусмотрены стандартные удобства, гостиная с раскладывающейся кроватью, мини-холодильник, ванная комната с душем и место для хранения одежды и личных вещей. Несмотря на то что каждая из конструкций весит 22 тонны, их установка не требует много средств и усилий. Трубы легко прикрепляются друг к другу, что снижает стоимость установки.

4. Школьный автобус

Американская пара Габриэль и Дэбби Мэйес решили круто изменить свою жизнь и променяли свой особняк площадью 465 кв. м на приключение в доме на колесах. Для этого они приобрели списанный школьный автобус и переделали его в удобный мобильный дом площадью 23 кв. м. Их новое жилье имеет отдельную спальню для каждого члена семьи — а у пары, между прочим, четверо детей. Также в мобильном доме есть кухня, гостиная, ванная комната и туалет. За полгода семья уже успела объездить 12 штатов.

3. Заброшенный цементный завод

Известный испанский архитектор Рикардо Бофилл, бюро которого разработало более 1 000 проектов в 56 странах мира, почти 45 лет живет и работает в здании бывшего цементного завода. Промышленный объект, заброшенный еще в начале ХХ века, состоит из 30 элеваторов, подземных галерей и машинного отделения. В 8 башнях архитектор обустроил библиотеку, проектные мастерские, макетную лабораторию, архив и выставочное пространство, которое из-за огромных арочных окон назвали «Собор». Грубые бетонные стены, висячие сады и узкие лестницы прекрасно подошли для работы модной архитектурной мастерской. Такой объект стоит один раз увидеть, ну хотя бы на фотографиях.

2. Часовая башня

Часовая башня в Бруклине, возведенная в 1915 году, находится на вершине одного из крупнейших зданий в Нью-Йорке. То, что раньше было машинным отделением для часов, теперь представлено в виде квартиры площадью 630 кв. м с захватывающим дух видом на Нью-Йорк. Весной 2017 года эти королевские апартаменты были проданы за $ 15 млн. Перечислять все прелести этого жилища бессмысленно, ведь и так понятно, что за подобные деньги там все по высшему разряду. Скажем только, что в этом пентхаусе есть личный стеклянный лифт.

1. Общественный туалет

Учитывая высокие цены на недвижимость в Лондоне, архитектор Лаура Джейн Кларк решила выбрать экономное решение — приобрести заброшенный подземный туалет площадью 55 кв. м и перестроить его под жилье. Все это вместе с покупкой помещения обошлось Лауре в $ 118 тыс. Процесс превращения туалета, находившегося в ужасном состоянии, в роскошный домик Лаура решила задокументировать в своем блоге. Надо признать, что вышло очень и очень неплохо.