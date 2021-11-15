12 мужчин, которые не просто выходят на красную дорожку, а совершают модную революцию

Двухметровый Джейсон Момоа любит розовый, а обаятельный Тимоти Шаламе разбивает женские сердца своей улыбкой и запоминающимися выходами на красные дорожки. Эти и многие другие мужчины меняют мир мужской моды, который становится более разнообразным и ярким.

Мы в AdMe.ru отыскали известных мужчин, для которых грядущее появление на красной дорожке не означает, что им придется облачиться в черный смокинг. А из бонуса можно узнать о том, какой актер посещал кинопремии в одном и том же костюме и неизменно получал награды.

Махершала Али

Актер Махершала Али на церемонии «Оскар» несколько лет назад запомнился не только тем, что выиграл в одной из номинаций, но и тем, как он был одет. Если обычно мужчина появлялся с галстуком, то за «Оскаром» пришел без него, но почему-то надел шапку. Образ получился крутым и расслабленным. Однако еще долго после этого выхода критики искали скрытый смысл поступка Али и выдвигали самые невероятные предположения.

Джуд Лоу

Однажды Джуд Лоу совершил немыслимое: он пришел в бомбере на гала-вечер. В бархатных вещах актер появляется довольно часто, поэтому его выбор не стал удивительным, но удивительна смелость, с которой он нарушил принятый дресс-код.

Генри Голдинг

Манера актера Генри Голдинга одеваться близка к классическим канонам и редко нарушает установленный дресс-код. Но все же, как отмечается, Генри пересмотрел взгляд на классику, поэтому его выходы не затеряются в десятках однотипных костюмов. А на сингапурской премьере фильма «Безумно богатые азиаты» артист позволил себе внести изменения в принятые нормы стиля: он заменил классический галстук на бабочку и надел пиджак с металлическим блеском.

Джаред Лето

На гала-вечере LACMA Art + Film музыкант и актер Джаред Лето блистал в экстравагантном наряде. Джаред сделал ставку на розовые перья и белый цвет. И не прогадал: его выбор сорвал овации, ведь его обсуждают и неизменно отправляют в подборки с лучшими образами звезд на этом мероприятии.

Тимоти Шаламе

Каждый выход Тимоти Шаламе подробно разбирается модными критиками, которые единодушно сходятся в том, что Тимоти бросает вызов миру традиционной мужской моды. Ведь на красных дорожках он появляется в невероятно стильных костюмах, а однажды актер надел худи с пайетками, для украшения которого потребовалось 3 000 кристаллов Сваровски и 15 000 пайеток.

Олли Александер

Иногда складывается впечатление, что музыкант Олли Александер — один из самых больших провокаторов в мире моды. Но на самом деле за эпатажными образами часто находятся важные и полезные инициативы: так, например, певец сотрудничает со студентами при создании концертных костюмов и тем самым дает молодым дизайнерам и модельерам шанс проявить себя.

Бек

Певцу Беку потребовалось надеть яркую рубашку, расклешенные брюки, пиджак без воротника и шляпу, чтобы о нем сказали, что он выглядит просто великолепно. Образ получился довольно экстравагантным, но романтичным. И это отличное сочетание.

Дэниел Крейг

Актер Дэниел Крейг неизменно ассоциируется с его персонажем, агентом 007 Джеймсом Бондом. Поэтому появление актера на премьере очередного фильма бондианы вызвало в сети настоящую бурю: Дэниел подвергся критике, ведь фанаты писали, что Джеймс Бонд никогда бы не надел что-то розовое. Правда, нашлись и те, кто справедливо напомнил, что актер Крейг не должен быть заложником своей роли, ведь он имеет собственный вкус и собственное мнение.

Колман Доминго

Актер Колман Доминго посетил церемонию «Оскар» в ярко-розовом наряде, о котором позже подробно рассказал в собственном аккаунте. Костюм был украшен кристаллами и пайетками, поэтому образ получился по-настоящему блестящим.

Гарри Стайлз

Гарри Стайлз на церемонии Brit Awards получил премию и поразил необычным костюмом. Наряд в ретро-стиле с большими лацканами и расклешенными брюками был дополнен коричневой сумочкой с бамбуковой ручкой и кольцами. Певец относится к выбору одежды как к игре и бесконечному эксперименту, поэтому постоянно находится в поиске новых стильных решений.

Ноа Шнапп

Юный Ноа Шнапп произвел настоящий фурор на церемонии вручения награды Гильдии киноактеров. Актер надел светло-голубой костюм из атласного шелка с акцентом на талии, а дополнил образ нейтральной белой обувью и такой же рубашкой.

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа любит носить бороду, играть воинственных и брутальных героев, а еще, как оказалось, он неравнодушен к розовому цвету. И эта любовь вышла даже на красные дорожки. Кажется, что актер примерил все оттенки розового, но продолжает искать новые и расширять границы маскулинности.

Бонус: Хоакин Феникс и его победоносный костюм

Когда актер Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в триллере «Джокер», он решил появляться в одном и том же образе на протяжении всего сезона награждения. Решение было продиктовано заботой об экологии и сокращении количества отходов. Слово актер сдержал, а его костюм можно смело называть победоносным. В нем Феникс забрал не только «Золотой глобус», но и «Оскар», а также премию BAFTA.