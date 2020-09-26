12 видов маникюра, которые уже вышли из моды. Но многие упорно продолжают их делать

Несмотря на то что скоро похолодает и руки спрячутся в перчатки и варежки, очереди к мастерам «по ноготочкам» и не думают уменьшаться. Это и логично: стильный маникюр актуален в любое время года. Но ключевое слово тут — «стильный». Мы в AdMe.ru осмотрелись вокруг, ознакомились с советами авторитетных специалистов и составили список видов маникюра, которые давно уже не в тренде и иногда даже раздражают, но многие до сих пор стремятся ими покрасоваться.

1. Разноцветные ногти

Радуга на ногтях смотрелась необычно и оригинально около десятка лет назад. К тому же под разноцветный маникюр крайне трудно подобрать гардероб. Лучше выберите один цвет, пусть даже яркий. Например, сейчас в моду входит оранжевый.

2. Крупный глиттер

Если раньше лозунгом моды было «всего, да побольше», то в нынешнем десятилетии нужно уметь покорять простотой и минимализмом. Крупные блестки в эту концепцию не вписываются: такой маникюр выглядит слишком навязчивым и пафосным. Заметьте, о мелком глиттере речи не идет: он как раз в тренде и отлично заменяет большие блестки.

3. Стразы

Маникюр со стразами и бульонками выглядит дорого и богато, но парадоксальным образом дешевит образ его хозяйки. К тому же выпуклые стразы иногда цепляются за что попало и отваливаются. Но если душа требует именно такого маникюра и от стразов отказываться вы не желаете, то лучшей идеей будет все-таки придать ногтям минималистичный вид, например располагать по одному стразу на каждый ноготь.

4. Маникюр с наклейками и под трафарет

В моде сейчас минимализм и индивидуальность, поэтому от витиеватых принтов лучше отказаться в пользу более простого маникюра с рисунками ручной работы. К тому же нанесенные по трафарету узоры придают ногтям неуловимое сходство с обоями.

5. Градиентный маникюр

Такой дизайн уже можно назвать старомодным, да и не у каждого мастера получится сделать плавный цветовой переход. Как и в случае с маникюром-радугой, здесь лучше остановиться на одном оттенке.

6. Лунный маникюр

Лунный маникюр — своего рода антипод французского. Полумесяц у основания ногтя окрашивается светлым цветом, остальная его часть — темным. Выглядит лаконично и вроде бы стильно, но с конца нулевых, а именно тогда он вошел в моду, лунный маникюр успел изрядно поднадоесть. Как скромную, но трендовую альтернативу ему можно рассмотреть маникюр с точками или другими мелкими фигурками у основания ногтя.

7. Французский маникюр с темной кромкой

Такой вариант часто предлагают в салонах красоты, но он не слишком удачен: из-за черных кончиков кажется, будто под ногти забилась грязь. Что выбрать взамен? Классический френч, конечно! Он вряд ли когда-то устареет.

8. Темный матовый маникюр

Уход за матовым маникюром непрост: ногти постоянно пачкаются, и нужно пристально следить за ними, чтобы вовремя удалить очередное пятнышко. К тому же с черным матовым маникюром уже успели походить, наверное, все кому не лень. Но от черного покрытия отказываться вовсе необязательно: попробуйте темный глянцевый маникюр, выглядящий куда современнее.

9. Объемные узоры

Хотя в некоторых салонах красоты лепка на ногтях пользуется спросом, очевидно, что объемный маникюр выглядит несовременно. Здесь та же история, что и со стразами: перегруженный вид, пафос и непрактичность. Как вариант замените лепнину плоским узором.

10. Заостренные ногти

Хотя когда-то «ногти-стилеты» и считались красивыми, сейчас такая форма выглядит несовременно. Лучшим решением будет сгладить остроту ногтя и немного укоротить его длину. По крайней мере, так рука не будет похожа на лапу хищной птицы.

11. Дизайн с буквами

Возможно, надписи на ногтях и выглядят оригинально, но они уже не в моде. Во-первых, такой прием устарел, а во-вторых, очевидно, что прочитать нанесенное послание будет не так-то просто, если вы разместили по букве на каждый палец. Современный альтернативный вариант — нанесение на ногти минималистичных символов, имеющих для вас особое значение.

12. Наращенные ногти

Новое десятилетие, как мы помним, — это время простоты и естественности, и наращенные ногти давно перестали быть в тренде. Так что отличной идеей будет отказаться от искусственной длины в пользу более натуральных коротких ногтей.

А вы любите красить ногти или предпочитаете естественную красоту? Какой ваш любимый вид маникюра?