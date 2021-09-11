12 модных трендов, которые раньше считались нелепыми. А теперь они взяли и ворвались в нашу жизнь

Холщовые шоперы больше не позиционируются как просто экологичная замена пакету при походе в ближайший магазин, а завоевали место в повседневных образах; красная помада раньше считалась вызывающем решением для дневного макияжа, а теперь никого не удивляет и в утренние часы. Это лишь малая часть считавшихся прежде неуместными тенденций, которые в последние годы ворвались в нашу жизнь.

Вот мы в AdMe.ru и решили вспомнить о модных сегодня трендах, при упоминании о которых прежде закатывали глаза, а потом внезапно полюбили.

Афрокосички

Множество косичек на голове — это больше не знак того, что человек был на отдыхе, где поддался уговорам парикмахеров на набережной и внес изменения в шевелюру. Знаменитости выходят на красную дорожку с такими прическами, а мы можем с легкостью последовать их примеру и не бояться выглядеть нелепо.

Рюкзаки

В комплекте с рюкзаком все чаще идет не турист или школьник младших классов, а современный прогрессивный человек, у которого мало времени, но много дел. И рюкзак — это отличное стильное решение: в нем есть место для всех гаджетов, зарядок к ним и формы для фитнеса после работы.

Грубые ботинки

Ботинки на массивной подошве были модными в 90-е, а после на них стали смотреть как на модную ошибку и, возможно, неуместное проявление милитаризма. Сейчас от таких ассоциаций давно отошли. Девушки с удовольствием покупают ботинки в армейском стиле, а самые смелые сочетают их с воздушными и элегантными платьями.

Брюки с завышенной талией

Модницы полюбили брюки с высокой линией талии, хотя еще несколько лет назад поглядывали на них с подозрением. Были мысли, что они искажают пропорции, ломают линии силуэта, но в итоге практичность победила и подобные брюки заслуженно вернули себе статус стильной вещи. И сегодня они несомненно уместны. А вот заниженная линия талии кажется решением, на котором уже давно красуется ярлык «спорно».

Красная помада

«Красная помада привлекает слишком много внимания, она только для вечерних выходов», — думали мы раньше, а потом решили носить ее в офис. Ведь оказалось, что у красного масса вариантов и оттенков, которые можно сочетать с любым образом и не думать о том, что макияж получился слишком вызывающим.

Комбинезоны

До недавних пор комбинезоны обычно вызывали две ассоциации: с маленьким ребенком в песочнице и серьезным взрослым мужчиной на стройке. Но все изменилось, комбинезоны теперь не только утилитарная, но и офисная, и даже вечерняя одежда. А также модная тенденция.

Шоперы

Шоперы органично и с легкостью вписываются в любой образ. Когда модницы это поняли, то перестали воспринимать эти холщовые сумки только как атрибут для визита на пляж или похода за фруктами. Модные дома производят как привычно выглядящие подобные сумки, так и пересматривают взгляд на их внешний вид. Но в одном неизменно сходятся: шоперы — это стильно, удобно и практично.

Очки в толстой оправе

Очки в толстой оправе были модными в 50-е, но в следующие несколько десятилетий оправа становилась все тоньше и тоньше. И в тот момент, когда подобные очки стали напоминать о себе лишь со старых фотографий в семейных альбомах, толстая оправа стала снова модной. Она может быть разных форм и цветов, но самой популярной по-прежнему остается черная прямоугольная.

Крупные логотипы

Сначала дизайнеры приучали нас к минимализму и мысли о том, что огромные логотипы на одежде — признак дурного вкуса, но в 2021-м дают другую установку: носите, миксуйте, и чем больше, тем лучше. Логотипы красуются на всем: от носков до бейсболок, и это больше не осуждается модным сообществом.

Желтый блонд

Желтый — очень противоречивый цвет, к которому нужен особый подход. Пока пепельные или платиновые блондинки задаются вопросом, как не допустить желтый подтон волос, стилисты дают другую отмашку: желтый — это тренд. И тренд с массой поклонниц, которые аккуратно называют подобный цвет «с желтым нюансом».

Фиолетовые тени

Бежевые тени — одни из самых популярных в палитре, о которых можно сказать, что ими веки красят все. А вот на фиолетовый решаются единицы. Хотя, между прочим, фиолетовые тени теперь модный тренд, а не отблеск давно минувших и не считавшихся стильными дней. Визажисты настаивают, что фиолетовый является универсальным и может выгодно подчеркнуть красоту и неповторимость любого цвета глаз: будь то насыщенно-карий или светло-голубой.

Темный маникюр

Претензии к темному маникюру такие же, как и к яркой помаде — это иногда выглядит агрессивно и вызывающе. Но постепенно модные тренды приучают к тому, что темный маникюр — это не только для фанатов рока и представителей готической субкультуры. Звезды носят черный маникюр, а стилисты говорят, что его популярность будет только расти, ведь это смелый и универсальный оттенок.