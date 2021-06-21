12 модных трендов, которые проделали путь от «никогда не примерю» до «какая прелесть»

То, что мода ходит по кругу, давно известная истина, и удивляться этому бессмысленно. Однако есть и еще один любопытный процесс в круговороте актуальных тенденций: то, что еще лет 10 назад было модным провалом или просто никак не вписывалось в образ стильного человека, сейчас находится на пике популярности.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие модные тренды сначала считались неприемлемыми, а потом внезапно пришлись по душе миллионам.

1. Кроксы

Изначально кроксы были придуманы для любителей яхтенного спорта. Эта обувь и правда идеальна для выхода в море: она удобная, не скользит и не оставляет следов на палубе. У кроксов был один недостаток: не самый изысканный и изящный внешний вид. Еще совсем недавно сабо бренда Crocs было не стыдно носить разве что на пляже или на отдыхе, но пару лет назад ситуация кардинально изменилась и кроксы превратились в такой же объект желания, как дизайнерские туфли и кроссовки. В них не стесняясь ходят мировые звезды, а модные бренды с удовольствием создают коллаборации.

2. Татуировки

По меткому замечанию одного из пользователей сети, еще пару десятилетий назад обладателей татуировок считали моряками, девушками «с пониженной социальной ответственностью» или преступниками. То есть еще совсем недавно татуировки на теле были скорее исключением, чем правилом, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Сегодня тату полностью интегрировались в нашу культуру и стали просто символом стиля и самовыражения. Конечно, немалую роль в этом сыграли звезды шоу-бизнеса, которые часто демонстрировали поклонникам свои узоры на теле.

3. Очки

Помните те злосчастные времена, когда ребенка могли дразнить за то, что он носит очки? Раньше людей с плохим зрением называли очкариками, но, к счастью, со временем очки из обычного приспособления для коррекции зрения превратились в стильный модный аксессуар. Многие люди даже с идеальным зрением надевают очки без диоптрий исключительно ради того, чтобы дополнить свой образ. Кроме того, если правильно подобрать этот аксессуар, то с его помощью можно скорректировать форму лица и подчеркнуть вашу индивидуальность.

4. Панама

Панамы, или шляпы-ведра, — довольно своеобразный головной убор. С одной стороны, он не такой претенциозный и броский, как шляпа с полями, а с другой стороны, не так давно панамка воспринималась как аксессуар для детей. Однако в 2019 году дизайнеры решили изменить представление об этой детали гардероба и начали создавать панамы из самых разных материалов — от искусственного меха до кожи. Этот тренд быстро подхватили звезды, и — вуаля — сейчас шляпы-ведра можно встретить на каждом шагу.

5. Сандалии с носками

Очень спорный тренд, который долгое время считался модной оплошностью и уделом гиков, сейчас занял почетное место на страницах глянцевых журналов и ведущих подиумах мира. Сегодня дизайнеры люксовых брендов делают ставку на комфорт, и поэтому провозгласили сандалии с носками идеальным сочетанием. Подобная новая эстетика была с легкостью подхвачена знаменитостями — от Рианны до Кендалл Дженнер. Так что можно сказать, что мы с вами застали исторический момент.

6. Длинные носки

В начале нулевых носки, заканчивающиеся чуть выше пятки, были единственным приемлемым вариантом. В идеале, конечно, этот предмет гардероба вообще должен был быть невидимым. Однако внезапно то, что когда-то считалось символом безвкусицы и отсутствия стиля, стало модным. Длинные носки самых разных цветов и оттенков теперь без стеснения выставляют на всеобщее обозрение. Их можно и нужно носить с короткими юбками, платьями, шортами, и это совершенно нормально. Причем эта тенденция актуальна как для мужчин, так и для женщин.

7. Отросшие корни

Вечная проблема девушек, которые когда-то решили покрасить волосы, — отросшие корни. Раньше это считалось непростительной модной ошибкой, которая портила весь образ и делала его неряшливым. На наше счастье, эти мрачные времена остались далеко в прошлом. С легкой руки голливудских красавиц, которые начали выходить на красную ковровую дорожку с непокрашенными корнями, мы тоже перестали стесняться и бегать к колористу каждые 2–3 недели.

8. Вещи из вельвета

Вельвет был одним из главных трендов 70-х. Тогда из этого материала шили буквально все: штаны, куртки, сарафаны и даже сумки. Однако со временем модный бум прошел, и с тех пор вельвет в основном использовался для изготовления детской одежды, ведь он такой мягкий и уютный. Кто бы мог подумать, что эта ткань вновь завоюет сердца модников и модниц и вельветовые костюмы, комбинезоны и пальто займут почетные места в нашем гардеробе. Да, в 2021 году это больше не винтаж, а горячий тренд.

9. Заколки для волос

Какое-то время назад любые крупные аксессуары для волос, будь то заколки или объемные резинки, считались «вчерашним днем» и пережитком прошлого. Заметные зажимы со стразами и бусинами были допустимы разве что на голове у ребенка. Однако есть мнение, что чем старше становятся миллениалы, тем больше они начинают ностальгировать по своему детству, поэтому в моду возвращаются некоторые тренды из прошлого. При этом поколение Z охотно их подхватывает. Так что сегодня на наших головах вновь красуются зажимы-бабочки, заколки с кнопками, резинки и ободки.

10. Анималистичный принт

Леопардовый принт — это стильно или вульгарно? На эту тему споры ведутся не один год, а однозначного ответа нет до сих пор нет. Было время, когда мода на «животные» расцветки утихла и его старались избегать, чтобы не выглядеть безвкусно. Однако дизайнеры предсказывают, что в 2021 году анималистичные принты буквально взорвут подиумы и триумфально вернутся в нашу жизнь. Причем актуальным будет не только рисунок «леопард», а также «зебра» и «тигр».

11. Оголенный живот

В конце 90-х и начале нулевых многие звезды — от Дженнифер Лопес до Бритни Спирс — открывали свои животы на всеобщее обозрение и демонстрировали пирсинг в пупке. Потом из моды вышла одежда с заниженной талией, и оголенный живот тоже перестал быть частью модного образа. Однако в последние пару лет голый живот снова стал актуальным трендом, правда, с некоторыми изменениями. Так, сейчас модно показывать лишь несколько сантиметров кожи под ребрами, не демонстрируя при этом пупок.

12. Цепочка для очков

Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «цепочка для очков»? До недавнего времени этим аксессуаром пользовались лишь бабушки, чтобы не потерять свои очки. Однако сравнительно недавно все изменилось, и теперь такие цепочки стали непременным атрибутом модников. Они могут быть изящными или нарочито массивными, их оборачивают вокруг шеи или позволяют свисать спереди наподобие шляпного ремешка — никаких ограничений нет, все зависит только от вашей фантазии.