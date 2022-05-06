12 моделей за 50, которые и не думают уходить с подиума, в очередной раз доказывая, что возраст — это всего лишь цифра
Модели обычно начинают свою карьеру в очень молодом возрасте, а завершают ее в 30 с небольшим лет. Но в настоящее время фешен-индустрия становится все более инклюзивной, и мы чаще наблюдаем манекенщиц зрелого возраста на неделях моды. Одни из них — это супермодели старой школы, которые вернулись на подиум, а другие лишь недавно пришли в модельный бизнес.
AdMe.ru восхищается моделями, которые меняют индустрию высокой моды и доказывают, что возраст не помеха.
1. Синди Кроуфорд на показе Savage X Fenty в 55 лет
2. Наоми Кэмпбелл на показе Versace в 51 год
3. Кармен Делль’Орефиче на показе Гуо Пей в 85 лет
4. Хелена Кристенсен на показе Off-White Womenswear в 53 года
5. Беверли Джонсон на показе Бибху Мохапатры в 69 лет
6. Кэти Джейкобс на показе Sports Illustrated в 57 лет
7. Мэй Маск на показе Кристиана Сириано в 71 год
8. Кристи Тарлингтон на показе Fendi в 52 года
9. Патти Хансен на показе Michael Kors в 62 года
10. Вероника Уэбб на показе Николь Миллер в 54 года
12. Кэрол Альт на показе Денниса Бассо в 58 лет
Вы согласны с тем, что индустрия моды становится более инклюзивной? Каких еще возрастных моделей вы хотели бы видеть на подиуме?
AdMe/Дизайн/12 моделей за 50, которые и не думают уходить с подиума, в очередной раз доказывая, что возраст — это всего лишь цифра
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