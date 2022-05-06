12 моделей за 50, которые и не думают уходить с подиума, в очередной раз доказывая, что возраст — это всего лишь цифра

Модели обычно начинают свою карьеру в очень молодом возрасте, а завершают ее в 30 с небольшим лет. Но в настоящее время фешен-индустрия становится все более инклюзивной, и мы чаще наблюдаем манекенщиц зрелого возраста на неделях моды. Одни из них — это супермодели старой школы, которые вернулись на подиум, а другие лишь недавно пришли в модельный бизнес.