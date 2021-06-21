12 незаметных на первый взгляд мелочей, которые испортят даже дизайнерский интерьер

Всем, кому довелось пройти испытание ремонтом, знакомо чувство безграничной радости после его окончания: смотришь вокруг, и все детали интерьера кажутся идеально подобранными. Но со временем глаз нет-нет да и начинает выискивать незначительные мелочи, которые медленно, но верно подталкивают внешний вид жилья к пропасти под названием «безвкусица».

Мы в AdMe.ru пробежались по комнатам среднестатистической квартиры и обнаружили детали, которые способны испортить даже самую эффектную дизайнерскую задумку.

Фотографии на горизонтальных поверхностях

Желая как можно чаще воспроизводить в памяти что-то хорошее, мы выставляем на шкафы, столы и полочки любимые фотографии. Приятных воспоминаний у нас обычно немало, и в итоге лица детей, друзей и родителей сливаются в единый разноцветный коллаж без какой-либо идеи. Чтобы этого избежать, лучше выделить для памятных снимков одну из стен и грамотно сгруппировать изображения.

Noname-постеры

Удивительным образом стены наших квартир захватили виды европейских мегаполисов, тропических лесов и бескрайних пляжей. Такие безымянные постеры стоят недорого и продаются практически везде. А значит, и желающих приукрасить ими свое жилье найдется немало. Дизайнеры советуют отказаться от картинок, которые можно увидеть в каждом втором кафе. А вместо этого разместить на стенах вещи, говорящие об индивидуальности жильцов. Это могут быть поделки, изготовленные своими руками, или коллекция предметов.

Сувениры из поездок

Эти свидетели наших путешествий весьма призывно смотрелись в сувенирных магазинах. А вот в новой квартире они чаще всего ни с чем не сочетаются и просто грустно покрываются пылью на полочке. За рубежом люди создают специальные «ящики воспоминаний», в которых можно хранить сувениры и другие милые сердцу вещи, иногда доставать их и пересматривать. Это очень удобно, такие декоративные коробочки не захламляют пространство квартиры. Их можно сделать и своими руками.

Розетки на видных местах

В этом вопросе нам приходится балансировать на грани комфорта и внешней гармонии. Да, возможно, для глажки белья удобно иметь розетку ровно посередине стены. Однако именно ее первую заметят гости. Если никак не получается убрать розетки с глаз долой, то можно спрятать их за горшками с растениями или внутри мебели.

Стандартные двери во все комнаты

Мало кто задумывается о том, чтобы сделать двери в комнаты разными и тем самым подчеркнуть дизайн и стилистику каждого помещения. В итоге мы видим одинаковые стандартные двери, которые порой мало сочетаются с внутренним убранством комнаты. Чтобы этого избежать, специалисты советуют присмотреться к наклейкам, которые в том числе могут продолжаться и на двери. Еще одним интересным решением может стать аэрография — рисунок на стене.

Средства и губки для мытья посуды

Не знаем, кто придумал делать губки для мытья посуды таких ярких цветов, но нам с этим нужно как-то научиться жить. И самый лучший способ — убирать их с глаз долой после использования. Чтобы в зоне раковины не было лишних ярких пятен, со средством для мытья посуды тоже стоит поработать. Например, перелить его в сосуд нейтрального цвета с дозатором. Это будет и красиво, и удобно.

Пластиковые бутылки с водой

Не умаляя пользу чистой воды для здоровья, стоит подумать, как ее источник гармонично вписать в интерьер новой квартиры. Пластиковые емкости красоты не добавляют, поэтому имеет смысл установить на кухне фильтр для питьевой воды. Ну а если нет возможности отказаться от бутылок, то дизайнеры советуют подумать над тем, где их хранить. Например, соорудить для них специальные стеллажи.

Видавшие виды полотенца и прихватки

Вещи, которые находятся в употреблении ежедневно, довольно быстро теряют привлекательный вид. Особенно это касается полотенец и прихваток, которые нужны нам при готовке и поддержании чистоты на кухне. Важно не пропустить момент, когда потребуется их замена. Как вариант вместо них можно использовать бумажные полотенца: они гораздо более гигиеничны, чем их тканевые собратья.

Коврики в ванной комнате

Кафель, которым покрывают пол в ванной, часто наводит нас на мысль о покупке ковриков, ведь он холодный и скользкий. Нередко в попытке застелить весь пол люди покупают несколько маленьких половичков и этим могут поставить крест даже на самом эффектном дизайне ванной. Некоторые хозяева советуют стелить коврик, только чтобы выйти из душа, а потом просушить его на бортике ванны и убрать.

Яркая шторка для душа

Такая часто используемая вещь, как шторка для душа, может стать настоящей проблемой: ее непросто подобрать под стиль ванной, а менять требуется каждые 6 месяцев. Хорошим решением может стать занавеска из микрофибры нейтрального цвета: ее можно постоянно стирать в машинке, а значит, не придется раз в полгода ломать голову, где найти замену.

Швабры и средства для уборки, хранящиеся на видном месте

Веники, швабры и тряпки на видном месте характеризуют нас как чистоплотных хозяев, но уж точно не добавляют баллов привлекательности помещения. Поэтому лучше заранее подумать о хранилище уборочного инвентаря. Для этого можно использовать пространство за дверью.

Разбросанная обувь

Прихожая — первое помещение, которое мы видим, когда перешагиваем порог чьей-то квартиры. Испортить хорошее впечатление может небрежно разбросанная обувь. Туфли и кроссовки, лежащие в беспорядке, создают ощущение хаоса. Чтобы в коридоре было чисто и красиво, стоит продумать систему хранения обуви. Например, установить открытую или закрытую полку для нее.