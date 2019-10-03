12 маркетинговых хитростей магазина H&M, из-за которых возникает неудержимое желание покупать там вещи

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В 1947 в году в шведском городе Вестерос Эрлинг Перссон открыл магазин женской одежды и назвал его Hennes (в переводе со шведского «Для нее»). Спустя 20 лет он приобрел магазин для охотников и рыболовов Mauritz Widforss (Мауриц Видфорс). Так и появился извеcтный всем H&M, название которого расшифровывается как Hennes & Mauritz. Сейчас это крупнейшая розничная сеть в Европе по продаже одежды. Среди ее поклонников как простые люди, так и знаменитости. В чем же секрет бешеной популярности H&M и почему туда хочется возвращаться вновь?

AdMe.ru уже рассказывал о брендах Zara, IKEA, Uniqlo. Настало время поведать о маркетинговых фишках H&M, благодаря которым вы точно не уйдете из магазина без покупки. А в конце статьи мы расскажем, как сэкономить на покупках и найти нужную вещь в магазине.

1. В расположении манекенов заложен особый смысл

У входа в магазин расположены манекены. На них надеты самые дорогие вещи из новой коллекции. Одежда на манекенах всегда будет лучшего качества, чем на столах и вешалках. Это так называемая горячая зона, которая помогает магазину быстрее продать товар. Также они служат своеобразным ориентиром для покупателя. Вам не нужно бегать по всему магазину в поисках понравившегося платья или юбки. Вещи лежат прямиком за манекеном. Сделано это для того, чтобы покупатель нашел все необходимое в горячей зоне и не ушел вглубь магазина, где можно найти недорогие товары.

2. Самые восстребованные вещи лежат внутри магазина

Если вы ищете недорогую одежду, базовый гардероб или вещи со скидкой, то знайте, что расположены эти товары в дальней части магазина. И сделано это неспроста. Пока вы идете за нужной вам блузкой или юбкой, успеете посмотреть на новую коллекцию, потрогать понравившуюся сумку или обувь и сделать спонтанную покупку. Если вы ничего не купите, то точно заметите интересную вещь и у вас будет желание прийти в магазин еще раз.

3. В оформлении магазина продумано все до мелочей, даже место для селфи

Задача магазина не просто создать место для покупок, а дать покупателю «впечатление от шопинга». Над дизайном интерьера работает специальное архитектурное бюро, которое входит в штат H&M. Они продумывают оформление и освещение. Специально для магазинов разрабатываются все детали интерьеров: от лампочки до полок и лестниц. Сделано это для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно в магазине и у вас было желание сюда вернуться.

4. Вещи на столах увеличат ваш средний чек

Вещи на столах лежат не просто так: они помогают магазину реализовывать товар. Одежду на столиках меняют каждые 2 недели. Даже если вам не нужна рубашка, вы обратите внимание на привлекательный ценник в 499 руб. и возьмете ее в примерочную. А это уже 80 % успеха продаж. Подобные товары нужны для того, чтобы ваш взгляд зацепился за цену и вы совершили спонтанную покупку: увидел — захотел — купил.

5. H&M сам разрабатывает дизайн одежды

В отличие от других брендов масс-маркета, H&M сам придумывает внешний вид и лекала одежды, а в редких случаях заимствует уже готовые модели. Эксклюзивность является несомненным плюсом для покупателя. Ежегодно H&M проводит конкурс среди лучших молодых дизайнеров. Победитель получает приз — € 25 тыс. на развитие собственного бренда и полугодовую стажировку в компании. В 2019 году победителем стала молодой дизайнер Прия Алувалия. Компания адаптирует для массового покупателя модные тренды и разрабатывает свою коллекцию. У бренда нет собственного производства, а все вещи отшиваются на фабриках подрядчиков.

6. Товары у кассы стоят там не просто так

Замечали около касс ящики с резиночками, носочками, колготками? Это зона импульсивной покупки, которая увеличивает ваш средний чек. Магазин рассчитывает на то, что, стоя в очереди, вы будете все это рассматривать и у вас возникнет желание купить данный товар. Ведь эти носочки такие милые и уютные, а резинка для волос всегда будет к месту в дамской сумочке.

7. H&M ориентируется на свою специфичную целевую аудиторию

Основные покупатели одежды H&M — это миллениалы и женщины до 35 лет, поэтому реклама направлена прежде всего на данную аудиторию. В рекламе звучат призывы к разумному потреблению, заботе об окружающей среде, лозунги феминизма и бодипозитива. К своим рекламным кампаниям бренд привлекает девушек размера плюс, людей с ограниченными возможностями здоровья, знаменитостей и обычных людей.

H&M не убирает шрамы, растяжки и волосы на телах своих моделей. Этот ход помог привлечь новую аудиторию и завоевать лояльность покупателя. Покупательницы с радостью восприняли эту идею, ведь она помогает обычным девушкам не сравнивать себя с «идеальными» телами на картинках и не чувствовать себя ущербными. Таким способом H&M формирует лояльную аудиторию, разделяющую ценности компании.

8. Раз в год H&M создает коллекцию с известными дизайнерами

История сотрудничества компании с известными дизайнерами началась в 2004 году. Тогда Карл Лагерфельд и H&M создали капсульную коллекцию, которая была раскуплена за 25 минут. Компания сотрудничала с Versace, Balmain, Moschino, Roberto Cavalli и другими известными брендами.

Коллаборация H&M и Balmain.

Каждая коллекция вызывает ажиотаж у покупателей, которые с ночи занимают очередь у магазина. Чтобы снизить нагрузку на магазин, H&M всячески ограничивает покупателей: в примерочных нельзя находиться дольше 10 минут и брать туда слишком много вещей на примерку. Такое сотрудничество позволяет покупателю приобрести одежду от известного дизайнера. Стоит она в несколько раз дороже обычных товаров H&M, но и качество у них лучше.

9. H&M заставляет нас чувствовать себя частью мира селебрити

Компания сотрудничает с знаменитостями не только ради рекламы и постеров. Она представляет свои наряды на балу Института костюмов Met Gala, а знаменитости в нарядах от H&M ежегодно блистают на красных дорожках и светских вечеринках. Вайнона Райдер появилась на церемонии вручения «Оскара» в черном платье этого бренда, Мишель Обама выбрала платье в горошек для передачи Today Show, а Кейт Миддлтон покупает в H&M одежду для принца Джорджа. Таким способом компания говорит покупателям: «Наша одежда ничуть не хуже люксовых брендов, вы можете стать ближе к своему кумиру».

10. Коллекции H&M выходят раз в сезон и делятся на несколько блоков

Каждый сезон на Неделе моды в Париже H&M презентует новую коллекцию. Это помогает понять, что же нужно потребителю, а от чего он отказывается. Новые модели появляются раз в сезон, делятся они на несколько блоков. У каждого из блоков свое название: H&M Basic, Studio, L.O.G.G., Divided и т. д. Отличаются они качеством, фасоном, тканями и целевой аудиторией. Одна из основных идей: «мода и дизайн, доступные каждому». В год компания производит более 600 млн единиц товара. Самый популярный лейбл в Европе — это H&M L.O.G.G (Label of Graded Goods). Он выпускает качественную одежду в стиле кэжуал: рубашки, свитера, джинсы, платья. До начала распродаж такие вещи, как правило, редко доживают. Под этикеткой H&M Premium Quality компания выпускает базовые вещи из натуральных тканей. Цена их выше, но и качество соответствующее.

11. Они поддерживают тренд на экологичность

«Сдайте на утилизацию свою ненужную одежду в H&M и получите скидку 15 % на следующую покупку».

Стратегия компании — создавать моду без вреда для окружающей среды. Для пошива одежды они используют органический хлопок, который был выращен без использования химикатов и инсектицидов. Одежда линии Conscious сделана из полностью переработанных или органических материалов: платье из пластиковых бутылок, серьги из денима, свитер из переработанного полиэстера. Даже лампочки в магазинах энергосберегаемые. H&M считает, что природные ресурсы небезграничны, поэтому нужно давать старым вещам вторую жизнь. У каждой кассы стоят ящики для сбора вещей, которые затем отправляются либо в секонд-хенд, либо на переработку. Все непроданные вещи также перерабатываются или направляются в благотворительные фонды.

12. Компания делает ставку на интернет-магазин

Небольшой секрет для тех, кто хочет первым получать все новые коллекции. Сначала новые товары появляются в интернет-магазине, а уже через пару недель их можно увидеть на полках и манекенах. Также здесь можно найти то, что уже распродано в обычных магазинах. Сайт обновляется каждый четверг в 8 утра. О том, как получить бесплатную доставку, вы узнаете ниже.

Способы экономии в H&M

В магазинах действует акция «счастливый час». Она проходит с 17:00 по 18:00, и в этот промежуток времени скидка может достигать 15–20 %. Подробную информацию ищите в социальных сетях магазина.

Получить скидку 15 %, отдав вещи на переработку. Единовременно вы можете отдать только 2 пакета вещей. Помните, что магазин не принимает на переработку мех. За один пакет вы получите купон на скидку, который действует один год.

Чтобы получать бесплатную доставку из интернет-магазина, установите приложение H&M. Вы получите скидку 10 % к первому заказу и виртуальную карту, на которой накапливаются бонусы. Бонусы можно обменять на скидку.

Совершать покупки лучше всего в первой половине дня: все лежит на своих местах, в магазине чисто и высок шанс того, что вы найдете нужную вам вещь.

Самые грандиозные распродажи проходят в июне и ноябре, а лучшие дни для покупок — понедельник и четверг. Именно в эти дни магазин обновляет свой ассортимент.

Как вы относитесь к магазину H&M? Покупаете ли там вещи?