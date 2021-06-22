12 интерьерных решений, которые нравятся иностранцам. А у нас они не прижились

Классическая ситуация из фильма ужасов: семья переезжает в новый дом. Уже догадались, почему дальше будет страшно? Правильно, впереди их ждет ремонт. И хотя сам по себе ремонт не обязательно должен обернуться сущим кошмаром, но, согласно статистике, обычно он может длиться достаточно долго, более 3 месяцев. И нам важно, чтобы это время было потрачено не впустую, а интерьер радовал глаз и не потребовал кардинальных перемен через год-другой.

AdMe.ru решил выяснить, какие зарубежные тренды в дизайне не пользуются особой популярностью у нас, чтобы читателям, решившимся на них однажды, не пришлось потом сожалеть. Конечно, все эти тенденции и стили имеют право на жизнь в наших квартирах, ведь сами по себе они не плохие. Важно просто взвесить все «за» и «против» и лишь после этого впускать их в свое личное пространство.

Ковры на стене

В зарубежных интерьерах ковер на стене — это арт-объект и смелая акцентная деталь. От гобеленов, напоминающих традиционные картины маслом, современные ковры отличаются абстрактным рисунком, который вполне может восприниматься как произведение искусства. Нам же они напоминают о давно минувших десятилетиях, когда ковры тоже вешали на стены. Кроме того, для нас ковры скорее ненужные пылесборники. А пылесборники мы не любим.

Черный цвет

Черный цвет, да и вообще темные оттенки, мы часто воспринимаем скептически. Не «съедят» ли они пространство? Не будет ли дома так мрачно, что хоть волком вой? И, скорее всего, если мы примем во внимание опыт жителей других стран, ответ будет отрицательным. Там считается, что темные оттенки придают интерьеру глубину. А еще они являются отличным фоном для мебели, нейтральной или смелой по цвету и дизайну.

Стиль бохо

Оформленные в этом стиле квартиры всегда наполнены мебелью, милыми безделушками, произведениями искусства, как винтажными, так и современными. Да, этот стиль не для любителей минимализма. Для уюта в нем будет много вязаных наволочек и пледов, изделий, выполненных в технике макраме, и салфеток. Нам стиль бохо может казаться слегка легкомысленным. Салфетки и макраме напомнят дом бабушки в деревне (хотя это, конечно же, не плохо). Но главное здесь то, что эту красивую кучу пледов, покрывал и различных мелочей еще нужно уметь художественно раскидать, чтобы все выглядело так же стильно, как на фото в интернете.

Африканский стиль

Конечно, и у нас этот стиль или его элементы встречаются в жилищах по-настоящему увлеченных людей. Но их все же не так много, и для подавляющего большинства тотемы и маски, звериные принты и этнические мотивы слишком экзотичны. А вот за рубежом элементы африканского стиля набирают популярность, и происходит это на волне интереса ко всему природному, натуральному. Джут, ротанг, глина и дерево вкупе с яркими красками помогают создать атмосферу сафари, и это вдохновляет дизайнеров и интересует простых потребителей.

Японский стиль

Воссоздать аутентичный японский интерьер в наших жилищах довольно сложно из-за разницы культур. Поэтому в каждой второй квартире у нас не встретишь татами или столик, около которого нужно сидеть на полу. И все же дизайнеры продумывают, как вписать в интерьер отдельные элементы такого стиля. В последнее время и у нас, и в Европе набирает популярность стиль джапанди. Это смешение восточного и скандинавского стилей, для которого характерны минимализм, обилие света, природные оттенки и элементы. Ну и куда же без низкой мебели. Японские матрасы, которые расстилаются на ночь и убираются утром, заменяются невысокими кроватями максимально простого дизайна.

Цветная сантехника

Как придать интерьеру вашего дома еще больше индивидуальности? Установить в ванной комнате яркую сантехнику. Ну, или, к примеру, черную. Главное, чтобы цвет вам нравился. У нас этот тренд приняли довольно холодно. Считается, что классический белый дает ощущение чистоты и свежести. А вот с ярко-розовым или зеленым унитазом добиться такого эффекта не так просто.

Локальное ретро

Ретро-стиль набирает популярность на Западе. Опять становятся актуальными причудливые стулья, ворсистые коврики и обои в цветочек, навевающие приятную ностальгию. У нас локальное ретро не особо популярно. Возможно, одна из причин заключается в том, что мы хотели бы окружать себя исключительно новыми вещами.

Живые стены и фотообои с растительным принтом

Живая стена — это буквально сад, который растет вертикально. Специально подобранные растения размещают в особой конструкции, где они могут жить, радуя глаз всех домашних. И на Западе такие конструкции становятся все популярнее. У нас же они пока чаще встречаются в торговых центрах, офисах и ресторанах, чем в обычных квартирах. И даже принты с яркими тропическими мотивами в наших интерьерах если и используются, то дозированно: на декоративных подушках, например, а не как фотообои на всю стену. Считается, что такие яркие акценты могут быстро надоесть.

Бетонные стены

Это элемент стилей лофт или индастриал, и у нас такое решение хотя и используется, но до сих пор считается довольно смелым и неординарным. Люди с консервативными взглядами на ремонт вряд ли будут готовы увидеть его в своем жилище. Возможно, еще одна причина непопулярности этого варианта дизайна заключается в том, что он кажется нам слишком уж тоскливым. Возвращаясь домой с улицы, где уже который день моросит мелкий дождичек, вряд ли захочется опять натыкаться на всю эту серость.

Яркие цвета и принты в ванных комнатах

Должен ли санузел выглядеть как арт-объект? «Почему бы и нет?» — отвечают западные дизайнеры. У нас подход к оформлению ванной комнаты кардинальным образом отличается. Мы рассматриваем ее как место, где можно расслабиться и отдохнуть, в буквальном смысле смыть с себя усталость. И спокойные оттенки и минимализм — лучшие в этом помощники.

Арки

Во многих странах дизайнеры интерьеров черпают вдохновение в традиционной архитектуре: вспомним хотя бы древнеримские мосты и акведуки или остроконечные арки средневековых готических соборов. Подобные элементы вновь обретают популярность. И даже если для создания настоящих арок нет возможности, в ход идут имитирующие их декоративные узоры на стенах. В нашей стране этот прием широко использовался в 90-е годы, и сейчас он не так популярен. Возможно, люди просто от него устали.

Лофт

Квартиры в стиле лофт выглядят интересно: много света и воздуха, открытого пространства. И тем не менее есть здесь минус, который особенно актуален в прохладном климате. Решившись на оборудование настоящего лофта, возможно, зимой вы будете жалеть об этом, ведь прогреть такое помещение довольно сложно и дорого. Отчасти поэтому, а еще и потому, что нечасто кому-то выпадает возможность приобрести квартиру в доме, который когда-то был фабрикой, у нас под лофты переделывают обычные квартиры. И получается довольно интересно. В последнее время на Западе лофты тоже стали стилизовать немного по-другому. Например, дерзкие кирпичные стены теперь могут быть выкрашены в белый. Делается это для того, чтобы жилище стало более уютным.