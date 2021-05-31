12 интерьерных решений, которые еще недавно были на пике популярности, а теперь считаются пережитком прошлого

Мода, в том числе и интерьерная, меняется со стремительной скоростью. Только недавно многие из нас, к примеру, заказывали фотопечать на кухонных фартуках, а сейчас это уже считается чем-то устаревшим. Вот нам и стало любопытно, какие приемы в оформлении жилища вышли из трендов на этот раз.

Мы в AdMe.ru считаем, что советы дизайнеров стоит воспринимать просто как источник свежих идей, а свои дома обустраивать в соответствии с собственным вкусом и чувством комфорта.

Цветные глянцевые кухни

Кухонные фасады ярких цветов — салатовые, красные, фиолетовые, — как говорят дизайнеры, вышли из моды еще несколько лет назад. То же самое касается и глянцевых поверхностей. К тому же такие кухни считаются не только устаревшими, но и непрактичными: на них сильно заметны отпечатки рук. Если конструкция позволяет, можно просто заменить фасады на матовые, отдавая предпочтение сложным пастельным оттенкам или глубоким насыщенным цветам.

Узоры на обоях

Отживают свое и обои с крупным узором и ярким рисунком, которые создают «перегруженность» в интерьере. Ко всему прочему к ним труднее подобрать мебель и декор. Если вам не хочется отказываться от такого варианта, можно наклеить их только на одну стену, а на другие — подходящие однотонные. Но в целом наблюдается тенденция просто окрашивать стены.

Диван одного цвета с креслом

Говорят, время диванных групп одного цвета прошло. На смену им приходят комплекты, выбранные будто из разных коллекций. Можно подыскать кресло из такой же ткани, что и диван, но другого цвета, а можно и вовсе попробовать объединить совершенно разную и по цвету, и по стилю мебель. И это касается всего — жесткие рамки единого стиля уходят в прошлое, сейчас в тренде легкая эклектика.

Текстиль с длинным ворсом

Ковры и пледы с ворсом от 5 см кажутся мягкими и очень уютными. Ходить и лежать на таком текстиле — одно удовольствие. Но в длинном ворсе легко скапливается грязь, он быстро сминается и теряет привлекательность, требует частой уборки. Сейчас актуально не создавать себе лишние проблемы с интерьером, поэтому такой текстиль тоже стал своего рода антитрендом.

Массивные шторы с ярким рисунком

Шторы с ярким рисунком, особенно с многочисленными складками и декоративными элементами, дизайнеры причисляют к устаревшим и советуют выбирать более простые варианты, за которыми легче ухаживать. Например, однослойные однотонные шторы. Что касается материалов, лучше отказаться от чересчур блестящих вроде органзы, сатина, атласа и выбрать натуральные — из хлопка или льна.

Стеганые изголовья кровати

Наличие изголовья у кровати снова стало важной частью оформления спальни. Но именно каретную стяжку дизайнеры считают неактуальным вариантом и советуют присмотреться к другим видам: из дерева, тростника, кожи и даже металла. Изголовье может перекликаться с цветом кровати, стен или занавесок. Особенно удачно получится, если оно при этом еще и многофункциональное, например представляет собой полку.

Громоздкая мебель

Все реже в современных интерьерах встречается тяжеловесная массивная мебель, которая занимает львиную долю места в комнате. Сейчас ее скорее относят к устаревшему варианту оформления жилища. Да, выглядит она, конечно, внушительно и добротно, но из-за своего веса становится проблемой при переезде или перестановке в квартире. К слову, многие «облегченные» варианты таких шкафов и кроватей смотрятся ничуть не хуже, их проще вписать в дизайн, за ними легче ухаживать, и, что немаловажно, они не съедают большую часть пространства.

Гипсокартонные конструкции

Различные арки, ниши, многоуровневые потолки, перегородки из гипсокартона с волнами и сложными формами также уже считаются пережитком прошлого. Как и любой другой декор, который перегружает, усложняет интерьер. Лучше стремиться к простоте и минимализму и отдавать предпочтение прямым линиям.

Беленый дуб в качестве отделки

В свое время беленый дуб в качестве материала для отделки дверей, кухонь и напольного покрытия был очень востребован. Да что уж, до сих пор многие хотят видеть его в своем жилище. Он так долго был популярен, что от него порядком устали. Сейчас дизайнеры советуют выбирать более натуральные, «живые» оттенки дерева.

Имитация стен под кирпич

Стиль лофт с его стенами из настоящего кирпича, часто необработанного, популярен как никогда. И если пару лет назад обои или накладки «под кирпич» смотрелись еще ничего, то сейчас, особенно с учетом моды на натуральные материалы, такая фальшивая поверхность выглядит как пережиток прошлого.

Пластиковые окна и подоконники

Мало у кого сейчас не стоят пластиковые окна. Именно поэтому они делают интерьер безликим и типовым. Фурнитура, ширина рам и подоконников стала у всех практически одинаковой, что лишает жилище индивидуальности. Лучше отдать предпочтение деревянным окнам, но если хочется поставить именно пластиковые, то лучше выбрать темные, с более узкими рамами и нестандартными ручками.

Пестрые цветочные панно в ванной

Различные украшения и пестрые рисунки-вставки уходят в прошлое. В целом в дизайне интерьера сейчас тенденция к минимализму, это касается и ванных комнат. Чем меньше там будет отвлекающих деталей, создающих дополнительный визуальный шум, тем лучше. Это значит, что желательно уйти от мелких плиток, избавиться от заметных швов между ними и ориентироваться на бесшовные поверхности (например, из керамогранита) с имитацией натуральных фактур: дерева, камня, бетона.