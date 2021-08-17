12 интерьерных фишек гостиничных номеров, которые грех не использовать у себя дома

Одной из причин, по которой все мы любим путешествия, являются отели. Там, где кровать всегда идеально заправлена, а на тумбочке нас ждут маленькие бутылочки с ароматными гелями. Вместо того чтобы просто представлять, как хороша будет жизнь в шикарном номере в какой-нибудь далекой стране, можно подумать о том, чтобы привнести элементы дизайна отельных номеров в свой собственный дом.

Мы в AdMe.ru заглянули в номера бутик-отелей и роскошные комнаты премиум-класса, чтобы подсмотреть их уловки, которые каждый может использовать прямо сейчас.

Аксессуары из разного материала

Одной из фишек отеля, с помощью которой создается уют, является микс текстур в подборе аксессуаров. Должно быть как минимум 3 текстуры: плюшевая, гладкая и натуральная. Это могут быть кашемировые пледы в сочетании с атласными подушками, бархатные покрывала и шелковые наволочки.

Идеально продуманное оформление кровати

По словам известного дизайнера интерьеров и директора по дизайну Rocco Forte Hotels Ольги Полицци, на кровати должно быть 4 подушки: возможно, сочетание пуха, перьев и гипоаллергенных подушек. Покрывало должно быть размещено таким образом, чтобы закрывать зазор между матрасом и основанием кровати, а верхняя часть покрывала должна быть подвернута. Декоративные подушки должны располагаться по центру перед большими подушками, немного под наклоном.

Несколько разновидностей зеркал

Чем больше зеркало, тем просторнее кажется номер. Но современные отели стали использовать зеркала в качестве предмета декора и тщательно подходить к их размещению. Один из известных дизайнеров интерьеров Нейт Беркус говорит: «Если вы разместите зеркало напротив окна или над консолью, где горит хотя бы одна свеча, оно поможет максимально эффективно использовать свет в комнате».

Роскошное освещение

В некоторых отелях перестали использовать картины в виде декора и вместо них теперь вешают необычные светильники и люстры. Они выполняют двойную функцию: освещают комнату и радуют глаз.

Набор белых простыней

Чтобы придать спальне вид гостиничного номера, возьмите набор белых простыней с плотностью не менее 300 TC. В гостиничных номерах, как правило, используется сатин или перкаль. Но материал здесь не принципиален: главное, выглаженное белье, которое приятно похрустывает при соприкосновении с кожей.

Завтрак в постель

Если вы хотите прочувствовать всю прелесть отельного сервиса у себя дома, подумайте о приобретении большого подноса для завтрака. И наслаждайтесь утром, когда некуда спешить. Еще можно сделать приятный жест для своей второй половины — на какой-нибудь праздник приготовить блины и принести их на этом подносе. А в свободное время поднос будет отличным кухонным аксессуаром.

Пушистый коврик в спальне

Мягкий коврик может помочь вам погрузиться в приятную атмосферу прямо с утра, и тогда вы точно будете вставать с той ноги. Можно купить сразу несколько ковриков и разместить их у каждой из трех сторон кровати. Помните, что обычно вы будете стоять на этом коврике босиком, поэтому чем мягче, тем лучше.

Многообразие подушек

Роскошные отели всегда делают несколько комбинаций подушек на кровати. Часто можно увидеть микс из больших квадратных подушек и подушек европейского стандарта, разложенных у изголовья кровати. Они производят визуальное впечатление уюта и в то же время функциональны. Суть в том, что одни подушки вы используете для сна, вторые — чтобы облокачиваться на них в одежде, если вдруг прилегли посмотреть телевизор или почитать книгу.

Махровые халаты

Именно махровый халат — одна из ярких ассоциаций с отельным номером. В этих халатах постояльцы ходят даже на завтрак. Кстати, если вы хотите забрать частичку отпуска из отеля, чаще всего вы можете купить халат прямо там. Или всегда можно подобрать похожий вариант в магазине для дома. В свободное от носки время халаты можно повесить в ванной комнате, которой они тоже будут придавать уют.

Шторы от потолка до пола

Шторы в гостиничных номерах обычно полностью закрывают окна, чтобы внешний свет вообще не проникал в вашу комнату. Идеально, если это будут блэкаут-шторы. Такая деталь позволяет постояльцам выспаться, а не открывать глаза ранним утром от первых лучей солнца.

Аромат — главная деталь создания атмосферы

Каждый отель имеет свой аромат. Хороший парфюм важен для создания приятной атмосферы в доме. Вы можете использовать масло в диффузоре с разными нотами для каждой комнаты. Для штор или покрывал при стирке можно применять кондиционер с определенным запахом. В ванной уместны, например, ароматические палочки, а в комнатах — свечи.

Полотенца в форме роллов

Свернутые в рулон полотенца — простой способ воссоздать отельную атмосферу дома. Это могут быть маленькие полотенца для лица и рук, которые удобно располагаются в корзинке. Или банные полотенца на полке в ванной.