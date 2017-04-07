10 идей, как обновить кухню за выходные

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Кто сказал, что ремонт — это долго, дорого и вообще хуже пожара? Мы в AdMe.ru считаем, что для того чтобы полностью преобразить пространство кухни, вовсе не нужно годами откладывать деньги. Не верите? Посмотрите на эти фотографии кухонь до и после ремонта — и вы согласитесь, что практически все, что нужно для идеального результата, — это немного терпения и фантазии.

1. Перекрасить деревянные фасады в более сдержанный цвет

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Серая краска, которой были покрашены фасады кухни, превратила обычный «деревенский» гарнитур в стильную современную мебель. Подробности переделки можно узнать здесь .

2. Сыграть на контрасте двух цветов

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Замена верхнего ряда шкафов на открытые полки и окрашивание мебели и стен в «морской» гамме требуют минимум затрат, однако полностью меняют скучный и безликий интерьер. О преобразовании стандартной кухни в изысканную можно узнать тут .

3. Сделать шкафы и фартук однотонными

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Фасады, обновленные с помощью белой краски, и такого же цвета фартук не только делают кухню светлее, но и зрительно расширяют пространство. Узнать, как сделать такую кухню, можно тут .

4. Добавить контраста и света

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Фишка этой кухни не только в гармоничном сочетании цветов, но и в импровизированном окне, значительно добавляющем света и уюта небольшому помещению. О том, как осуществить подобное преображение, рассказывается здесь .

5. Сделать акцент на рабочих поверхностях

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Деревянные рабочие поверхности особенно выигрышно смотрятся на белом фоне и вкупе с аксессуарами не дают кухне превратиться в стерильное и безжизненное пространство. О подробностях обновления можно прочитать здесь .

6. Заменить буйство красок на сдержанные цвета

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Все та же белая краска вместо оранжевой, молдинги на фасадах и открытые витрины наверху вместо закрытых полок превращают старомодную кухню в современное пространство. Как превратить старую кухню в новую, подробно описано здесь .

7. Освободить пространство

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Темный верх, светлый низ и максимум открытого пространства — все, что нужно, чтобы превратить безликую кухню в помещение с картинки из дорогого журнала. О том, какие перемены произошли в этом интерьере, рассказано здесь .

8. Придать интерьеру строгости

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Если внимательно присмотреться к фотографиям «до» и «после», то становится ясно, что шкафы на этой кухне остались теми же. Ощущение абсолютно нового пространства достигнуто во многом благодаря окрашиванию фасадов и стен в контрастные цвета и добавлению ярких аксессуаров. Что нужно, чтобы подобным образом преобразить свою кухню, рассказывается здесь .

9. Дайте шанс старой мебели

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Даже самый старый кухонный гарнитур может получить вторую жизнь. Главное — правильно выбрать цветовую гамму и аксессуары. О том, как «реанимировать» даже самую безнадежную мебель, можно узнать в этой статье .

10. Избавиться от обоев и покрасить стены

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Кажется, что перед нами две разные кухни. На самом деле мебель здесь не менялась — стены, гарнитур и двери просто-напросто перекрасили. О подробностях переделки можно узнать тут .