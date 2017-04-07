10 идей, как обновить кухню за выходные
Кто сказал, что ремонт — это долго, дорого и вообще хуже пожара?
Мы в AdMe.ru считаем, что для того чтобы полностью преобразить пространство кухни, вовсе не нужно годами откладывать деньги.
Не верите? Посмотрите на эти фотографии кухонь до и после ремонта — и вы согласитесь, что практически все, что нужно для идеального результата, — это немного терпения и фантазии.
1. Перекрасить деревянные фасады в более сдержанный цвет
Серая краска, которой были покрашены фасады кухни, превратила обычный «деревенский» гарнитур в стильную современную мебель.
Подробности переделки можно узнать здесь.
2. Сыграть на контрасте двух цветов
Замена верхнего ряда шкафов на открытые полки и окрашивание мебели и стен в «морской» гамме требуют минимум затрат, однако полностью меняют скучный и безликий интерьер.
О преобразовании стандартной кухни в изысканную можно узнать тут.
3. Сделать шкафы и фартук однотонными
Фасады, обновленные с помощью белой краски, и такого же цвета фартук не только делают кухню светлее, но и зрительно расширяют пространство.
Узнать, как сделать такую кухню, можно тут.
4. Добавить контраста и света
Фишка этой кухни не только в гармоничном сочетании цветов, но и в импровизированном окне, значительно добавляющем света и уюта небольшому помещению.
О том, как осуществить подобное преображение, рассказывается здесь.
5. Сделать акцент на рабочих поверхностях
Деревянные рабочие поверхности особенно выигрышно смотрятся на белом фоне и вкупе с аксессуарами не дают кухне превратиться в стерильное и безжизненное пространство.
О подробностях обновления можно прочитать здесь.
6. Заменить буйство красок на сдержанные цвета
Все та же белая краска вместо оранжевой, молдинги на фасадах и открытые витрины наверху вместо закрытых полок превращают старомодную кухню в современное пространство.
Как превратить старую кухню в новую, подробно описано здесь.
7. Освободить пространство
Темный верх, светлый низ и максимум открытого пространства — все, что нужно, чтобы превратить безликую кухню в помещение с картинки из дорогого журнала.
О том, какие перемены произошли в этом интерьере, рассказано здесь.
8. Придать интерьеру строгости
Если внимательно присмотреться к фотографиям «до» и «после», то становится ясно, что шкафы на этой кухне остались теми же. Ощущение абсолютно нового пространства достигнуто во многом благодаря окрашиванию фасадов и стен в контрастные цвета и добавлению ярких аксессуаров.
Что нужно, чтобы подобным образом преобразить свою кухню, рассказывается здесь.
9. Дайте шанс старой мебели
Даже самый старый кухонный гарнитур может получить вторую жизнь. Главное — правильно выбрать цветовую гамму и аксессуары.
О том, как «реанимировать» даже самую безнадежную мебель, можно узнать в этой статье.
10. Избавиться от обоев и покрасить стены
Кажется, что перед нами две разные кухни. На самом деле мебель здесь не менялась — стены, гарнитур и двери просто-напросто перекрасили.
О подробностях переделки можно узнать тут.
Фото на превью sitkaprojects