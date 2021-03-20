12 приемов, благодаря которым маленькая спальня будет выглядеть не хуже апартаментов класса люкс

Не каждая спальня может похвастаться достаточным количеством квадратных метров. А неповоротливые шкафы вкупе с широченной кроватью «съедают» ценное пространство. К счастью, чтобы визуально увеличить комнату, необязательно сносить стены или прибегать к магии вне Хогвартса. Достаточно правильно подобрать цветовую гамму интерьера, мебель и аксессуары.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, с помощью каких приемов в отделке и декоре можно расширить пространство небольшой спальни.

1. Вместо ярких акцентов — единая гамма

Желая оживить спальню, многие добавляют в интерьер яркие пятна. Однако маленьким помещениям такое цветовое решение противопоказано: броские контрасты приковывают взгляд, и мозг автоматически разбивает пространство на отдельные зоны. И без того небольшая спальня выглядит еще меньше.

2. Зеркала

Зеркала на стенах и шкафах, напольные зеркала, зеркальные панно — все эти вещи визуально добавляют комнате несколько лишних квадратных метров. Если ваша спальня выглядит маленькой и темной, специалисты рекомендуют повесить зеркало напротив окна или вблизи источника света (на расстоянии 30–60 см от него). Тогда освещение будет выглядеть естественно и эстетично.

3. Меньше глянцевых поверхностей

А вот чего стоит избегать, так это использования глянцевых и отражающих поверхностей. Особенно это касается натяжных потолков. Многие считают, что чем больше в спальне блестящих, отражающих предметов, тем более просторным будет казаться помещение. Это ошибка. На самом деле такая отделка лишь захламляет внешний вид комнаты.

4. Стены светлых оттенков

Благодаря высокой отражательной способности светлые цвета делают пространство более открытым и воздушным. Самыми удачными для интерьера небольшой комнаты считаются такие оттенки, как кремовый, пыльно-синий, светло-серый и шалфейный. А вот с чистым белым цветом следует быть осторожнее. Краска без примесей может выглядеть плоской и холодной. Стены, окрашенные в такой цвет, визуально сужают помещение и делают его безжизненным.

5. Вместо торшера — бра и подвесные светильники

Специалисты советуют отказаться от настольных ламп и торшеров, ведь они лишь загромождают спальню. Выбор стоит сделать в пользу подвесных и настенных светильников, которые не съедают ценное пространство. Более того, удачно расположенное бра не только создает особую, уютную атмосферу, но и освобождает прикроватную тумбочку для гаджетов и книг.

6. Вместо массивной мебели — мебель на ножках

Расширить границы малогабаритной спальни можно с помощью правильно подобранной мебели, главное — следовать правилу «чем больше площади пола видно, тем просторнее выглядит комната». А потому стоит отказаться от громоздких кроватей, диванов, «врастающих в пол», и кресел с массивными подлокотниками. Для маленькой спальни идеально подходит компактная мебель на ножках.

7. Шкаф в цвет стен

Другое правило в сфере дизайна интерьера гласит: «чем меньше вещей мы видим, тем более просторной нам кажется комната». Отсюда следует, что все лишние предметы должны быть надежно спрятаны за дверями шифоньеров и комодов. Идеально для маленькой спальни подойдет встроенный шкаф под потолок без лишних деталей. А если он еще и близок к цвету стен, то помещение наверняка будет выглядеть просторнее. Такой прием визуально стирает границы между разными поверхностями, в результате чего стена выглядит длиннее, а пространство — объемнее.

8. Вместо тяжелых штор — воздушные

Тяжелые шторы из плотных тканей поглощают солнечный свет и визуально делают комнату более темной и тесной. Чего не скажешь о легких, воздушных тканях вроде льна, тюля и органзы. Можно и вовсе отказаться от текстиля и сделать выбор в пользу жалюзи или рулонных штор.

9. Миниатюрные люстры и светильники

Светильники, как и другие предметы мебели, должны быть соразмерны помещению. Поэтому не стоит украшать маленькую спальню роскошными громоздкими люстрами. Лучше выбирать аккуратные и лаконичные источники света, которые не отличаются особой высотой и размахом.

10. Навесные тумбочки и шкафчики

Cоздать оптическую иллюзию светлого и просторного помещения помогают навесные тумбочки и шкафчики. Они, как правило, более компактны, чем стандартные прикроватные тумбы и стеллажи. Свободное место под мебелью добавляет интерьеру легкости и невесомости.

11. Двери-пеналы и двери-книжки

На интерьер спальни влияет и выбор межкомнатной двери. Традиционная распашная дверь, как правило, занимает много места и ограничивает возможности для реализации интерьерных идей. Более удобными вариантами считаются такие модели, как «пенал» (дверь прячется в импровизированный футляр) и «книжка» (за счет конструкции дверное полотно складывается в гармошку). Оба этих варианта позволяют сохранить ценное пространство, но отличаются некоторой дороговизной.

12. Многофункциональная мебель

Универсальный прием, который позволит максимально использовать ограниченное пространство тесной спальни, — это разместить в комнате мебель-трансформер. Благодаря конструкции кровать легким движением руки превращается в шкаф или рабочее место, что позволяет рационально использовать квадратные метры. К слову, мебель-трансформер значительно упрощает процесс влажной уборки.