12 свежих трендов в одежде, которым мы будем следовать этой весной

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Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне и Париже позади, а это значит, что пора составить список новинок, за которыми мы можем начать охоту в магазинах. В числе главных тенденций — универсальность и гендерно-нейтральная стилистика вещей. Прошедшие показы выявили несколько интересных и порой неожиданных пересечений в коллекциях, которые точно найдут свою аудиторию. Забавно, что некоторые тенденции оказались вовсе не новинками, а скорее поводом разобрать свой гардероб и обнаружить там модные находки.

AdMe.ru с удовольствием делится с вами 12 горячими трендами прямо с подиумов, на которые стоит обратить внимание.

1. Терракотовый цвет

Начнем с главного в грядущем сезоне цвета — терракотового. На прошедших показах многие дизайнеры выбрали именно его в качестве основного акцента в своих коллекциях. Терракотовый смотрится небанально и уютно и будет уместен как зимой, так и весной. В нем могут быть выполнены пальто, шелковые блузки, вязаные платья, широкие брюки, свитера, перчатки и многое другое. Некоторые дизайнеры и вовсе предлагают носить терракотовый тотал-лук.

2. Тай-дай

Тай-дай (дословно «завяжи-покрась») — это особый процесс обработки материала, объединяющий несколько способов окрашивания ткани с помощью заматывания, складывания или сжатия. Этот способ считается одним из самых древних, его использовали мастера Древней Индии, Китая и Африки. Вещи с орнаментом тай-дай не выходят из моды уже пару сезонов подряд. Интереснее всего выглядят модели в оранжево-коричневых, красно-розовых и желто-голубых разводах. Уместен также и классический вариант — сочетание синего и белого. В технике тай-дай делают все, на что хватит воображения:от футболок до плащей.

3. Милитари

Ситуация со стилем милитари забавна: он то возвращается на подиумы, то с легкостью забывается, уступая место более спокойным вещам. В этот раз дизайнеры выбрали военную тематику для весеннего сезона, хотя обычно о ней вспоминают осенью. Может быть, это связано со всеобщим курсом на уравнивание женщин и мужчин, в том числе и в модных предпочтениях. Выбирая вещи в стиле милитари, помните, что он не ограничивается брюками карго с накладными карманами и тренчами. В новых коллекциях можно найти интересные куртки с большими карманами, объемные рюкзаки со множеством карманов, дождевики и парки зеленых или бежевых оттенков.

4. Плетение и сетка

Уж не знаем, рыбацкие ли сети вдохновили дизайнеров на создание платьев, сарафанов, топов и юбок в крупную дырку, но сетка будет в моде. Однако обратите внимание: это не значит, что морская тематика вернулась на подиумы. Скорее речь идет о народном творчестве и забытой технике плетения вроде макраме. Кстати, вещи из сетки можно носить как самостоятельно, так и в качестве второго слоя на платья, юбки или даже брюки.

5. Велосипедные шорты

Конечно, речь идет не о шортах для езды на велосипеде, но о чем-то очень похожем. На самом деле спортивные обтягивающие шорты уже давно стали излюбленным предметом в гардеробе модников. Еще 2 года назад дизайнерами было доказано, что спортивные вещи отлично вписываются в повседневные или даже вечерние образы. Сегодня нам предлагается выбирать не только однотонные велосипедки, но также с интересными принтами и орнаментами. Носить их можно с длинными жакетами, свитерами оверсайз, короткими юбками и платьями на запах. Нейтральную черную модель лучше сочетать с объемным жакетом, а более яркие — с белой хлопковой рубашкой.

6. Гавайские рубашки

Гавайскую рубашку можно смело считать моделью унисекс. Еще в 2016-м дизайнеры представили гавайские рубашки для девушек. Став одним из трендов этого лета, «гавайки» обещают вернуться в наш гардероб уже весной. На последних показах дизайнеры взяли курс на расслабленный стиль, поэтому такую вещь нельзя было обделить вниманием. Выбирать можно как из классических моделей с яркими рисунками, так и из более сдержанных оттенков с минималистичным принтом. Рубашку можно носить как самостоятельно, так и поверх лонгслива, боди или майки. Кстати, если не найдется подходящая модель в женских отделах, то можно смело отправиться в мужской. Большой размер удачно впишется в образ, если вы завяжете рубашку узлом. Так что не бойтесь экспериментировать.

7. Безразмерные брюки

Оверсайз-жакетами и пальто уже никого не удивить, поэтому в ход пошли безразмерные брюки. Если вам надоели классические модели, есть о чем подумать: такие брюки смотрятся как минимум необычно. Оверсайз-брюки должны сидеть очень свободно, то есть не облегать ни ноги, ни талию, словно они вам велики на пару размеров, так что вы сможете использовать ремень по назначению, а не в качестве аксессуара. Такие брюки будут отлично смотреться с заправленными рубашками, классическими футболками и обтягивающими топами.

8. Блестки

В наступающем сезоне будут актуальны блестки. Чем больше, тем лучше. Кажется, это отличный повод сделать жизнь настоящим праздником. Многочисленные платья с пайетками или цвета металлик уже сейчас напоминают нам о новогодних праздниках, тусовках и вечеринках, которые делают январь одним из самых ярких месяцев в году. Дизайнеры советуют обратить внимание на обильно декорированные модели: стразы, пайетки, кристаллы — выбирайте то, к чему больше лежит душа. Такой самодостаточный наряд не нуждается в аксессуарах - вы сможете сэкономить деньги и время, так как искать сопутствующие детали для дополнения образа не будет необходимости.

9. Универсальность и вариация рабочей униформы

У прошедших показов есть еще одна общая черта: дизайнеры предложили широкой публике универсальную и действительно удобную одежду, которая подойдет и для офиса, и для прогулок, и для вечеринок. Некоторые бренды так увлеклись минимализмом и удобством, что предложили носить вариацию рабочего комбинезона. Пожалуй, это один из самых удобных и дерзких трендов сезона. Комбинезон можно удачно сочетать практически с любой обувью, начиная от туфель-лодочек и заканчивая ботинками в стиле гранж.

10. Объемные плечи

Это не новая тема, но она по-прежнему будет актуальна. Дизайнеры не могли обойтись без темы 80-х, которая встречается на ура уже не первый сезон. Следующей весной дизайнеры решили обыграть очередную знаковую деталь того времени — объемные плечики. Они могут быть у грубых кожаных курток, классических пиджаков и, конечно же, пальто. Однако если вы не чувствуете себя уверенно в вещи с такой броской деталью, то лучше не рискуйте: она может вам быстро разонравиться. Также при выборе подобных вещей учитывайте свой рост: если вы ниже 160 см, то это не ваша история.

11. Яркие костюмы

Если осенью и зимой дизайнеры советуют обратить внимание на клетчатые костюмы, то на весну стоит приобрести «двойку» яркого цвета, например желтого или лилового. Крой у пиджаков остается тем же, что и в текущем сезоне: в моде объемные модели «с мужского плеча». Самым смелым предлагается не надевать под пиджак ничего, то есть носить его на голое тело.

12. Новый бохо-шик

В грядущем сезоне обретает популярность так называемый новый бохо-шик. То есть не привычные платья в цветок, клетчатые рубашки, джинсы и потертые замшевые куртки с бахромой. На этот раз дизайнеры настроились на более элегантный и изысканный стиль. В тренде будут расклешенные платья в тонкую и среднюю полоску, платья и сарафаны с ремешками из веревок, рубашки и брюки из хлопка с необработанными краями. Главное правило нового бохо-шика — вещи должны быть из простых и натуральных тканей.

Конечно, прогнозы с недель моды не означают, что в следующем сезоне все будут носить именно это, но что-то определенно стоит взять на заметку. А вы уже решили, какой модный тренд вам больше по душе?