12 фотографий о том, что мы ничего не смыслим в этой жизни

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Эта жизнь полна вещей, которые мы на автомате принимаем за чистую монету. Как часто вы ловите себя на мысли, что все вокруг — сплошной обман? AdMe.ru собрал для вас несколько доказательств, что если приглядеться, то все не так просто, как нам кажется.

Актеры, сыгравшие братьев Уизли в саге о Гарри Поттере, действительно братья-близнецы Джеймс и Оливер Фелпс. Но они не рыжие!

Думаете, это стопка полотенец? Нет, это всего лишь выставочный образец.

Даже газоны не такие зеленые на самом деле, как нам хотелось бы.

Это все, что вам нужно знать о тротуарной плитке.

Кто-нибудь объяснит мне, для чего еще нужна эта подушка?

30-сантиметровый сэндвич только называется так, на деле он длиной 27 см. Я понял тебя, Сабвей, размер не имеет значения.

Кажется, я не с тех продуктов начинаю свой день, ой, не с тех...

Еще скажите, что птичье молоко не птицы дают! Ну-ну...

С другой стороны, грозные аллигаторы — сущие милашки.

Не верь этикетке, верь глазам своим.

Это специально обученные люди, которые подсказывают звездам, где надо остановиться на красной дорожке. А вы все еще жалуетесь на свою работу?

Если кто-то до сих пор не в курсе, ананасы растут не на пальмах.