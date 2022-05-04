12 фактов об Эвелине Хромченко, чьи эксперименты с внешностью превратили ее из серой мышки в роковую красотку

Фразы Эвелины Хромченко давно разлетелись на цитаты — «эвелинизмы». Безукоризненный стиль телеведущей стал ориентиром для ее поклонниц, а ее участие в программе «Модный приговор» заставляет миллионы женщин и мужчин с нетерпением ждать очередного эфира любимой программы.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как же простая девушка из Башкирии смогла стать модным феноменом нашей страны. А в бонус мы поместили несколько ставших крылатыми фраз Эвелины Хромченко, над которыми нам всем стоит задуматься.

Эвелина Хромченко с детства знает толк в красоте

Эвелина Леонидовна Хромченко родилась в Уфе 27 февраля 1971 года в семье экономиста и преподавательницы русского языка и литературы. С детства Эвелина знала: красота и стиль женщины находятся только в ее собственных руках. Ежедневные гигиенические ритуалы дважды в день, уход за ногтями, легкий макияж — со всем этим будущий стилист была знакома уже в самом раннем возрасте.

Я уже с детства усвоила: женщине нельзя плохо выглядеть, это так же неприлично, как неправильно ставить ударение или грызть ногти. Задолго до того, как я проявила интерес к косметике, мама усадила меня на кухне за стол, дала косметическое зеркало, тушь и стала учить красить ресницы, а потом снимать макияж молочком. Эвелина Хромченко

Очки телеведущей не просто модный аксессуар

Эвелина Хромченко в детстве.

В 4-м классе Эвелине Хромченко поставили диагноз «близорукость», из-за чего будущей телезвезде пришлось надеть очки. Впоследствии именно этот аксессуар станет для стилиста ее визитной карточкой: знаменитые очки в оправе «кошачий глаз» еще долго будут ассоциироваться исключительно с «прокурором» из «Модного приговора».

В университете очки помогали мне выглядеть взрослее и серьезнее. У меня уже было свое пиар-агентство, и я старалась скрыть свой юный возраст от заказчиков. Теперь у меня иная задача. Очки для меня — как форма бровей или макияж глаз. Они помогают выстраивать «концепт» лица, подчеркивая его природную лепку. Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко с отличием окончила МГУ

Самодисциплина положительно сказалась не только на внешнем виде Эвелины, и в 1993 году девушка с красным дипломом окончила факультет журналистики МГУ. Эвелина Хромченко начала строить карьеру еще во время обучения в университете: в 1991 году она стала сотрудником Всесоюзного комитета по телевидению и радиовещанию, а затем организовала ряд собственных проектов на радио.

Эвелина не всегда была образцом стиля

Эвелина Хромченко и дизайнер Альбер Эльбаз, 1997 год.

В начале 1990-х Хромченко стала активно развивать не только карьеру, но и свой фирменный стиль. И хотя от женственности и элегантности в современном понимании девушка была еще очень далека, уже в тот период она начала экспериментировать с внешним видом. Превратившись в востребованного журналиста, будущая телезвезда коротко остригла волосы и стала носить весьма экстравагантную по тем временам одежду.

С нежного возраста мне четко объяснили, что некрасивых людей нет, есть неухоженные и неверно одетые. Эвелина Хромченко

Голосом Эвелины Хромченко говорит Миранда Пристли из «Дьявол носит Prada»

Когда в 1998 году Эвелина возглавила русское издание одного из самых известных мировых журналов о моде L’Officiel, ее популярность возросла настолько, что голосом Хромченко заговорила сама Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada».

Эвелина была шатенкой с короткими волосами

Головокружительный карьерный рост совпал у девушки с кардинальной сменой стиля. Перейдя на новый уровень в своей профессиональной жизни, Эвелина превратилась из успешного журналиста в не менее успешного критика программы «Модный приговор», а из шатенки перевоплотилась в яркую блондинку.

Телеведущая переодевается несколько раз в день

С приходом на телевидение Хромченко, кажется, похорошела еще больше. Необходимость всегда быть под прицелом камер делает свое дело: из-за того, что программа «Модный приговор» снимает 4 выпуска в день, Эвелине приходится за это время переодеваться по 8 раз.

Предпочитаю женщине сказать, как изменить гардероб, а свою жизнь она изменит сама. Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко испытывает трудности при подборе одежды

Невысокий рост телеведущей несколько усложняет подбор ее нарядов для эфира. Как-то Эвелина поведала поклонникам: «Сами понимаете, нарядить женщину 158 см роста сложнее, чем работать с моделью, рост которой от 175. Мне очень нравится мой рост. Но вот с длинами рукавов и брюк, разумеется, проблема. Да и прилегающие вещи вовсе не все подходят — приходится тратить массу времени на подбор и подгон. А тут ведь не модная съемка, где можно подколоть или ретушировать, — на экране все видно, все должно сидеть как влитое!»

Секретом своего успеха Эвелина называет правильное воспитание

Секретами своего успеха Эвелина Хромченко называет не только свое желание развиваться как специалист, но и особенное воспитание в детстве: «Самая главная воспитательная удача моей семьи на мой счет — это то, что старшим как-то не впрямую, не в лоб, без лести и ажиотажа, удалось в раннем детстве убедить меня в том, что я самая лучшая на свете. Самая умная, красивая, развитая, талантливая. В этом превознесении меня совершенно не было идолопоклонничества или снобизма: в семье были щедры на комплименты другим детям».

Эвелина Хромченко была замужем

Эвелина Хромченко и Александр Шумский, 2007 год.

О своей личной жизни Эвелина Хромченко старается не распространяться. Известно, что своего первого супруга Александра Шумского девушка встретила еще в студенческие годы: «Увидев Сашу в библиотеке, я сказала подружке: „Смотри, это мой будущий муж!“» Пару долгое время сближал совместный бизнес: супруги вместе создали пиар-агентство и занимались организацией показов мод, однако в 2011 году семья распалась. Впрочем, о печальном событии Эвелина никогда публично не заявляла.

Эвелина Хромченко с Дмитрием Семаковым.

В настоящее время Эвелина Хромченко встречается с художником-экспрессионистом Дмитрием Семаковым. Пара живет вместе, однако пока не планирует вступать в официальный брак.

У Эвелины Хромченко есть сын

В браке с Александром Шумским Эвелина стала матерью. Радостное событие произошло в 1996 году: тогда у женщины появился сын Артемий. Сегодня Шумский-младший — успешный бизнесмен и ученый в сфере нейробиологии.

Телеведущая уверенно смотрит в будущее

В настоящее время Хромченко не только успешная телеведущая, стилист и журналист, но и автор книги «Russian Style», которая была переведена на несколько иностранных языков. Кроме того, Эвелина читает лекции в рамках созданного ею модуля «Журналистика моды и стиля жизни» на факультете журналистики МГУ. В свое будущее 50-летняя Эвелина смотрит с большим оптимизмом: «Уверена, что ближе к 60 мое расписание будет еще более плотным, чем сейчас. Уже сегодня 60 — это новые 40. Могу себе представить, что будет через 20 лет».

Бонус: цитаты от Эвелины Хромченко, которые всем нам стоит взять на заметку

Возьмите деньги, отложенные на черный день, и купите себе новые туфли. И, возможно, черный день так никогда и не наступит.

Каблук придает женщине некоторую неустойчивость, а значит, непременно найдется мужчина, который захочет ее поддержать.

Представьте, во что одет мужчина вашей мечты. Подумайте, как должна быть одета женщина рядом с ним. Это упражнение поможет, когда вы пойдете в магазин за обновками.

Не надо питать гиперуважение к бренду и бояться посадить костюм знаменитого дизайнера на себя. Потому что дизайнер для вас, а не вы для дизайнера.

Если не знаешь, что надевать на вечеринку: коктейльное платье или платье в пол, — надевай смокинг.

Подчеркивайте контур фигуры, а не ее подробности.

Чем меньше обнажения, тем больше уважаемая леди.

Перестаньте уже постоянно думать об этих мужиках! Как только это произойдет, они начнут думать о вас.

Спина женщины должна в рупор кричать: «Да, я такая!»