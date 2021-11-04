12 элементов дизайна, которые превращают город в Страну чудес

Некоторые ученые сходятся во мнении, что не только профессиональные архитекторы могут заниматься проектированием городской среды, ведь стрит-арт и даже заросли в жилом квартале тоже могут быть элементами дизайна. Именно такие детали превращают населенные пункты, где мы работаем и живем, в места, где просто приятно находиться. Будь то необычная достопримечательность или граффити, за ночь появившееся на стене, — мы благодарны за креатив их создателям.

AdMe.ru собрал примеры того, как профессионалы и дерзкие уличные художники могут улучшить городской пейзаж. У кого лучше получается — судить вам.

1. Национальный кафедральный собор в Вашингтоне украшает крошечный Дарт Вейдер, высеченный из камня

2. Кто-то раскрасил бетонные блоки под гигантский «Тоблерон»

3. Школьный автобус в Амстердаме

4. Балат — самый красочный район Стамбула

5. Экскурсии на воздушном шаре в Каппадокии дарят участникам незабываемые впечатления, и вместе с тем у горожан открывается потрясающий вид на небо

6. Магазин в Сирмионе (Италия), который выглядит так, будто сошел со страниц книжки со сказками

7. На этом здании в Чикаго есть карта района с отметкой его местоположения

8. Покрытая ковром улица в Мардине (Турция)

9. 2D-кафе в Синдзюку, Токио

10. Столбики около школы выглядят как карандаши



11. «Смешной рисунок на стене, который я увидела, гуляя по округе, кажется очень жизненным»

«Я влюбилась в музыканта, и мной играли».

12. Милый книжный грузовичок в Италии — чтобы вы могли читать на улице