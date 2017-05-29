12 доказательств того, что возможности строительства не знают границ
Фантазия у архитекторов в наше время просто сумасшедшая. Они все чаще идут на рискованные идеи и, как показывает практика, никогда не ошибаются.
AdMe.ru предлагает подборку творений человека, которые слишком круты, чтобы о них молчать.
«Кольцо жизни», КНР
Это кольцо высотой с 56-этажный дом было построено специально для туристов: на самом верху расположены смотровые площадки. Ночью кольцо выглядит еще более удивительно благодаря 10 тыс. разноцветных лампочек.
Большая арка Дефанс, Франция
Французы славятся своей любовью к аркам. Вот такую интересную арку в виде гиперкуба они построили в небольшом городке Пюто. На самом верху — просторные помещения для конференций и смотровые площадки.
Обсерватория Аресибо, Пуэрто-Рико
Аресибо — это прямо гигантская обсерватория, мы даже не предполагали, что она может выглядеть так. Любоваться звездным небом обычным гражданам там, конечно, нельзя, но постоять рядом и сделать крутые фото с Национальным центром астрономии и ионосферы США — всегда пожалуйста.
Чертово колесо без спиц, Китай
Чего только в Китае не придумывают! Вот, например, совсем недавно сделали чертово колесо без спиц — подобный аттракцион вообще сложно себе представить. В каждой кабинке есть Wi-Fi, чтобы сразу делиться фотками, сделанными на высоте 48-этажного дома.
Плотина Видрару, Румыния
Плотина Видрару — идеальное место для того, чтобы пощекотать нервишки и получить заряд адреналина. Сделать это здесь очень просто: кому-то будет достаточно просто с края посмотреть вниз, а кто-то может воспользоваться возможностью и прокатиться на самой высокой тарзанке в мире.
Башня «Осколок стекла», Великобритания
Небоскреб «Осколок стекла» — это 72 этажа офисов и квартир, а на последнем — самая высокая в Великобритании смотровая площадка, с которой открываются захватывающие виды на Лондон.
Масланткеринг, Нидерланды
Масланткеринг — мощнейшая машина на реке, которая спасает Нидерланды во время шторма. Створки барьера работают как ворота: закрываются, что позволяет останавливать быстрые потоки воды, и открываются, если погода хорошая.
Плотина Гувера, США
Плотина Гувера — это, так сказать, 2 в 1: здесь и плотина, и гидроэлектростанция. А так как это невероятной величины сооружение находится совсем недалеко от Лас-Вегаса, то это еще и достопримечательность, которую посещает множество туристов.
«Хан Шатыр», Казахстан
«Хан Шатыр» — это пример того, как что-то совершенно обыденное можно сделать невероятным. Это простой торговый центр в Астане, но при этом самое большое в мире сооружение шатровой формы.
«Баггер 288», Германия
«Баггер 288» — модель самого крупного экскаватора в мире. Весит «Баггер» 13 500 тонн, а для его обслуживания нужен целый экипаж из 4 человек.
Развязка имени судьи Гарри Преджерсона, США
Это 4-уровневая развязка для автомобилей в Лос-Анджелесе. Полос на ней столько, что их даже не посчитать. Представляете, каково свернуть не туда?
Shimao Wonderland Intercontinental, Китай
Shimao Wonderland Intercontinental — это новейший отель в Шанхае. Архитекторы решили, что заброшенный карьер не должен пустовать, и поэтому сейчас там именно то, что мы видим на фотографии. В отеле 328 номеров, некоторые из них даже находятся под водой.
Фото на превью InterestingIdeasandsolutions / Facebook