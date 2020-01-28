12 деталей образа, которые могут незаметно вас состарить

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Как в свое время заметила признанная икона стиля Коко Шанель: «Ничто так не старит женщину, как слишком богатый наряд». И эта цитата сегодня актуальна как никогда, ведь мода отказывается от излишних украшательств, да и строгое следование канонам тоже не в чести. Многие приемы могут просто-напросто произвести обратный эффект и накинуть пару-тройку, а то и десяток лет.

Мы в AdMe.ru выяснили, чего следует избегать в имидже, если вы не хотите визуально увеличить ваш возраст.

1. Слишком темные волосы либо желтый блонд

Слишком темные волосы могут создать вокруг лица ореол, который подчеркнет все возрастные изменения. Полное обесцвечивание с налетом желтизны — тоже не лучший выбор: оно заставляет волосы выглядеть неухоженными и пережженными. Если вам хочется экспериментов с цветом, лучше всего подобрать оттенок на два тона светлее натурального или же сделать выбор в пользу благородного холодного блонда.

2. Нарочитый образ, в котором все вещи идеально подобраны

Стремясь выглядеть стильно и актуально, мы часто бываем излишне кропотливыми, но подобное внимание к деталям может привести к обратному результату. Образ, в котором вся одежда и аксессуары идеально совпадают по оттенкам, принтам и общему стилю, напрочь лишается небрежности, без которой сегодня обходится мало какой модный комплект.

3. Лакированная обувь и аксессуары

Подобные бликующие предметы отсылают к эпохе гламура и глянца, которая благополучно канула в Лету. Кстати, в штате Огайо кожаные туфли, покрытые лаком, находятся под запретом: в них отражается нижнее белье. Самый актуальный материал как для обуви, так и для сумок сегодня — это замша.

4. Слишком тщательно уложенные волосы

Тщательная укладка с большим количеством лака — напоминание о 80-х и 90-х годах прошлого века. Сегодня применяются более прогрессивные методы, позволяющие поколдовать над волосами. Например, так называемая умная стрижка, которая заключается в том, что волосам придают объем с помощью различных технических приемов, а также ламинирование волос, прикорневые спреи и большой ассортимент сухих шампуней. А чтобы создать завитые локоны, для них нужно использовать минимум стайлинговых средств. Лучше, если волосы будут слегка растрепаны и спутаны, как после прогулки в ветреный день.

5. Недорогая бижутерия

Пластиковые серьги-кольца и бусы, легкомысленные браслеты и колье с россыпью разноцветных стекляшек смотрятся органично на школьницах и студентках, а из женщины постарше могут быстро сделать молодящуюся даму в возрасте. Лучше выбрать одно крупное металлическое украшение в геометрическом стиле — они будут в тренде в этом и следующем году.

6. Ярко-красный или темный лак для ногтей

Мы привыкли к тому, что классический цвет лака для ногтей — ярко-алый. Но, к сожалению, это не лучший выбор: он, как и все холодные оттенки красного, подчеркивает недостатки кожи рук. То же относится и к темным тонам. Если все же хочется использовать такую гамму цветов в маникюре, можно сделать на паре ногтей актуальный геометрический узор, а в качестве основного цвета — выбрать нейтральный бежевый или молочный.

7. Футболки с надписями

Одежда — прекрасное подспорье для самовыражения, но когда речь идет о футболках с надписями, нужно быть осторожней. Гордо красующийся на ней лозунг может показаться самоироничным, а может сыграть с вами злую шутку, привнеся в образ ненужную инфантильность.

8. Чересчур консервативный стиль

Консервативность — отличное качество, когда речь идет о серьезном бизнес-мероприятии. Но в повседневной жизни не нужно бояться надеть свитшот с кружевной юбкой или классические брюки с кроссовками. Постоянно подчиняя образ общепринятым стандартам, есть риск потерять индивидуальность и превратиться в чопорную даму неопределенного возраста.

9. Тонкие трикотажные кофты на пуговицах

Такие «шедевры дизайнерской мысли» можно наблюдать на работницах многочисленных российских бухгалтерий. К сожалению, подобный фасон неспособен украсить практически никого: он режет фигуру и предательски подчеркивает малейшие недостатки. Лучше отдать предпочтение кардиганам oversize, которые еще долго не выйдут из моды.

10. Злоупотребление классическими цветовыми сочетаниями

Стандартные сочетания «белый + черный», «красный + черный» и прочие уже давно набили оскомину, и сегодня их не стоит воспринимать как непоколебимые правила. В конце концов классика — лишь одна из граней моды. Учитывая нынешние реалии, лучше перестать быть «отличницей» и экспериментировать, начав, к примеру, с фиолетово-зеленого комплекта, и выбирать нетривиальные оттенки.

11. Колготки цвета загара

Вопреки своему названию, такие колготы невозможно спутать с настоящим загаром: они смотрятся неестественно и способны испортить самые идеальные ноги. К тому же их «опасный» оттенок почти всегда контрастирует с натуральным цветом кожи, каким бы он ни был. А вот черные колготы, в том числе и со сдержанными ажурными деталями, еще долго будут актуальны.

12. Слишком короткая стрижка

Считается, что короткая стрижка омолаживает, но обратный эффект также возможен. В первую очередь это касается консервативных вариантов с прямыми линиями. Асимметричные же стрижки смотрятся в разы современнее, к тому же их легче поддерживать.