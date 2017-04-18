12 деталей, на которые нужно обращать внимание, чтобы блестяще разбираться в моде

Уже сегодня вы можете точно знать, что будут носить в следующем сезоне и какие вещи покупать на распродажах. Основные показы грядущих модных коллекций проходят аж за полгода до сезона. Весенне-летние коллекции показывают в сентябре, а осенне-зимние — в феврале.

Не нужно смотреть все подряд, достаточно отследить главных законодателей мод: Chanel, Louis Vuitton, Céline, Dolce & Gabanna, Prada, Christian Dior.

AdMe.ru составил для вас список того, на что нужно обращать внимание при просмотре коллекций. Для примера мы взяли фотографии с показов весна-лето — 2017/2018.

1. Ткани

  • Обращаем внимание на текстуры: гладкие или буклированные, матовые или блестящие, однотонные или принтованные, кожа, джинс, пайетки или кружева.
  • В этом сезоне дизайнеры предлагают самые разнообразные ткани: классическое букле, полупрозрачные ткани (особенно актуальны юбки-сетки из них, представленные во многих коллекциях), кожа, самые разнообразные костюмные ткани в клетку. Одним из ярких трендов сезона являются также пайетки.

2. Цвета

  • Обращаем внимание на то, какие цвета преобладают и как они между собой сочетаются.
  • В этом сезоне будут на пике все оттенки розового — от пудрового до яркой фуксии. Одно из самых хитовых цветовых сочетаний — малиновый + красный.

3. Принты

  • Цветы (мелкие или крупные), горох, полоска, анималистические принты? Как они между собой сочетаются?
  • В этом сезоне яркие и смелые расцветки правят балом — и флористический рисунок, и ткани с леопардовым принтом очень актуальны.

4. Силуэты

  • Приталенные, трапециевидные или оверсайз.
  • В этом сезоне дизайнеры предлагают самые разнообразные силуэты — от классического диоровского new look до костюмов с акцентированно увеличенными плечами (один из ярких трендов сезона, который перекочует и в следующий сезон осень-зима — 2017/2018).

5. Линия талии

  • На месте, завышена, занижена? Талия подчеркнута или нет (как подчеркнута — ремни широкие, узкие, несколько ремней, корсажи)?
  • Женственно подчеркнутая талия — это невероятно красиво и актуально. Будь то комплект в спортивном стиле, платья, джинсы или юбки — пояс в этом модном сезоне обязателен!

6. Линия плеч

  • Линия плеч расширена или приспущена?
  • Одна из самых ярких тенденций сезона — гипертрофированно большие плечи.

7. Длина изделий

  • Обращаем внимание на самую распространенную длину.
  • В этом сезоне актуально все, что душа пожелает: радикальное мини, элегантное миди или женственное макси.

8. Декоративные элементы

  • Что из декора больше представлено в коллекциях: воланы, разрезы, банты, молнии, вышивка, аппликации?
  • Фавориты этого сезона — вышивка, обильный декор перьями и многочисленные воланы.

9. Обращаем внимание отдельно на предметы одежды, например брюки

  • Широкие, укороченные, узкие, с защипами, с подворотами? То же самое относится к юбкам, платьям, блузам.
  • Брюки на подиумах представлены самые разнообразные: расширенные, укороченные, джинсы с аппликациями. И да, пижамный стиль по-прежнему актуален.

10. Обувь

  • Цвет обуви, форма носа, форма каблука.
  • Обувь цвета металлик (золотистая и серебристая) — один из самых актуальных трендов этого сезона. И одно из новых веяний моды — босоножки, надетые на колготки, хотя еще вчера это считалось моветоном.

11. Аксессуары

  • Бусы, серьги, платки, сумки и их форма.
  • В данном случае в фокусе нашего внимания сумки. В этом сезоне актуальны как сумки классических, так и необычных форм.

12. Как все это между собой сочетается?

  • И самое главное — увидеть стилизацию! То есть отследить, как все вышеперечисленные критерии между собой комбинируются и сочетаются.
  • Например, остроактуальный в этом сезоне розовый сочетается с другими яркими и броскими цветами — фиолетовым и красным. Голубой цвет комбинируется с оранжевым. А поверх классической рубашки надевается кроп-топ, и все это дополняется ультрамини и босоножками, декорированными пухом.

Яркого вам модного сезона и удачных стилистических экспериментов!

Фото на превью Rex Shutterstock
По материалам Olga Kaminskaya

24 На склад!
7 Комментарии
  • 18 апреля 2017
  • 7
  • 7586

Не благодарите

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!