12 деталей, на которые нужно обращать внимание, чтобы блестяще разбираться в моде

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Уже сегодня вы можете точно знать, что будут носить в следующем сезоне и какие вещи покупать на распродажах. Основные показы грядущих модных коллекций проходят аж за полгода до сезона. Весенне-летние коллекции показывают в сентябре, а осенне-зимние — в феврале.

Не нужно смотреть все подряд, достаточно отследить главных законодателей мод: Chanel, Louis Vuitton, Céline, Dolce & Gabanna, Prada, Christian Dior.

AdMe.ru составил для вас список того, на что нужно обращать внимание при просмотре коллекций. Для примера мы взяли фотографии с показов весна-лето — 2017/2018.