12 деталей, на которые нужно обращать внимание, чтобы блестяще разбираться в моде
Уже сегодня вы можете точно знать, что будут носить в следующем сезоне и какие вещи покупать на распродажах. Основные показы грядущих модных коллекций проходят аж за полгода до сезона. Весенне-летние коллекции показывают в сентябре, а осенне-зимние — в феврале.
Не нужно смотреть все подряд, достаточно отследить главных законодателей мод: Chanel, Louis Vuitton, Céline, Dolce & Gabanna, Prada, Christian Dior.
AdMe.ru составил для вас список того, на что нужно обращать внимание при просмотре коллекций. Для примера мы взяли фотографии с показов весна-лето — 2017/2018.
1. Ткани
- Обращаем внимание на текстуры: гладкие или буклированные, матовые или блестящие, однотонные или принтованные, кожа, джинс, пайетки или кружева.
- В этом сезоне дизайнеры предлагают самые разнообразные ткани: классическое букле, полупрозрачные ткани (особенно актуальны юбки-сетки из них, представленные во многих коллекциях), кожа, самые разнообразные костюмные ткани в клетку. Одним из ярких трендов сезона являются также пайетки.
2. Цвета
- Обращаем внимание на то, какие цвета преобладают и как они между собой сочетаются.
- В этом сезоне будут на пике все оттенки розового — от пудрового до яркой фуксии. Одно из самых хитовых цветовых сочетаний — малиновый + красный.
3. Принты
- Цветы (мелкие или крупные), горох, полоска, анималистические принты? Как они между собой сочетаются?
- В этом сезоне яркие и смелые расцветки правят балом — и флористический рисунок, и ткани с леопардовым принтом очень актуальны.
4. Силуэты
- Приталенные, трапециевидные или оверсайз.
- В этом сезоне дизайнеры предлагают самые разнообразные силуэты — от классического диоровского new look до костюмов с акцентированно увеличенными плечами (один из ярких трендов сезона, который перекочует и в следующий сезон осень-зима — 2017/2018).
5. Линия талии
- На месте, завышена, занижена? Талия подчеркнута или нет (как подчеркнута — ремни широкие, узкие, несколько ремней, корсажи)?
- Женственно подчеркнутая талия — это невероятно красиво и актуально. Будь то комплект в спортивном стиле, платья, джинсы или юбки — пояс в этом модном сезоне обязателен!
6. Линия плеч
- Линия плеч расширена или приспущена?
- Одна из самых ярких тенденций сезона — гипертрофированно большие плечи.
7. Длина изделий
- Обращаем внимание на самую распространенную длину.
- В этом сезоне актуально все, что душа пожелает: радикальное мини, элегантное миди или женственное макси.
8. Декоративные элементы
- Что из декора больше представлено в коллекциях: воланы, разрезы, банты, молнии, вышивка, аппликации?
- Фавориты этого сезона — вышивка, обильный декор перьями и многочисленные воланы.
9. Обращаем внимание отдельно на предметы одежды, например брюки
- Широкие, укороченные, узкие, с защипами, с подворотами? То же самое относится к юбкам, платьям, блузам.
- Брюки на подиумах представлены самые разнообразные: расширенные, укороченные, джинсы с аппликациями. И да, пижамный стиль по-прежнему актуален.
10. Обувь
- Цвет обуви, форма носа, форма каблука.
- Обувь цвета металлик (золотистая и серебристая) — один из самых актуальных трендов этого сезона. И одно из новых веяний моды — босоножки, надетые на колготки, хотя еще вчера это считалось моветоном.
11. Аксессуары
- Бусы, серьги, платки, сумки и их форма.
- В данном случае в фокусе нашего внимания сумки. В этом сезоне актуальны как сумки классических, так и необычных форм.
12. Как все это между собой сочетается?
- И самое главное — увидеть стилизацию! То есть отследить, как все вышеперечисленные критерии между собой комбинируются и сочетаются.
- Например, остроактуальный в этом сезоне розовый сочетается с другими яркими и броскими цветами — фиолетовым и красным. Голубой цвет комбинируется с оранжевым. А поверх классической рубашки надевается кроп-топ, и все это дополняется ультрамини и босоножками, декорированными пухом.
Яркого вам модного сезона и удачных стилистических экспериментов!
Фото на превью Rex Shutterstock
По материалам Olga Kaminskaya