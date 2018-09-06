12 бомбических идей для маникюра, с которым ваша осень будет яркой и теплой
Выбрать дизайн ногтей во время очередного маникюра — тот еще квест. Чтобы упростить себе задачу, мы советуем руководствоваться не только своим настроением, но и погодой за окном. А осень, как известно, пора ярких красок и в то же время тихого уюта и тепла.
AdMe.ru нашел для вас несколько интересных вариантов маникюра, как нельзя лучше подходящего этой поре. Все для того, чтобы вы не были похожи на котика из бонуса в конце статьи.
Глубокие осенние оттенки
Стильный темный
Омбре
Причудливая геометрия
Минималистический
Леопардовый
Монохромный
Цельный рисунок
«Незавершенный»
Оригинальный френч
«Битое стекло»
И просто крутой на любой вкус
Бонус, в котором каждая девушка узнает себя
Фото на превью manicure__ideas / instagram