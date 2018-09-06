12 бомбических идей для маникюра, с которым ваша осень будет яркой и теплой

Выбрать дизайн ногтей во время очередного маникюра — тот еще квест. Чтобы упростить себе задачу, мы советуем руководствоваться не только своим настроением, но и погодой за окном. А осень, как известно, пора ярких красок и в то же время тихого уюта и тепла.

AdMe.ru нашел для вас несколько интересных вариантов маникюра, как нельзя лучше подходящего этой поре. Все для того, чтобы вы не были похожи на котика из бонуса в конце статьи.

Глубокие осенние оттенки

Стильный темный

Омбре

Причудливая геометрия

Минималистический

Леопардовый

Монохромный

Цельный рисунок

«Незавершенный»

Оригинальный френч

«Битое стекло»

И просто крутой на любой вкус

Бонус, в котором каждая девушка узнает себя

Фото на превью manicure__ideas / instagram

42 На склад!
1 Комментарии
  • 6 сентября 2018
  • 1
  • 11930

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