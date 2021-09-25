12 осенних антитрендов, которые никогда не наденет женщина с чувством стиля

Изменчивая мода изменчива во всем: в свое время сильно «преобразился» даже сам размерный ряд одежды. Если сейчас вы носите наряды XS, то в 1960-х вы вполне могли бы похвастаться полноценной «элькой». Сегодняшняя же мода становится все более ориентированной на тренды, которые меняются почти каждый сезон и побуждают нас постоянно обновлять свой гардероб.

Мы в AdMe.ru решили с умом подготовить свой гардероб к холодному сезону. Оказалось, что в нелегком деле следования последним модным веяниям есть много тонкостей, знание которых поможет уберечься от засилья в шкафу устаревших вещей-антитрендов.

Кепки и широкополые шляпы

Кепки и широкополые шляпы, которые, казалось бы, еще совсем недавно носили и на подиумах, и во дворе за окном, неожиданно уступили свои позиции пушистым панамам, балаклавам и охотничьим шляпам. Что ж, кажется, уж в них-то уши точно не замерзнут.

Брюки с заниженным швом

Скандальные брюки и джинсы багги когда-то считались признаком принадлежности юноши или девушки к хип-хоп- или рэп-культуре. Сегодня же мешковатая модель с «мотней» морально устарела: она предательски полнит и скрывает очертания фигуры.

Куртки с украшениями

Блестки, значки, нашивки и другие всевозможные «украшательства» выглядят дешево и несовременно на этом столь вечном, казалось бы, предмете гардероба. Чтобы избежать лишних и неоправданных трат, стоит остановить свое внимание на базовой куртке с более простым кроем и дизайном.

Леггинсы «под кожу»

Кожаные леггинсы тоже успели выйти из моды. Им на замену пришли леггинсы трикотажные, которые удобно и стильно сочетать с удлиненными свитерами, куртками и джемперами.

Полупальто из синтетики и пальто под овчину

Обилие в магазинах верхней одежды из искусственного меха вовсе не значит, что наши пальто и куртки могут быть безвкусицей. Для того чтобы с умом приобрести стильную вещь, стоит обратить внимание на качество «меха»: если материал шубы или пальто больше похожи на шерсть уличного животного, такой вещи однозначно не место в вашем гардеробе.

Тонкие приталенные пиджаки

Тонкие блейзеры и пиджаки с выраженной талией сильно дешевят даже самый продуманный образ. Сегодняшние стиляги ловко балансируют между двумя крайностями: легкой приталенностью и кроем, создающим иллюзию пространства между телом и одеждой. Сочетание несочетаемого пришло к нам прямиком из 90-х годов, когда в моде царствовал его величество оверсайз, а просторные пиджаки носили не только модники шоу-бизнеса, но и особы королевских кровей.

Еще более яркий тренд — укороченные пиджаки — за лето успел завоевать и подиумы планеты, и сердца модниц. Оно и немудрено: такие пиджаки можно носить и в пир, и в мир.

Слишком длинные брюки

Эта совсем крошечная деталь может полностью испортить весь образ: всего лишь пара лишних сантиметров на брюках иногда становятся решающими при составлении актуального наряда. В новом сезоне длинные брюки безнадежно устарели и стали настоящим антитрендом, ведь им на смену давно пришли стильные укороченные варианты.

Множество принтов

Чтобы не повторить известную тавтологию про «масляное масло» в своем повседневном образе и не выглядеть уж чересчур «дорого-богато», стоит забыть про сочетание в одежде сразу нескольких принтов. Гораздо более стильно выглядит использование в образе лишь одного яркого узора: так вероятность ошибиться с выбором подходящего принта сводится практически к нулю.

Обувь на маленькой шпильке

Когда-то обувь на маленьких каблучках считалась «тренировочной»: на заре существования обувь на каблуках «киттен хиллс» носили девочки-подростки, готовящиеся к покорению шпилек. Сегодня такая обувь выглядит неактуальной и ее с успехом заменяют лоферы, лодочки и броги.

Джинсовые юбки миди

Популярные Instagram-стилисты уверены, что джинсовые миди-юбки давно потеряли свою актуальность. Им на смену пришли кожаные юбки — модный предмет одежды, в котором теперь можно появляться не только на встрече с друзьями, но и на вполне деловых встречах.

Сапоги до колена

Пара классических сапог до колен — не лучший вариант в новом сезоне. Современные тренды диктуют свои правила, и этой осенью в моду вошла укороченная обувь. Ботильоны и челси превратились в главный обувной must-have сезона, и их способны затмить разве что ковбойские сапоги.

Джинсы c украшениями

Джинсы с обширными потертостями и разнообразными стразами, пайетками и бисером, которые были с нами аж с начала 2000-х, теперь придется отложить в сторонку: им на смену пришли мегапопулярные джинсы в стиле «колор-блок». Отличительной чертой их фасона является необычная окраска: несколько классических оттенков денима объединяются вместе и создают оригинальный дуэт, который уже успели оценить главные мировые модники и селебрити.