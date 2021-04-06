12 аксессуаров, от которых лучше избавиться, чтобы не добавлять себе лет

Тщательно продуманный наряд — визитная карточка любой девушки вне зависимости от ситуации. При создании стильного образа на помощь модницам часто приходят различные аксессуары, которые при грамотном использовании делают внешний вид интересным и свежим. Однако так происходит не всегда, ведь некоторые популярные украшения обладают прямо-таки противоположным эффектом и способны прибавить несколько лет к возрасту даже самой юной особы.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться в популярных украшениях и выбрали те из них, от которых нам всем давно пора отказаться. А в конце статьи вы найдете бонус: полезный аксессуар, который долго считался устаревшим, вдруг вернулся и готов преобразить не только манекенщиц на подиумах, но и вас.

Сумки в тон туфлям

Сумка и обувь должны быть всегда одинакового цвета — именно так звучала главная модная аксиома в начале 2000-х. Популярный когда-то тренд из нулевых настолько укоренился в подсознании, что даже спустя пару десятилетий некоторые модницы продолжают слепо ему следовать. Но сегодня бал правит легкий «творческий беспорядок» и даже некоторая небрежность в облике. Универсальная же пара «сумка и обувь в тон» не только устарела сама по себе, но и прибавляет возраста всем своим поклонницам.

Украшения из бисера и страз

Украшения в стиле хендмейд со множеством элементов подходят девушкам-подросткам, которые увлеклись модой эпохи 90-х. Разнообразные фенечки, серьги и ожерелья из бисера вряд ли омолодят взрослых женщин: неуместность их использования только подчеркнет возраст ностальгирующих дам.

«Тяжелые» очки

Тяжелые и массивные формы старят даже самое молодое лицо. Чем больше вам лет, тем утонченнее и легче должен быть ваш главный летний аксессуар. И хотя крупные очки вновь становятся трендом, их использование лучше ограничить.

Украшения из янтаря

Янтарные украшения, которые когда-то давно были фаворитами наших бабушек, сегодня давно уже не в моде. Оно и немудрено: сложно себе представить молодую девушку с ярко-оранжевыми бусами на шее. Впрочем, любительницам этого камня не стоит отчаиваться, ведь «дозированное» применение янтаря при составлении образов вполне допустимо, а лаконичный дизайн и оправа из золота или серебра дополнят даже самый современный внешний вид.

Шапки с вязаными цветами или меховыми помпонами

Даже самая обычная шапка порой оказывается коварным аксессуаром, который может как омолодить, так и значительно состарить. Всего лишь одна ошибка — и из молоденькой девушки вы рискуете превратиться в серьезную даму и без всякой волшебной палочки. Чтобы не допустить мгновенного «преображения», откажитесь от использования устаревших головных уборов.

Палантины

Кружевные вязаные палантины и витиеватые шарфы с узорами в восточном стиле давно канули в Лету: сложные орнаменты не только старят, но и одним махом уничтожают все наши попытки идти в ногу со временем.

Обилие украшений

Когда-то обилие громоздких украшений было в тренде, что невероятно радовало заядлых поклонниц бижутерии. Они смело навешивали на себя цепочки под золото и жемчуг, надевали сразу по несколько браслетов, а пальцы украшали дорогими (и не очень) перстнями с камнями. Сегодня подобные эксперименты выглядят нелепо: мировую моду возглавляет лаконичность, которая поставила крест на стиле «дорого-богато». Стоит ли говорить, что избыток вычурных аксессуаров не только приравнивается к отсутствию вкуса, но и моментально старит их обладательницу в глазах окружающих.

Крабики для волос

Крабики для волос — гениальное изобретение для девушек, которым не хочется ломать голову над новой домашней прической. Хотя удобство таких заколок неоспоримо, их постоянное ношение вряд ли украсит и омолодит современную модницу, особенно если та предпочитает использовать устаревшие крабики кислотных оттенков.

Мешковатые сумки

Мешковатые сумки не только утяжеляют образ, но и беспощадно старят. Так, отсутствие формы в сумке лишь подчеркивает несовершенства контура лица и тела, а заодно «дарит» фигуре пару несуществующих лишних килограммов.

Броши

Аккуратная небольшая брошь — аксессуар, который вряд ли когда-либо утратит свою актуальность. Противоположная ситуация происходит с массивными брошками: их неумелое использование способно «состарить» даже самых молодых девушек.

Ретромедальоны

Когда-то давно украшения с камеей считались настоящим признаком роскоши, а свои портреты в камне выставляли на широкое обозрение не только женщины, но и мужчины. Аксессуар старались использовать повсеместно: им украшали перстни, кулоны и броши, а также расчески и зеркала.

Сегодня мода на камеи постепенно проходит: винтажные украшения потеряли свою эксклюзивность, а дорогие материалы для изготовления камей мастера заменили дешевым пластиком. Подобную бижутерию лучше надевать для тематических вечеринок или корпоративов, в другое же время медальоны с камеей рискуют превратить их обладательниц в дам Викторианской эпохи, да еще и не первой молодости.

Бархатные резинки

Широкие бархатные резинки повсеместно использовались в 90-х и в начале 2000-х и могли бы оставаться в моде и дальше, если бы не одна из главных героинь сериала «Секс в большом городе». Зрители настолько поверили словам Кэрри Брэдшоу о том, что такие резинки — удел провинциалок, что сразу же отправили когда-то любимый аксессуар в самые темные уголки шкафов. И хотя сегодня тренд на бархатные резинки пытаются реанимировать, молодости своим поклонницам такое блестящее украшение вряд ли прибавит.

Бонус: ближайшие родственники бархатных резинок — тканевые — теперь снова в моде

Дешевые тканевые резинки теперь набирающий популярность модный тренд. Главное правило при их использовании созвучно всему написанному выше: при ношении аксессуара необходимо добавить в облик максимум естественности и легкой небрежности.