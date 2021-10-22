11 знаменитых девушек, которые круто сменили имидж после расставания с возлюбленными и стали выглядеть на все сто

Кто-то из звезд, разорвав отношения с возлюбленными, уходит в себя, а другие, наоборот, возрождаются, как птица Феникс из пепла. Стоит только посмотреть на заметно похорошевшую после развода Адель или на Ирину Шейк, чей имидж после расставания с Брэдли Купером стал более дерзким.

Мы в AdMe.ru прошерстили кучу фото знаменитостей до и после разрыва отношений с возлюбленными и поняли, что перед нами совершенно разные люди.

1. Адель

С 2011 года Адель состояла в отношениях с предпринимателем Саймоном Конекки. Через год у них родился сын. В 2017-м Адель и Саймон вступили в брак, а в 2019-м расстались. В октябре 2020 года Адель в одном из шоу вышла на сцену со словами: «Знаю, сейчас я выгляжу не такой, какой вы видели меня в последний раз». И действительно, певица заметно похудела, отрастила волосы и изменила стиль одежды.

2. Ирина Шейк

Отношения Ирины Шейк с Брэдли Купером развивались с весны 2015 года. Спустя 2 года у пары родилась дочь. А в июне 2019-го Шейк и Купер объявили о расставании, инициатором которого стала супермодель. Глядя на фото Ирины, можно заметить, что после разрыва с актером она начала носить более откровенные наряды, а также заметно укоротила волосы.

3. Меган Фокс

В 2004 году Меган Фокс начала встречаться с Брайаном Остином Грином. Тогда ей было 18 лет, а актеру 30. Они узаконили свои отношения спустя несколько лет. Пара неоднократно расходилась и воссоединялась. Официально о своем разрыве Меган и Брайан сообщили в мае 2020 года. У них трое детей. После развода Фокс круто изменила имидж, избавившись от 95 % своего гардероба.

4. Ким Кардашьян

Пара Канье Уэст и Ким Кардашьян сложилась в апреле 2012 года. Влюбленные обручились уже спустя несколько месяцев, а свадьбу сыграли в Италии в 2014 году. У Канье и Ким четверо детей. В январе 2021 года друг Уэста сообщил, что супруги уже несколько месяцев живут раздельно, а в феврале они подали на развод. Многие заметили, что после разрыва с Уэстом звезда вернулась к стилю прежней Ким.

5. Кэти Перри

С будущим супругом — комиком Расселлом Брэндом — Кэти Перри познакомилась на съемочной площадке летом 2009 года. Встречаться они начали осенью, а официально оформили отношения 31 декабря. В конце 2011 года супруг Перри сообщил, что они приступают к бракоразводному процессу. А прежде чем начать новые отношения, с Джоном Мейером, певица сделала новую стрижку.

6. Риз Уизерспун

С Райаном Филлиппом Риз Уизерспун познакомилась в марте 1997 года, а поженились они в 1999 году. В этом браке у актеров появились на свет двое детей. В 2006-м пара объявила о расставании, а официальный развод был оформлен спустя 2 года. После разрыва актриса провела манипуляции со своими волосами, и новая прическа ей очень к лицу.

7. Селена Гомес

На исходе 2010 года Селена Гомес начала встречаться с Джастином Бибером. Парочка неоднократно расходилась и вновь сходилась. Их последний разрыв состоялся в марте 2018 года. А уже спустя месяц певица вышла в свет в новом образе, который многим пришелся по вкусу.

8. Ева Лонгория

В 2004 году звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория познакомилась с баскетболистом Тони Паркером. Спустя 3 года они поженились. Однако брак дал трещину, и в 2010-м пара начала оформлять развод. В январе 2011-го Ева и Тони официально развелись, и актриса очень круто сменила имидж, заметно похудев.

9. Хилари Дафф

Для Хилари Дафф брак с хоккеистом Майком Комри стал первым. В 2007 году они начали встречаться, а в 2010-м поставили штампы в паспортах. В 2012-м у пары родился сын, а спустя 4 года актриса и спортсмен оформили развод. В январе 2017-го Дафф начала встречаться с музыкантом Мэттью Комой и заметно похорошела.

10. Кэти Холмс

Кэти Холмс и Том Круз начали встречаться в апреле 2005 года. Спустя год они поженились, тогда же у них родилась дочь Сури. Однако вскоре брак начал разрушаться, и в июле 2012-го парочка оформила развод. На фотографиях после разрыва отношений с актером Кэти выглядит вполне счастливой и очень даже привлекательной.

11. Принцесса Диана

В 1981 году принцесса Диана связала себя узами брака с Чарльзом, принцем Уэльским. С этого момента она стала членом королевской семьи, а значит, должна была соблюдать протокол, который касался в том числе одежды. После развода в 1996 году ее стиль заметно изменился. А главное, она слегка укоротила волосы, и новая прическа невероятно преобразила ее внешность в целом.