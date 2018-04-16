11 модных трендов маминой юности, которые снова мегапопулярны

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Разглядывая семейный фотоальбом, обратите внимание на наряды вашей мамы в молодости. Если это богатство до сих пор хранится у вас на антресолях или на дачном чердаке, не спешите избавляться от него как от старого хлама. Ведь мода, как известно, циклична, и нынешние дизайнеры вовсю копируют стиль 80-х и 90-х. Возможно, среди старомодных нарядов отыщ ется что-то очень интересное.

Мы в AdMe.ru собрали список популярных трендов времен маминой юности, которые обрели второе дыхание в наше время.

11. Кожаный плащ

Кожаный плащ, особенно красного цвета, — один из главных трендов этого сезона. Самый модный и смелый вариант — плащ из лакированной кожи. На маминых фотокарточках он казался вам верхом безвкусицы? Пришло время признать: это экстравагантное чудо еще может пригодиться вам самой.

10. Жакет oversize

Этот «привет» из 90-х в моде уже не один сезон. Еще бы — за счет свободного кроя он сядет практически на любую фигуру, а универсальный фасон позволяет создавать множество интересных сочетаний. Наденьте его с легким платьем и туфельками — и будете выглядеть очень женственной и хрупкой. Если хочется больше брутальности — сочетайте старый мамин (или даже папин) пиджак с широкими классическими брюками и обувью на плоской подошве. А с любимым топом и узкими укороченными джинсами получится современный повседневный образ.

9. Одежда с объемными плечами

Ох уж эти 80-е с их объемными плечами! Наверняка вы помните забавные поролоновые подкладки-плечики в маминых нарядах. Что ж, залезьте на антресоли и достаньте мамины «широкоплечие» платья и кофточки, дополните их крупными украшениями и металлизированными аксессуарами — и ультрамодный образ готов.

8. Броши

Такой аксессуар, как брошка, все еще ассоциируется у вас с жеманной двоюродной тетушкой или с нарядами английской королевы? Спешим вас уверить: правильно подобранная брошь прибавит вам только женственности и элегантности, но никак не возраста.

7. Вещи с бахромой

Очередной флешбэк в мамино прошлое, вновь вернувшийся на подиумы. Если среди маминого богатства нашлись этакие хипповые или ковбойские вещи с бахромой — смело носите. Если нет — просто создайте бахрому сами, нарезав подол юбки или края джинсов на полоски. Сейчас бахрома украшает все: юбки, сумки, куртки и даже длинные классические тренчи.

6. Деним

Не стоит выбрасывать старые вещи из денима, потому что однажды они обязательно вновь войдут в моду. Второе дыхание периодически обретают то джинсы клеш, то варенки, то джинсовые куртки и жилетки, то джинсы с вышивкой, то джинсовые юбки... П еречислять можно бесконечно. Ну и джинсовый тотал лук никто не отменял.

5. Свитер oversize

Мама собралась распустить свой старый свитер на нитки для вязания? Немедленно отберите его, наденьте с любимыми брюками и аксессуарами — и вы на пике моды. И ничего, что свитер растянутый или даже дырявый — так еще моднее. Удобная одежда oversize давно и прочно заняла место в нашем гардеробе и наших сердцах, а особенно приятно надеть мягкий и уютный свободный свитер.

4. Шорты по колено и кюлоты

Узкие шорты длиной по колено и широкие укороченные брюки-кюлоты, напоминающие юбку, снова в тренде. Но кюлоты коварны: они зрительно укорачивают ноги и утяжеляют бедра, так что сочетать их лучше с каблуками и облегающим верхом. Если наденете кюлоты с туфлями и строгой блузой — деловой образ готов. Ну а стройные и высокие модницы могут рискнуть и попробовать дерзкое сочетание с кедами — получится образ в стиле спорт-шик.

3. Вещи с люрексом

Вы все еще считаете мамины вещи из люрекса слишком вульгарными? А вот модные дизайнеры думают по-другому — после долгого перерыва люрекс смело вернулся на подиумы. Так что не бойтесь надевать вещи из блестящих нитей — быть «во всем блеске» теперь вовсе не зазорно.

2. Пластиковая бижутерия

Яркие массивные браслеты, ожерелья и серьги из пластика вновь возвращаются — они будут отлично смотреться с легкими летними нарядами и денимом. Многочисленные тоненькие браслеты, бижутерия строгих геометрических форм тоже в почете. Кстати, большие серьги-кольца — их еще называют серьги-конго — главный тренд будущего лета.

1. Бархат

Вещи из бархата и вельвета (вельвет — это тот же бархат, только с рубчиком и более повседневный) тоже следует сохранить — они то и дело вновь появляются в новых модных коллекциях. Причем сейчас в моде не только бархатные вечерние платья, но и жакеты, брюки, сарафаны, юбки из бархата. Особый шик — брючный бархатный костюм свободного кроя. Ну и мамин спортивный костюм из велюра тоже будет смотреться вполне свежо.

А какие вещи «с маминого плеча» нравятся вам?