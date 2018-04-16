11 модных трендов маминой юности, которые снова мегапопулярны
11. Кожаный плащ
10. Жакет oversize
9. Одежда с объемными плечами
Ох уж эти 80-е с их объемными плечами! Наверняка вы помните забавные поролоновые подкладки-плечики в маминых нарядах. Что ж, залезьте на антресоли и достаньте мамины «широкоплечие» платья и кофточки, дополните их крупными украшениями и металлизированными аксессуарами — и ультрамодный образ готов.
8. Броши 7. Вещи с бахромой
6. Деним
5. Свитер oversize
4. Шорты по колено и кюлоты 3. Вещи с люрексом
2. Пластиковая бижутерия
1. Бархат
Фото на превью eastnews, instagram.com