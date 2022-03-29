11 моделей сумок, которые мы покупаем с горящими глазами, а потом разочарованно кусаем локти

Цвет, актуальность, размер, назначение — сумка может многое рассказать о своей хозяйке. Компактная и практичная у деловой женщины, вместительная и немаркая у вечно занятой студентки, она не только дополняет образ, но и имеет множество полезных функций.

AdMe.ru разобрался в последних трендах сумок и рюкзаков. Оказалось, что некоторые модные аксессуары доставляют слишком много неудобств. О таких моделях мы и поведаем в нашей сегодняшней подборке.

1. Сумка-органайзер

Продуктивность сегодня в тренде. Это накладывает отпечаток и на моду. Чем больше мы заняты, тем более важной становится организованность, и аксессуары, созданные с учетом этого, набирают популярность. Так, например, в тренды выходят наборы из 2–3 сумок, которые нужно носить все вместе. Как правило, в такой сет входит сумка побольше для ключей, документов и телефона и миниатюрный кошелек с отделениями для банковских карт. Практичность таких наборов — вопрос открытый. Нам кажется, что было бы намного удобнее положить все необходимое в сумку обычного размера. Такой «старомодный» вариант выглядит как минимум безопаснее, ведь злоумышленникам придется постараться, чтобы добраться до ценных вещей.

2. Прозрачная сумка

Прозрачные сумки и рюкзаки буквально демонстрируют всему миру, чем живет их хозяйка. Но не все из нас готовы настолько открываться незнакомым людям при первой же встрече. К тому же такие аксессуары могут выглядеть неопрятно из-за разнообразия содержимого. Думала, что не смогу прожить без прозрачной сумочки, а теперь ума не приложу, как ее стилизовать. Я в основном ношу нейтральные цвета, и эта сумка никак не вписывается в мой стиль. Это была не лучшая моя покупка. © romeoandjulietta / Reddit

3. Замшевая сумка

Замша, безусловно, выглядит роскошно, но она легко пачкается, царапается, собирает пыль и крошки и портится под действием воды. Принимая решение о покупке сумки из такого материала, нужно иметь в виду, что такая модель требует особого ухода. Если замшей отделана внутренняя часть аксессуара, в которой обычно хранится косметика, ручки, чеки, жвачка и многое другое, придется заботиться о сумке еще усерднее.

4. Сумка-корзина

Еще недавно плетеные сумки ассоциировались исключительно с походом на пляж или пикником в парке. Сегодня тренд на миниатюрные корзинки плотно вошел в нашу повседневную жизнь. К слову, еще в середине прошлого века соломенную сумку носили такие иконы стиля, как Одри Хепберн и Джейн Биркин. Вопрос практичности корзинок остается открытым. Маленькие плетенки из жесткого материала хорошо держат форму и потому вещей вмещают всего ничего. За моделями без подкладки тяжело ухаживать: пролитый напиток или раскрошившаяся пудра могут добавить лишних хлопот.

5. Бесформенная сумка-тоут

Бесформенный тоут как черная дыра. В него поместится все: и спортивная форма, и перекус, и черновик диссертации. А вот найти нужную вещь оперативно будет ой как непросто. Если такая сумка уже есть в коллекции, форму ей придаст специальный вкладыш-органайзер. Его можно купить отдельно. Другое дело — здоровье спины. Тут уже никакой органайзер не поможет. Из-за большого веса содержимого позвоночнику придется взять удар на себя. А ведь тяжелые сумки способны привести к проблемам со спиной и плохой осанкой и даже стать причиной головной боли.

6. Сумка со шнуровкой

Сумки на завязках добавляют образу особого шика, но в вопросах удобства и практичности они уступают другим моделям. Хорошо, если дизайнер предусмотрел альтернативные застежки. В противном случае владелица замучится открывать и закрывать такую сумку и отложит аксессуар в сторону. Меня раздражают сумки с завязками. Это же сколько усилий нужно приложить, чтобы открыть и закрыть такую красотку. Теперь покупаю только модели с пряжками или молниями. © junesilas / Reddit

7. Сумка причудливой формы

Сумки и клатчи причудливых форм украсят ваш образ и привлекут внимание прохожих. Дизайнеров не остановить: среди прочих моделей найдутся сумка-туфелька и клатч в виде морской раковины. Другой вопрос — стоит ли вкладываться в покупку такого аксессуара, если вечерние рауты случаются не чаще 2 раз в год. Конечно, клатч можно приспособить и для повседневных нужд, но яркий дизайн очень скоро надоест.

8. Бамбуковая сумка

Сумки из бамбука добавляют образу игривого настроения и легкости. Наверное, поэтому они пользуются сумасшедшей популярностью у звезд Голливуда. А вот с практичностью и безопасностью этого аксессуара не все так просто. Мелкие предметы могут незаметно проскочить через широкие отверстия. Эта сумка ни к чему не подходит, ее неудобно носить с собой, а еще из щелок так и норовят выпасть ключи и прочая мелочь. Модель выглядит мило, но в итоге она пылится в шкафу. © lucillemcgillicudy / Reddit

9. Сумка-кубик с короткими ручками

На первый взгляд сумки-кубики выглядят соблазнительно практичными, если бы не их вес и длина ручек. Материал, который используется, чтобы придать аксессуару форму, заметно утяжеляет сумку. Короткие ручки лишь усугубляют проблему. А если мы положим в сумку увесистое содержимое, модный аксессуар попросту превратится в кирпич.

10. Сумка-повязка

Мода на крошечные аксессуары не стоит на месте и приобретает все новые формы. Сумочками, в которые едва ли поместятся наушники для телефона, украшают шеи и талии. А для тех, кто хочет еще более экстравагантных решений, есть сумки-повязки, которые можно надеть как браслет на верхнюю часть руки. Шикарно, но непрактично.

11. Плоская сумка

Двухмерные сумки и клатчи выглядят элегантно. Внешне такой аксессуар похож на тонкую папку для бумаг, поэтому с ним модница выглядит очень по-деловому. Увы, эту модель сложно назвать практичной. В сумку таких габаритов практически ничего не вместится, даже современный смартфон.