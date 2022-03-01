11 особенностей спальни, которые мешают вам высыпаться не меньше, чем духовой оркестр под окном

Сон — один из важнейших процессов, благодаря которым мы можем «перезагружаться» и с новыми силами браться за дела. Поэтому качество сна имеет большое значение. На это влияет множество факторов — от подушки, на которой мы спим, до запахов, которые мы ощущаем во время сна.

Мы в редакции AdMe.ru решили внимательнее изучить этот вопрос, чтобы знать, какие ошибки можно сделать во время обустройства спальни и избегать их, чтобы уже ничто не смогло помешать нам высыпаться.

Старая подушка

Как правило, подушки нужно менять каждые полтора года. Подушки из пены с эффектом памяти служат дольше, до 3 лет. Но если использовать подушку, которой 5–6 лет, то организм не получит необходимой поддержки и сон будет не таким комфортным. Чтобы проверить, не пора ли менять подушку, снимите наволочку и внимательно посмотрите на нее. Есть ли пятна от пота? Не порвана ли она, не пахнет ли? Подушка собирает омертвевшие клетки кожи, плесень, клещей, грибки. Со временем до половины веса подушки могут составлять такие нежелательные компоненты. А они, в свою очередь, могут вызывать аллергию и запахи, которые будут препятствовать хорошему сну.

Источники различных запахов

Существуют ароматы, которые расслабляюще действуют на нервную систему и помогают заснуть. Поэтому порой в спальнях стоят различные свечи с запахом и ароматизаторы. Но если букет ароматов получится слишком сильный, то эффект от него сойдет на нет. Также не стоит использовать несколько разных источников сразу. Чтобы не заскучать, запахи можно периодически менять, но не использовать все одновременно.

Неправильно подобранный матрас

Имеет значение даже любимая поза для сна. Например, если вы предпочитаете спать на боку, то лучше выбирать матрас с эффектом памяти, чтобы снижать нагрузку на точки давления — плечи и бедра. А для тех, кто спит на спине, лучше выбирать матрас пожестче, который будет поддерживать позвоночник вытянутым. То же самое для тех, кто предпочитает спать на животе, — на слишком мягком матрасе бедра будут «проваливаться», а это вызовет боли в спине.

Неправильное постельное белье

Считается, что хлопок — хороший материал для постельного белья, он ассоциируется с чистотой и натуральностью. Но конкретно для сна это не лучший выбор. Хлопок очень активно впитывает пот и сальные выделения с кожи и волос, а значит, требует более тщательного ухода и частых стирок. К тому же он достаточно долго высыхает, а значит, если человеку жарко во сне, белье впитает пот и будет влажным. Хорошей альтернативой служит шелковое постельное белье. У него хорошая теплопроводность, значит, летом под ним не жарко, а зимой оно сохранит тепло. Шелк не вызывает аллергии, успешно противостоит пылевым клещам и меньше впитывает влагу. Также он положительно влияет на состояние кожи и волос. Такое белье, несмотря на высокую цену, качественно и долго служит.

Множество растений

Избыток растений в спальне тоже может иметь негативные последствия. С одной стороны, они производят кислород и поглощают углекислый газ. Однако на их листьях скапливается пыль, что может отрицательно сказываться на дыхании во время сна. А также некоторые растения могут и добавлять в воздух углекислый газ, а не поглощать его. Совсем отказываться от растений не обязательно, но нужно подходить ответственно к их выбору. Предпочтение стоит отдавать растениям, которые привыкли к засушливому климату, так как по своему типу фотосинтеза они эффективнее поглощают углекислый газ. Суккуленты — неплохой вариант для спальни, так как именно ночью они поглощают углекислый газ.

Неправильно выбранная подушка

Выбор идеальной подушки — индивидуальный процесс. Но у этого есть несколько критериев. Пуховые подушки могут вызывать аллергию, если наполнитель недостаточно очищен. Подушки из синтетического пуха быстрее теряют форму и требуют замены. Подушки с наполнением из шерсти довольно твердые, но гипоаллергенны, устойчивы к плесени и пылевым клещам. Подушки из пены с эффектом памяти сейчас набирают популярность. Форма такой подушки подстраивается индивидуально под строение плеч, шеи и головы и помогает разгрузить позвоночник. Но у них есть и недостаток — они сохраняют тепло, что может привести к дискомфорту. Высота подушки должна быть такой, чтобы плечи, шея и голова располагались ровно относительно позвоночника. Слишком высокие или слишком низкие подушки могут оказывать дополнительное влияние на позвоночник и ухудшать качество сна. Наволочка должна быть точно по размеру, потому что слишком тесная может сильно увеличить плотность и высоту подушки.

Механические часы

Механические часы порой ведут себя довольно шумно. Во время обычной деятельности мы не слышим постоянное тиканье. Но если в спальне на стене висят механические часы, а человек как раз пытается заснуть, то постоянный звук может раздражать и только мешать.

Беспорядок в спальне

Нагромождение разных вещей, одежда на стуле, беспорядок — все это может вызывать раздражение и стресс и тем самым мешать процессу засыпания. Поэтому в спальне лучше поддерживать порядок. Иногда причиной видимого хаоса может стать проблема с организацией вещей. Этот вопрос стоит хорошо продумать, коробки с редко используемыми вещами можно хранить под кроватью, чтобы не натыкаться на них постоянно взглядом.

Гаджеты

Не рекомендуется хранить рядом с местом сна различные источники электромагнитного излучения — мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры. Согласно некоторым исследованиям, электромагнитное излучение при определенных частотах может отрицательно влиять на выработку мелатонина — «гормона сна».

Избыток мебели

Загроможденная спальня визуально становится более тесной, мебель собирает пыль и тем самым способствует созданию гнетущего впечатления от комнаты. Поэтому стоит избегать лишней и ненужной мебели в спальне. Чем меньше лишних вещей в комнате, тем лучше сон.

Слишком яркий декор

Спальня создана для того, чтобы организм отдыхал, включая глаза. Излишне яркие стены, множество безделушек, картины с агрессивными тематиками и изобилием мелких деталей — все это будет раздражать и выступит фактором, возбуждающим работу головного мозга. Чтобы засыпать и высыпаться в такой обстановке, к этому нужно привыкнуть. Более спокойный интерьер — идеально для сна.