11 вещей, которые сделают дешевым даже самый продуманный образ (Проверьте, нет ли их в вашем гардеробе)

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Мода не только циклична, но и очень капризна: то, что недавно считалось fashion-провалом, вполне может покорить мировые подиумы в следующем сезоне. Несмотря на это, существуют тренды, которые хочется поскорее развидеть навсегда, ведь в них нет ни красоты, ни практического смысла.

Мы в AdMe.ru сделали подборку наиболее безвкусных и надоевших вещей, которым стоит сказать: «Уходите и не возвращайтесь».

1. «Ювелирные» заколки для волос

Несмотря на триумфальное возвращение спиральных ободков и гребней для волос из 90-х, о некоторых представителях того времени вспоминать не стоит. Заколки со стразами, искусственным жемчугом и напылением «под золото-серебро» убивают всю красоту прически, делая ее вычурной и безвкусной. Чем заменить? Свободными прядями с минимальной укладкой или расслабленным хвостом, косами, пучком. Что касается аксессуаров, то хорошим акцентом станут геометрические заколки в виде круга, треугольника или полоски. Можно обойтись и без них, используя невидимки и резинки в тон волосам.

2. Синтетическое кружево

Кружево считается одним из самых женственных элементов одежды, а в 2018-м оно снова на пике популярности. Правда, кружевные платья из коллекций именитых дизайнеров по качеству отличаются от гипюровых моделей из масс-маркета. Дешевое кружево из синтетической ткани смотрится избито и вульгарно и не добавляет образу романтичности. Чем заменить? Кружевные вещи высокого качества часто встречаются у молодых дизайнеров, также есть вариант заказывать их у портнихи, самостоятельно покупая ткань. Если вы не готовы тратить на это деньги, лучше выбирать вещи из простого гладкого материала, добавив наряду шарма с помощью необычного кроя или драпировки.

3. Кроссовки со скрытой платформой

Творение Изабель Марант, которое с легкой руки отечественных модниц стали называть «марантами», в других странах носит более привычное название «сникерсы». Эти кроссовки не подходят для тренировок или бега, декоративная функция тоже остается под вопросом. Единственное, что от них можно ожидать, — прибавление нескольких сантиметров роста за счет скрытой платформы. Чем заменить? Громоздкими моделями с нарочито грубой и толстой подошвой. Они выглядят достаточно стильно и неизбито, чтобы сочетать их с любой одеждой — от денима до романтичных нарядов. При этом они тоже делают нас немного выше.

4. Акриловый свитер

Да, мы знаем, что найти свитер не из акрила в масс-маркете практически невозможно. Но это не отменяет его минусов: на такой вещи быстро появляются противные катышки, она электризуется и похрустывает. Кстати, еще акрил очень плохо согревает в морозы, поэтому мы советуем полностью исключить его из гардероба. Чем заменить? В идеале — кашемировым свитером, он наиболее долговечный и теплый. При желании можно найти недорогие шерстяные варианты с невысоким содержанием синтетики, отвечающей за износостойкость.

5. Полиэстеровая юбка в пол

Юбка в пол — классика, актуальная в любом сезоне, но только при условии правильного выбора ткани. Полиэстер выглядит безвкусно и дешево, как будто вещь куплена в палатке на рынке (хотя это может быть совсем не так). Даже если сочетать такую юбку со стильной футболкой или блузкой, образ будет посредственным. Чем заменить? Длинной юбкой изо льна, денима, натурального шелка.

6. Летние сапоги

Несмотря на то что кружевные летние сапоги занимают почетные места в большинстве рейтингов антитрендов, искоренить их полностью не удалось до сих пор. Что бы ни говорили любители этой обуви, она не подходит ни к шортам, ни к струящемуся платью, ни к мини-юбке. Лучшее, что мы можем сделать, — оставить ее в своих воспоминаниях. Чем заменить? Летними слипонами с кружевной отделкой. Такие модели подходят к дениму, длинным юбкам и льняной одежде. Впрочем, кружево вовсе не обязательно — летние туфли могут быть выполнены из тонкой кожи и украшены только перфорацией.

7. Джегинсы

Мода на помесь джинсов и лосин уже прошла, и мы можем вздохнуть с облегчением. Слишком вычурные и броские для спортивного зала, слишком обтягивающие для повседневной носки — джегинсы буквально кричат о безвкусице. Чем заменить? Джинсами подходящего кроя для улицы и эластичными легинсами для спортивных занятий.

8. Афгани

Несмотря на свою богатую историю, полную взлетов и падений, афгани регулярно попадают в рейтинги самых ненавистных женских предметов гардероба по мнению мужчин. Основная претензия — катастрофическое нарушение пропорций фигуры, и отрицать ее сложно. При этом афгани очень удобны для занятий йогой или танцами — там им самое место. Чем заменить? Летними кюлотами, которые помогут создать небрежный и при этом стильный образ. Правда, лучше всего такая модель смотрится на высоких девушках. Если же хочется визуально увеличить рост, стоит выбрать приталенные брюки длиной до щиколотки.

9. Джинсы с молнией сзади

Джинсы с молнией на заднем шве сперва казались чудесным прорывом — наконец-то мир денима пополнился новыми идеями! К несчастью, мы получили очередную ненужную вещь, слишком вызывающую и вульгарную для повседневного использования. Чем заменить? Джинсами со стандартной молнией. Иногда классике нужно позволить править балом, например когда лучший вариант уже придуман и не нуждается в трансформации.

10. Велосипедные шорты

Обтягивающие велосипедные шорты стали новым трендом благодаря эпатажной Ким Кардашьян. Да, их действительно можно носить с длинным тренчем или пиджаком — во всяком случае, некоторые знаменитости так и делают. Но все же надеемся, что здравый смысл возьмет верх, и обтягивающие велосипедные шорты мы будем использовать только в сочетании со шлемом и защитной амуницией. Чем заменить? Стилисты Vogue советуют не забывать о шортах-юбке, а также обратить внимание на модели в стиле сафари с массивными накладными карманами. Для офиса с нестрогим дресс-кодом подойдут костюмные шорты длиной чуть выше колена.

11. Болеро

Укороченный кардиган, который предполагается носить с бандажными платьями, остался где-то в 2000-х вместе с другими странными трендами. По мнению Vogue, классическое болеро стоит носить только с платьями в стиле 20-х, а для повседневного использования выбирать укороченные варианты блейзеров чуть выше талии. Чем заменить? Жакетом длиной до талии, который не нарушает пропорций фигуры. Он выигрышно смотрится с джинсами, юбками и платьями, у которых стандартная или завышенная линия талии.

А вы согласны с тем, что эти вещи безнадежно вышли из моды, или считаете, что им стоит дать шанс?