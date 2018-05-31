11 вещей, которые должны быть в доме, если вам есть 30

Взрослея, мы относимся к обустройству своей квартиры серьезнее. И не всегда бывает понятно, какие именно вещи должны присутствовать в интерьере, чтобы он был красивым и уютным. Эта подборка покажет, что нужно купить, чтобы довести квартиру до идеала.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию список вещей, которые должны быть в каждом доме, хозяевам которого уже чуть за 30.

Гардеробная и хорошие вешалки

По возможности избавляйтесь от маленьких шкафов, где все свалено в одну кучу. Просторная гардеробная с четкой организацией пространства способна сделать процесс выбора одежды намного приятнее. Да и вещи всегда будут на своих местах.

Приобретите качественные вешалки, чтобы на одних плечиках у вас не висело по десятку вещей. Возможно, проблема «нечего надеть» возникает именно потому, что о половине вещей вы просто забываете, ведь они прячутся под другими.

Хорошее постельное белье и качественный матрас

Хорошее постельное белье — удовольствие недешевое, но если в юности кожа еще могла простить вам сон на белье из не самых натуральных тканей, то сейчас это может приводить к довольно неприятным последствиям. Выгоднее вложиться в несколько комплектов, которые будут приятны телу и прослужат долго.

Помимо белья, было бы неплохо приобрести и хороший матрас, который будет подходить именно вам. Некачественный матрас нередко становится причиной болей в спине.

Прикроватные тумбочки

Любые книги, блокноты и прочие вещи, которые могут вам понадобиться, когда вы находитесь в кровати, должны иметь свое место. Очки для чтения, забытые на кухонном столе, или необходимость тащиться к выключателю основного света — все это может порядком раздражать. Поэтому самое время отправиться в магазин и подобрать стильную и удобную тумбу, которая станет отличным дополнением к вашей спальне.

Живые цветы

Комнатные растения не только украшают квартиру, но и увлажняют воздух. И это как раз та деталь, которая отличает дом зрелого человека от жилища того, кто кутит ночами напролет и спит где попало. Здоровые растения говорят о том, что у вас все в порядке с самоорганизацией и вы доросли до того уровня ответственности, который позволяет не убить пару цветков.

Не нужно сразу разбивать зимний сад — поставьте хотя бы парочку кактусов, и ваш интерьер преобразится в мгновение ока.

Стильные аксессуары и качественные полотенца в ванной

Стильные аксессуары для ванной не только помогают организовать пространство, но и прекрасно дополняют интерьер.

А с полотенцами ситуация та же, что и с постельным бельем: в какой-то момент кожа перестает «прощать» синтетику. Вложитесь один раз в несколько качественных полотенец, и это сделает ваш поход в душ еще приятнее.

Обеденный стол и приборы

Привычка есть на диване или кровати перед ноутбуком уступает место нормальному обеденному столу, за которым смогут собраться все члены семьи или друзья. Качественный стол правильного размера — один из важнейших предметов мебели, ведь им пользуются постоянно.

Не помешает также купить несколько хороших ножей, чтобы было приятно готовить, и набор вилок и ложек, чтобы каждая трапеза приносила еще больше удовольствия.

Хорошая посуда и бокалы

Есть постоянно из одной тарелки и пить вино из стакана уже несолидно. Красивая подача еды и сервировка стола — это вещи, способные продемонстрировать ваш вкус.

Также не забудьте обзавестись хотя бы одним комплектом бокалов. Во-первых, это красиво, а во-вторых, в специальных бокалах вино полностью раскрывает свои вкусовые качества.

Аккуратная библиотека

Скорее всего, у вас уже накопилось некоторое количество любимых книг, поэтому сейчас самое время найти им достойное место. Забудьте про складирование томов на обычной полке: намного приятнее и удобнее держать всю литературу на виду. Ваша коллекция не только будет характеризовать вас как личность, но и отлично дополнит и украсит интерьер.

Полноценное рабочее место

Особенно это актуально для тех, кто большую часть времени работает дома. Для комфортной работы и максимальной продуктивности лучше иметь в доме специальное место, которое будет предназначено только для работы. Немалую роль тут играют сосредоточенность и вовлеченность, поэтому кровать, диван и обеденный стол никак не подходят. Обустройте небольшой уголок столом и стулом, добавьте приятные мелочи и работайте в свое удовольствие.

Распечатанные фото и красивые картины

Вернитесь на несколько лет назад и вспомните, как здорово было пересматривать бумажные альбомы с фотографиями. Не отказывайтесь от возможности распечатать и поместить в рамку какие-либо значимые события или просто ваши любимые кадры с родными.

Также обзаведитесь несколькими картинами, которые вам очень нравятся. Не обязательно покупать что-то дорогое: дело не в цене, а в том, что такая вещь говорит о вас. Вкладывайте душу даже в небольшие вещи.

Красивый ковер и декоративные подушки

Небольшой ковер, без сомнения, украшает помещение, делает его уютнее и теплее. Гораздо приятнее вставать утром не на холодный паркет, а на мягкий ковер. Да и ваши ноги скажут вам спасибо.

Если в вашей комнате мало вещей, она может выглядеть пустоватой. Чтобы этого не произошло, киньте на кровать и диван несколько декоративных подушек. Они сделают помещение визуально более объемным и заполненным.

Любите ли вы покупать декор для дома? Без каких мелочей вы не представляете своей квартиры?

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