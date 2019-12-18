11 зимних трендов, которые наконец-то вышли из моды (И многие вздохнули с облегчением)

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Современная мода отличается тем, что большинство новых тенденций исчезает так же быстро, как и появляется. Поэтому самый легкий способ оставаться в тренде и не разориться — собрать гардероб из базовых вещей, которые не выходят из моды, и дополнять его остромодными деталями несколько раз в год.

AdMe.ru прошерстил авторитетные модные источники и выяснил, какие вещи выходят из моды зимой 2019–2020 и чем их можно заменить.

Шубы из очень длинного искусственного меха

Такие шубы часто называют «ламой»: длинный и пушистый искусственный мех мелкими прядками свисает вниз и помогает создать необычный образ. Но теперь законодатели мод начинают отодвигать такие «длинношерстные» шубы на второй план: вместо них на подиумах появились шубы teddy bear — или, как их еще называют, «чебурашки». У таких изделий мягкая плюшевая текстура, а выбрать можно «чебурашку» любой расцветки — чем нестандартнее цвет, тем лучше.

Пуховики-одеяла

Гигантские пуховики-одеяла стремительно ворвались на улицы — и так же быстро стали терять свою актуальность. Несмотря на то, что oversize-наряды остаются в тренде, чересчур объемные пуховики уже сдают свои позиции, уступая место хотя и не приталенным, но более классическим моделям.

Облегающие пуховики с поясом

На улицах все еще часто встречаются девушки в узких, практически обтягивающих пуховиках до колена: часто такая одежда дополняется эластичным поясом и капюшоном с оторочкой из натурального меха. Однако один из главных трендов последней пары сезонов — объемные силуэты, которые зрительно увеличивают верхнюю часть тела. Поэтому наиболее современно будет смотреться не изделие по фигуре, а пуховик прямого или немного расширенного кроя.

Парки, украшенные мехом

Еще каких-то 2 года назад в таких куртках ходили практически все, причем окрашенный мех (натуральный или искусственный) был главным атрибутом такого изделия. И чем больше было меха, тем более роскошной и дорогой считалась парка. Но сегодня украшения из меха на любой верхней одежде — в том числе и на парке — перестали быть актуальными. Теперь модные дома предлагают классические и оригинальные дубленки, куртки-авиаторы и удлиненные пальто — множество вариантов на замену парке, которой нет на подиумах нового сезона.

Меховой жилет-гусеница

Дело не только в отказе от натурального меха — подобные изделия из искусственных материалов тоже отходят на второй план. Сами по себе меховые жилеты носить все еще можно, а вот изделия такого «гусеничного» формата, сшитые из округлых пушистых полосок, стилисты предлагают оставить в прошлом. На смену пушистому меховому жилету пришли пальто без рукавов или такие же кардиганы разных цветов и фактур.

Вязаные береты с объемной макушкой и шапки с украшениями

Модные дома уже представили головные уборы, которые будут актуальны в ближайшие сезоны, — и там нет вязаных беретов с объемной бесформенной макушкой. То же самое касается и изделий, украшенных бисером, вязаными цветами и прочими милыми штучками. Вместо этого дизайнеры делают акцент на более классических вариантах — вплоть до шляпы-федоры. На последних модных показах они предлагали заменить шапку небольшой повязкой, однако суровой российской зимой этот аксессуар не спасет от морозов. Более современно выглядит шапка формата «бини». Эта модель подходит ко всем типам лица и универсальна для любого зимнего комплекта — ее можно носить с пуховиком, пальто или шубой. Тем, кто любит эксперименты, стилисты предлагают выбрать модную сейчас шапку-ушанку, а в теплые дни устаревшие модели можно заменить классическим фетровым беретом любого цвета.

Короткие шерстяные и трикотажные платья

Несколько странный тренд на утепленные, но короткие платья поддерживали практически все ретейлеры: в каждом магазине можно было найти такие платья — в основном серого, черного и белого цветов. Они были выполнены или из трикотажа с добавлением синтетики, или из синтетики с добавлением шерсти. А еще была не совсем понятна их применимость в холодное время года: рукав мог быть и длинным, а вот ноги остаются открытыми и согреваются только плотными колготками. Теперь в моде шерстяные зимние платья длины миди — и тепло, и красиво.

Колготки с рисунками и логотипами

Остромодные в прошлых сезонах колготки с бесконечным количеством логотипов или с цветочными узорами, котиками и полосками остаются в прошлом. Их было достаточно сложно комбинировать с остальным образом: рисунки и многоцветность не давали возможности делать другие акценты в комплекте. Теперь в тренде однотонные колготки. Они могут быть бордовыми, темно-синими, серыми и даже розовыми — приветствуется любой цвет, как глубокий и благородный, так и яркий и сочный. Кроме того, однотонные колготки без блеска визуально делают ноги более стройными.

Узкие джинсы, заправленные в сапоги / брюки и джинсы поверх сапог

Какое-то время назад по миру пронесся слух, что заправлять джинсы в сапоги (особенно высокие) — дурной тон: или штанины непременно закрывают обувь, или в комплекте с сапогами нужно носить юбки и платья. Но современная мода позволяет нам гораздо больше: к примеру, заправлять в высокие сапоги широкие или прямые брюки и джинсы. А вот прикрывать сапоги штанинами до самого каблука уже не считается актуальным — главное, чтобы фасон брюк или джинсов не был облегающим по типу skinny.

Ботильоны-носки

Эти сапожки с эластичной вставкой или полностью тканевым голенищем полюбили многие модницы, но в этом и следующем сезонах их не будет в списке трендов. Совсем избавляться от них не стоит — есть вероятность, что ботинки-носки вернутся в моду позже. Только нужно учитывать, что такая модель обуви не подходит для прогулок в холодную зиму: эластичные тканевые вставки актуальны в более теплое время года. Пока что дизайнеры вернулись к классической модели сапог с прямым голенищем, а для создания оригинального образа стилисты советуют попробовать комбинацию пальто или пуховика со шнурованными ботинками на грубой подошве.

Искусственно состаренные кроссовки

Этот тренд появился прошлой зимой, после того как компания Gucci предложила покупателям своего интернет-магазина кроссовки весьма потрепанного вида. Вскоре другие именитые бренды стали выпускать подобную обувь, а затем потертые кроссовки и кеды попали и на полки масс-маркета в летних и зимних вариантах. Однако не всем понравилась мода на такую «грязную» обувь, поэтому тренд быстро стал сходить на нет. При этом мода на обычные кроссовки без лишних потертостей остается неизменной, только зимой лучше все-таки выбирать утепленные модели.