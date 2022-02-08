11 типов обуви, которые не станут пустой тратой денег, а оправдают каждую вложенную в них копейку

Покупка обуви — не только приятный, но и очень ответственный процесс. Всем нам не раз приходилось раздумывать, какую же пару выбрать: практичную или остромодную, на высокой шпильке или удобную. Стилисты уверяют, что мучиться не стоит, поскольку есть оптимальный набор моделей, которые всегда будут актуальны, прослужат не один сезон и сберегут ваши деньги.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти советы помогут вам в поиске качественной обуви, которая подойдет к любой одежде.

1. Лодочки

Герцогиня Кембриджская и другие звезды частенько надевают классические лодочки под любую одежду и по разным поводам. Стилисты советуют выбирать качественные и, главное, удобные туфли. Они универсальны: подходят и для повседневных дел, и для похода в театр. Пара с удобной колодкой прослужит вам не один сезон и сбережет ноги и кошелек гораздо лучше моделей на головокружительной платформе.

2. Классические кеды

Кеды давно перешли в разряд неустаревающей классики. Выберите пару нейтральной расцветки либо той, что вам по душе, и носите с джинсами скинни или прямыми, брюками и даже платьями. Трендовые кеды сейчас выпускают на платформе и тракторной подошве. Стилисты советуют отдавать предпочтение классическим моделям, которые проще стилизовать и можно дольше носить без оглядки на моду.

3. Лоферы

Лоферы очень универсальны в носке и станут выгодной покупкой. На примере наряда Оливии Палермо мы видим, как здорово удачно выбранная модель смотрится с любой одеждой и не делает образ менее женственным. Сегодня лоферы выпускают с массивной подошвой и декором, но стилисты призывают не гнаться за трендами и приобрести лаконичную пару. Так вы не рискуете потратить кучу денег и спустя пару лет остаться с устаревшей обувью.

4. Черные ботильоны на устойчивом каблуке

В межсезонье, когда надевать сапоги слишком рано, а туфли уже прохладно, ботильоны станут отличным вложением денег. Выбирайте кожаные модели в универсальных цветах на каблуке комфортной высоты, чтобы надевать их с любой одеждой даже на долгие прогулки. Не стоит бросать деньги на ветер, покупая ботильоны на тонком высоком каблуке: в них ваши стопы будут сильнее уставать.

5. Слипоны

Если вы любите кеды, но не хотите возиться со шнурками, можете выбрать слипоны. Помимо удобства, эта легкая обувь сегодня представлена в широкой цветовой палитре и уместно смотрится с джинсами и даже легкими платьями. Их универсальность и классический дизайн позволят носить их несколько сезонов.

6. Минималистичные босоножки

Покупая босоножки, помните, что модели с минималистичным дизайном будут всегда в моде и станут выгодным вложением денег. При выборе обуви к вечернему платью у вас больше не будет проблем, потому что такие пары подойдут к любым цветам и фасонам. Босоножки со сложным декором, купленные к определенному наряду, вряд ли смогут похвастать тем же и будут пылиться в шкафу.

7. Армейские ботинки на шнуровке

Лаконичные модели таких ботинок не только удобны, отлично греют ноги, но и здорово смотрятся с джинсами. Звезды тоже полюбили эту обувь и в повседневной жизни предпочитают именно ее. Стилисты призывают не бояться надевать такие ботинки и с платьями, чтобы уравновесить настроение образа и избежать чрезмерной «ванильности». Выбирайте кожаные модели без излишнего декора. Швы должны быть ровно прострочены. Тогда ваша покупка не преподнесет вам сюрприз и не развалится после первого же сезона носки.

8. Челси

Первые челси сшил сапожник королевы Виктории специально для Ее Величества. Невысокие ботинки оснастили резинкой по бокам, чтобы можно было без труда надевать и снимать их. Они получили статус классической обуви вне времени и трендов с 60-х годов прошлого века и остаются ими до сих пор. Теперь каждая женщина может почувствовать себя королевой, насладиться удобством этой модели и носить такие ботинки с юбками миди, мини, а также заправлять в них джинсы. Стилисты предупреждают, что некоторые трендовые челси на платформе могут исказить пропорции и сделать образ неуклюжим. Поэтому стоит потратиться на классику.

9. Теннисные кроссовки

Тренды приходят и уходят, но классические модели всегда остаются уместными. Пусть вас не соблазнят «уродливые» сникерсы ярких расцветок, если вы ищете универсальную пару для любой одежды надолго. Стилисты советуют присмотреться к лаконичным моделям без платформы и подъема, которые станут частью расслабленного образа. Если белые модели уже приелись, можно выбрать цвет, больше соответствующий вашему гардеробу.

10. Походные ботинки

Качественные походные ботинки точно прослужат вам верой и правдой несколько лет и оправдают свою цену. Такая обувь бывает не только классических расцветок, но и в ярких, нескучных вариантах. Если вы раздумываете над покупкой пары без каблука, любите долгие прогулки и у вас в гардеробе много джинсов, такие ботинки — один из лучших вариантов.

11. Сапоги на каблуке с высоким голенищем

Такие сапоги — признанная классика. Они будут стоить каждой копейки, поскольку универсальны для походов и на работу, и на мероприятие, и на прогулку. Чтобы не прогадать, лучше выбрать лаконичные модели в натуральных оттенках кожи — от молочного и бордового до элегантных черных. Избегайте излишнего декора и контрастных вставок из замши на голенище. Тогда ваша обувь будет уместной с любым нарядом и прослужит не один год.