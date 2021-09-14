11 свежих бьюти-трендов, которые обрушились на нас, как лавина. А звезды от них в восторге

Если кратко, то в сфере красоты сейчас главенствуют и уживаются 2 совершенно противоположных курса: на естественность и простоту и на яркость с капелькой сумасшествия. «Желейные» ногти, «порхающие» ресницы, «дерзкие» губы — это только малая часть того, что сейчас в почете у модниц.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие макияж, маникюр и даже прически на данный момент пользуются особой популярностью. Мы с головой зарылись в журналы и блоги и выяснили все о современных трендах.

«Дерзкие» губы

Сейчас в моде любой цвет и способ нанесения помады, который делает губы центром внимания. Кирпично-красные, ярко-малиновые, лососево-розовые, с серебряным контуром, с золотым — можно смело выбирать любой цвет, границ для фантазии просто нет. В общем, «дерзкие» губы — в топе, нравится нам это или нет.

Прическа Круэллы

После выхода фильма «Круэлла» многие зрители вдохновились прической главной героини. И если сначала модницы по ее примеру красили волосы с одной стороны в черный цвет, а с другой — в блонд, то со временем эта техника окрашивания стала все больше видоизменяться. К примеру, светлые пряди оказались снизу, а темные — сверху. А кто-то вообще заменил черно-белую палитру яркими цветами. В общем, экспериментировать можно как угодно.

«Желейные» 3D-ногти

Также набирает обороты еще один тренд — так называемые желейные ногти с эффектом 3D. Это ногти, которые выглядят как маленькие произведения искусства: с объемными каплями, фигурками, напоминающими мармелад, и просто полупрозрачные, похожие на желе. Сделать такой маникюр самостоятельно новичкам будет сложно, здесь точно потребуются навыки.

Моноподводка для глаз

Сейчас, когда различные способы нанесения стрелочек и теней переживают настоящий бум, подводка, которая проходит через переносицу, подобно моноброви, стала актуальной как никогда. Она дает полную свободу самовыражения. Какие-то особые навыки для ее нанесения не нужны, главное, иметь тонкие кисти для макияжа и несколько цветных лайнеров.

Стрижка «волк»

Стрижка «волк» захватила TikTok: достаточно пройти по хештегу #wolfcut, чтобы в этом убедиться. Есть мнение, что свое название она получила за «дикие», будто рваные кончики. В ее основе лежит всем известная прическа маллет. Стрижка получается очень текстурированной, со слоями разной длины и подходит для всех типов волос. Особо смелые даже делают ее себе самостоятельно.

«Термоманикюр»

Ногти, напоминающие тепловую карту, — последний писк моды. Вот один из способов создать такой эффект с помощью лака нескольких цветов и специальной фрезы для ногтей. Нужно нанести не меньше трех слоев лака разного цвета, а затем пройтись фрезой в отдельных местах, снимая верхние слои, чтобы стали видны нижние.

Мятно-зеленые тени

Говорят, зеленые, особенно мятные, тени для глаз как никогда актуальны сейчас и будут в тренде и осенью. Что ж, это здорово, ведь у этого цвета обязательно найдется оттенок, который подойдет глазам любого цвета, а не только карим.

«Мыльные» брови

Пока не сдают позиций натуральные брови, одновременно с ними на пике популярности и так называемые мыльные — уложенные с помощью специального или обычного мыла и щеточки. Брови можно зачесывать наверх, создавая эффект ламинированных, придавать им любую форму. К слову, лучше отдать предпочтение профессиональным косметическим продуктам, ведь обычное мыло может нанести вред людям с чувствительной кожей.

«Шикарные» щеки

«Шикарные», сияющие щеки — в тренде. Сразу на нескольких модных показах дизайнеры предложили смело пользоваться румянами: их модели выходили на подиум с легким, а иногда и довольно ярким румянцем. Модницы с удовольствием последовали этому совету.

«Порхающие» ресницы

Так называют длинные, как следует прокрашенные ресницы, которые при этом хорошо разделены и выглядят пушистыми и кокетливыми. Разделение должно быть четким: никаких комочков и «паучьих лапок».

«Стеклянные» веки

Так называемый влажный макияж со сверкающей кожей популярен уже не первый год, но сейчас блеск плавно переходит и на глаза. Придавать сияние не только губам, но и глазам теперь модно. А чтобы образ получился особенно крутым, нужно использовать базу — тени, которые будут проступать сквозь глянец.