11 странных идей, которые принесли гигантскую прибыль

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В интернете есть сайты, где люди могут заработать реальные деньги на своих идеях. Там собирают деньги и на серьезные проекты вроде «умных» часов, и на весьма странные вещи, например светящийся унитаз или костюм гризли. AdMe.ru нашел 11 примеров того, как создателям необычных бизнес-идей удалось получить желаемое, а порой и намного больше. А в конце вас ждет ролик о самом необычном тренажере в мире.

IllumiBowl 2.0 — изобретение, помогающее не промахнуться мимо унитаза даже в кромешной тьме. Небольшое приспособление крепится на унитаз и благодаря датчику движения включает подсветку, как только человек заходит в помещение. Стоит сам прибор всего $ 10, а на его разработку было собрано целых $ 226 тыс.

На производство приспособления, благодаря которому можно за 1 минуту наполнить водой 100 бомбочек, удалось накопить более $ 929 тыс., и оно и стало одним из самых успешных проектов «Кикстартера». Сегодня Bunch-o-Balloons можно купить практически по всему миру.

Зак Браун решил приготовить картофельный салат и начал кампанию по сбору $ 10 для покупки ингредиентов. Его цель, по большому счету, была в том, чтобы показать, что получить деньги можно на самую безумную и бесполезную затею — в итоге Зак получил более $ 55 тыс. от почти 7 000 человек.

Устройство MaKey MaKey Go, похожее на обычную флешку, способно превратить в клавиатуру компьютера все, что хотя бы немного проводит электричество, например кусок пиццы, огурец или порцию желе. Идея настолько заинтересовала людей, что на ее воплощение они пожертвовали $ 200 тыс.

Amabrush — автоматическая зубная щетка, позволяющая почистить зубы за 10 секунд. Чтобы устройство начало работу, нужно прикусить его и покрутить ручку, а остальное щетка сделает сама. Общая сумма инвестиций на создание Amabrush за месяц достигла € 3,2 млн.

Возможно, не самый успешный, но точно один из самых забавных «кикстартерных» проектов. Устройство, похожее на большой кошачий язык, позволяет гладить кота, имитируя при этом вылизывание. «Язык» заинтересовал настолько, что сумма пожертвований на его создание достигла $ 52 тыс.

Исландский дизайнер Торунн Арнадоттир придумала необычную свечу в форме кошки — по мере сгорания под воском обнажается металлический каркас, похожий на скелет. Сегодня в коллекции дизайнера есть и другие свечки в виде животных, но на производство восковых кошек Торунн смогла получить почти $ 102 тыс.

Костюм гризли, состоящий из искусственной шубы, шапки в виде головы медведя и варежек с когтями, как раз пример того, что деньги можно собрать на вещи, не имеющие никакого практического применения. На «Кикстартере» проект получил более $ 29 тыс. вместо $ 2 500, на которые рассчитывали создатели.

На первый взгляд открытка с надписью «С днем рождения» ничем не отличается от обычных музыкальных «собратьев». Однако музыка не перестает играть ни после закрытия, ни после купания в воде, и длится это не менее 3 часов. Пользователи оценили изобретение: его создатель получил $ 92 тыс., а ведь планировал набрать всего $ 7 500.

Кейт Фанк и Бреннан Гро задумали сделать «Лучший в мире удивительный и на 100 % восхитительный кошачий календарь на 2014 год», на создание которого им потребовалось $ 3 500. В итоге Кейт и Бреннану перечислили более $ 25 тыс., а сегодня друзья продают лучший в мире календарь на 2018 год.

Пирог в виде буквы π был мечтой Гаррета Хита с тех пор, как он изучал геометрию в школе. Кроме того, он был уверен, что о таком пироге мечтают и все «ботаники» мира. Именно поэтому он решил создать проект на «Кикстартере», целью которого был сбор средств на производство формы для геометрического пирога, получил от желающих испечь «Пи-пирог» $ 17 500 и воплотил мечту в жизнь.

Создатели проекта One Fast Cat решили, что домашним кошкам недостает физической активности, и они придумали для них тренажер, больше всего напоминающих колесо для хомяков. Несмотря на, казалось бы, несерьезную задумку, на создание тренажера пожертвовали $ 334 тыс. вместо заявленных $ 10 тыс.