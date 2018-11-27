11 стильных хитростей, которые сделают вас визуально моложе на 10 лет

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Омолаживающим эффектом обладают не только средства по уходу за кожей и прочие достижения современной косметологии, но и грамотно подобранная одежда, аксессуары, прическа. А вот неверный подход к формированию гардероба и подбору украшений может накинуть несколько лет даже юной девушке.

AdMe.ru делится со своими читателями хитростями того, как благодаря правильно подобранному образу выглядеть визуально моложе.

1. Следите за модой и включайте модные тренды в свой образ

Нередко женщины по инерции продолжают носить вещи тех же фасонов или делать те же стрижки, что были актуальны 10, 15 или даже 20 лет назад. И называют это собственным стилем. К сожалению, это никакой не стиль, а попросту вышедшая из моды одежда, стрижка или макияж. Именно неактуальность образа — одна из основных причин, почему женщина выглядит старше, чем могла бы. Например, в 2005 году (фото слева) Виктория Бекхэм выглядела стильно и актуально. Но в 2018-м меховые жилеты стали антитрендом, такой силуэт джинсов и форма сумки вышли из моды. И если сегодня вы решите повторить образ слева, то будете смотреться старомодно и старше своих лет.

2. Не сочетайте в одном образе все тренды сразу

Собрать в одном образе все подиумные тенденции — кратчайший путь к званию молодящейся дамы. А еще к тому, чтобы уже в следующем сезоне выглядеть старомодно. Достаточно включить несколько актуальных вещей в свой гардероб раз в сезон, чтобы выглядеть современно и быть на волне. Здесь можно взять пример с первой леди США Мелании Трамп и королевы Иордании Рании, которые в свой классический и достаточно лаконичный стиль легко вписывают тренды. Это модный оттенок розового у обеих дам, широкие брюки палаццо у королевы Рании и платье-футляр актуального кроя у Мелании Трамп.

3. Выбирайте актуальные украшения

Украшения тоже подвержены трендам, и сегодня, к примеру, такой комплект, как нитка идеально ровного морского жемчуга плюс серьги-пусеты, уже неактуален. Более того, подобные комплекты относятся к той категории украшений, которые взрослят и подходят разве что британской королеве, подчеркивая ее статус и необходимость соблюдать строгий протокол. Но это не означает, что надо вовсе отказаться от жемчуга. Можно выбрать современные украшения из актуального сегодня жемчуга неправильной формы, который называют барочным. Также не стоит надевать золотые комплекты такого плана, какие носили наши бабушки и мамы в советское время: серьги и кольца со вставками и без. Такие ювелирные изделия давным-давно вышли из моды и выглядят так, будто женщина надела украшения времен своей молодости. А вот многоярусные колье, состоящие из разноплановых цепочек с кулонами, на пике моды.

4. Отдавайте предпочтение ярким и светлым цветам в одежде

Черный в образе, а также одежда оливкового, хаки, грязно-коричневого и других землистых оттенков подчеркивает морщины и круги под глазами, делает оттенок кожи бледнее, лишая нас естественного румянца. Кроме того, людям свойственно подсознательно воспринимать темные цвета как консервативные. Они производят впечатление солидности, чопорности и старят. Лучше отдавать предпочтение пастельным и ярким краскам в гардеробе. Больше о цветах и оттенках, обладающих омолаживающим эффектом, читайте здесь.

5. Носите джинсы

Джинсы в своей ДНК содержат ген молодости. И если на школьницах и студентках джинсы с футболками выглядят банально, то на девушках и дамах постарше они могут смотреться очень круто. Особенно если скомпонованы с элегантными вещами в стильные образы. Наиболее эффектно будут выглядеть джинсы без декора и потертостей актуального силуэта: с высокой или нормальной посадкой на талии, укороченные или джинсы клеш, mom-джинсы, а также классические прямые джинсы синего цвета.

6. Выбирайте демократичную одежду

Этот пункт логически вытекает из предыдущего. Выбирая между статусной и демократичной одеждой, отдавайте предпочтение второй. Выбирая между строгим костюмом и стильным образом с джинсами, остановитесь на последнем варианте. Если же такой возможности нет, то на брючном костюме: он всегда выглядит более современно. Дополняйте костюмы не блузами, а разнообразными футболками или водолазками. То же самое касается и верхней одежды. Классические шубы из натурального меха, особенно если это норка или песец, с большой перламутровой пуговицей у воротника, как в 90-х, уже давно неактуальны. Они смотрятся солидно и визуально взрослят свою обладательницу. Поэтому лучше отдать предпочтение пуховикам современных фасонов, пальто, дубленке-авиатору или шубкам из искусственного меха. Если в вашем гардеробе уже есть натуральная шуба, то старайтесь ее носить так, как солидная дама никогда не наденет: с джинсами, костюмами в стиле спортшик, картузами.

7. С осторожностью включайте в гардероб вещи из «возрастных» тканей

Есть ткани, которые взрослят и могут визуально добавить возраста. Это твид, жаккард, парча, материалы с люрексовой нитью, также надо с осторожностью выбирать наряды, сшитые из бархата. Например, в классических костюмах из твида в стиле Chanel даже юные девушки выглядят старше своих лет.

8. Не избегайте длины до колена

О том, какая длина юбки в каком возрасте уместна, идет немало споров и среди стилистов, и среди обычных женщин. Однако в этом вопросе лучше прислушиваться к голосу здравого смысла: если у вас красивые стройные длинные ноги, то смело можно носить юбки до и выше колена. Лучший пример в этом вопросе — первая леди Франции Брижит Макрон, продемонстрировавшая миру, что достаточно короткая длина юбки уместна и в возрасте 60+, и на встречах с главами государств, и на официальных приемах. А вот с длиной в пол, наоборот, стоит быть осторожнее: она может визуально сделать фигуру более тяжелой, образ — старомодным, а женщине — накинуть несколько лишних лет.

9. Откажитесь от сложных укладок и яркого макияжа

«Сложносочиненные» укладки и многослойный макияж никого не красят. И легко могут добавить 10–15 лет даже юной девушке. Старят жесткие локоны, многоступенчатые укладки, «ракушки» и «залаченные» волосы. Более того, такие прически уже давно неактуальны.

10. Экспериментируйте с обувью

Классические шпильки давно стали выбором для особых случаев, не всегда уместным в повседневной жизни. Но это не означает, что надо носить старомодные туфли а-ля «бабуля-стайл». Современная мода позволяет носить кроссовки с романтическими платьями, элегантными костюмами и пальто: спортивный стиль, вплетенный в классику, обладает омолаживающим эффектом. Сегодня актуальная обувь на низком ходу уместна даже с вечерним платьем на красной дорожке. Непременно хотите каблук? Тогда элегантные лодочки или сабо с небольшим каблучком киттен-хиллс (kitten heels) к вашим услугам.

11. Следуйте интуиции