11 секретов скандинавского интерьера, которые многие иностранцы сочтут сомнительными, а зря

Скандинавский дизайн — это не просто «расставить мебель и повесить картины». Для северян с их бесконечными серыми днями и вечными горами снега создание уюта в жилище может оказаться весьма непростой задачей. Но скандинавы, кажется, разобрались с этим. Они живут в соответствии с идеей hygge. Это датско-норвежское слово, которое приблизительно переводится как «чувство уюта, ощущение благополучия». Основной девиз жизни в стиле хюгге — избавляться от того, что не работает. У жителей стран Северной Европы есть чему поучиться в вопросах декора, стиля и отношения к своему уютному гнездышку.

Нам в AdMe.ru захотелось подсмотреть секреты скандинавского декора, чтобы реализовать их и у себя дома.

Не стоит повторять на аксессуарах узоры, присутствующие в других частях комнаты

У добавления в жилище ярких акцентов в виде подушек тоже есть свои тонкости. Например, подушки с узором помогают разнообразить интерьер. Причем не стоит повторять орнаменты из других частей комнаты. Подушка должна обладать индивидуальностью и хорошо сочетаться с другими элементами декора, но все же отличаться от них. И еще один важный момент в вопросе подушек с узором: нужно стремиться к сбалансированности мелких, средних и крупных узоров. Так что, если у вас уже есть несколько смелых графических принтов в комнате, придерживайтесь 1–2 из них в подушках, чтобы «смягчить» обстановку. Например, если у вас плотные шторы с геометрическим принтом, попробуйте использовать мелкий анималистичный принт или полосы среднего размера для подушек.

Минималистичные шторы или их отсутствие

Естественный свет — основа основ в скандинавском дизайне. Должно быть несколько типов освещения, чтобы иметь возможность создавать разное настроение. В странах Северной Европы в почете естественное освещение, поэтому окна большие, а шторы или жалюзи практически отсутствуют. Освещение должно быть разнообразным: подвесные светильники, торшеры, точечные светильники, люстры, настольные лампы. Лайфхак: Добавление зеркал может помочь с освещением комнаты, если разместить их напротив окон или рядом с лампами.

Напольные растения

В каждом скандинавском доме есть хотя бы одно растение, которое стоит либо на полу, либо на шкафу. Поскольку скандинавская концепция основана на минималистичных линиях, натуральных материалах и нейтральных тонах, большие живые растения — это тот скандинавский дизайнерский секрет, который привносит в интерьер свежие детали. Любимые растения скандинавов для дома — фикус, драцена и монстера. Они помогают оживить внешний вид комнаты благодаря своей «минималистичной» структуре. Эти растения часто ставят в корзины из ротанга, что позволяет привнести в жилище натуральный цвет и тепло.

Потайные места и вакуумные мешки для хранения вещей

Скандинавы — мастера хранения вещей и функционального использования пространства. Каждое место в доме красиво и имеет свою цель. У них много идей для хранения вещей в скрытых от посторонних глаз местах: под кроватью, под лестницей, под диваном, в консолях, выдвижных полках, а также в шкафах с красивым дизайном, которые вмещают бесконечное количество предметов. Многие скандинавы используют для хранения вещей вакуумные мешки, которые обеспечивают максимальное сжатие, чтобы освободить больше места. Лайфхак: Если у входа есть пустая стена, просто добавьте красочные крючки для сумок и пальто. А если есть место над дверным проемом, то повесьте там книжную полку.

Совмещение старой и новой мебели и использование винтажной посуды

Скандинавы знают, что украшение дома — это забота о нем. И если каждый предмет мебели или аксессуар совершенно новый, то он рискует выглядеть надуманно и неуместно. Вместо этого жители стран Северной Европы придерживаются мнения о том, что мебель должна рассказывать историю тех, кто ей пользуется. Идеальным скандинавским вариантом будет комната, в которой сочетаются винтажный и современный декор с использованием различных материалов, таких как, к примеру, необработанное дерево и матовая латунь. Так что, если у вас есть старое кресло, то не спешите его выбрасывать и менять на новое. А если у вас в закромах сохранился бабушкин сервиз, то самое время его распаковать и использовать каждый день. Чаепитие становится более уютным не только с помощью старинных узоров, но и благодаря самой атмосфере винтажа. Хотя знаменитая IKEA и предлагает в основном минималистичную одноцветную посуду, но в странах Северной Европы активно используют для сервировки стола всевозможные раритетные вещи.

Разнообразие тканей

Скандинавское постельное белье выглядит и пахнет просто великолепно. Здесь выбирают одеяла, которые изготавливаются из высококачественного плотного хлопка и буквально скользят по коже. А еще в скандинавских домах используется много вариантов различной ткани в декоре: всевозможные меховые подушки и махровые покрывала создают уютный эффект многослойности.

Одежда как украшение интерьера

Обычно одежду убирают в шкафы или ящики, чтобы ее не было видно. Однако в упрощенном варианте скандинавского дизайна интерьера довольно часто можно увидеть вешалки, полные одежды, которые выступают как часть декора. Вешалки для одежды дешевы и являются стильным дополнением интерьера жилища, одновременно выполняя и свою главную функцию.

Декор с помощью предметов разной высоты

Скандинавы — мастера создания идеально сбалансированных коллажей. Они следуют 2 ключевым правилам при украшении комодов, консолей и полок: во-первых, предметы должны быть разной высоты, а во-вторых, они должны говорить о вашей индивидуальности. Типичный для скандинавской квартиры пример декора: большая картина в раме, добавляющая пространству высоты, расположена рядом с вазами и другими объектами меньшего размера, сгруппированными вместе таким образом, что они кажутся тщательно подобранными, а не просто нагроможденными.

Элементы природы в интерьере

Самый часто используемый материал для пола в домах по всей Скандинавии — дерево. Особой популярностью пользуются светлые породы древесины, такие как дуб или бук. Деревянный пол имеет легкий глянцевый блеск, который отражает свет по комнате. И от этого площадь пола кажется больше. Иногда половицы просто красят в белый цвет, что тоже помогает отражать свет. Лайфхак: Чтобы привнести в интерьер элементы природы, не прибегая к полной переделке полов под дерево, можно добавить в декор жилища деревянные ветки или плетеную корзину. Эти элементы придадут дому более «деревенский» вид и станут красноречивой отсылкой к скандинавским мотивам.

Множество свечей разного размера

В скандинавских домах всегда есть свечи самых разных форм и размеров. Это отличный способ привнести свет и уют в любое пространство. Свечи используются по всему дому, и особенно часто их можно увидеть в гостиной, столовой, спальне и ванной комнате. Цель состоит в том, чтобы попытаться воспроизвести тепло и сияние естественных источников света, таких как закаты и рассветы. В то время как лампы накаливания излучают холодный и «стерильный» свет, уютный свет должен быть слегка приглушенным, теплым, золотистым. Поэтому неудивительно, что датчане, к примеру, сжигают больше свечей на душу населения, чем представители любой другой европейской нации, и что в 3 из 10 домов в Дании есть камин или дровяная печь.

Чем больше ковриков, тем лучше

Вместо того чтобы постелить один огромный ковер, скандинавы делают интерьер визуально более интересным с помощью сочетания различных текстур и оттенков и просто бросают на пол разные коврики один поверх другого. Так можно очень быстро освежить внешний вид комнаты, используя всего лишь один новый коврик. А перемещая ковры из комнаты в комнату, можно еще и преобразовывать пространство без дополнительных затрат.