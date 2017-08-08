11 простых вещей, которые наделили статусом «люкс»

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Представьте, что у вас появился лишний миллион долларов. На что бы вы его потратили? Может, купили бы попкорн или ванну для домашнего питомца? AdMe.ru нашел 11 необоснованно дорогих вещей, на которые есть спрос. А в конце вы узнаете историю о том, как купили самое ценное, что только можно представить.

11. Попкорн — $ 250

Даже попкорн может стать элементом роскоши, если добавить золотистую крошку и самые лучшие ингредиенты (органический сахар из Вермонта, самая дорогая соль из Дании, отборные масло и ваниль). Цены на такое лакомство начинаются от $ 250 за галлон. Для особых гурманов — попкорн с белым трюфелем.

10. Презервативы от кутюр — $ 279

Ко дню святого Валентина была выпущена партия презервативов от Chanel. Представители модного дома заявили, что это была шутка. Тем не менее последовать их примеру решили Marc Jacobs и Louis Vuitton.

9. Бумеранг — $ 1 325

VIP-бумеранг от Chanel как дополнение к модной коллекции. Приятно, когда денежные вложения возвращаются прямо в руки.

8. Деталька Лего — $ 12 500

Редкая деталь Лего из золота (14 карат) была выпущена в начале 80-х годов для сотрудников, которые более 25 лет проработали на фабрике Лего (Хоэнвештедт, Германия). Анонимный покупатель приобрел такую детальку на eBay за $ 12 500.

7. Пряжка для ремня — $ 25 000

Кажется, что может быть сложного в пряжке? Однако пряжка от Roland Iten — настоящее произведение технического искусства, которое собирается в Женеве. На создание высокоточного швейцарского механизма требуется около 9 месяцев, при этом используются только лучшие материалы и методы производства мирового класса. Поэтому цены на эти знаменитые пряжки такие высокие.

6. Алмазная ванна для щенков — $ 39 000

Если вы очень любите своего домашнего питомца и у вас есть лишние $ 39 000, то вам точно понадобится алмазная ванна для щенков, инкрустированная 45 000 кристаллов Сваровски.

5. Домино — $ 147 000

Lieb Manufaktur разрабатывает роскошные настольные игры. Очередное их творение — домино из твердого золота и 168 бриллиантов в шкатулке из мрамора. Это настоящий шедевр, уникальность которого оценят любители настольных игр.

4. Виниловый проигрыватель — $ 210 000

Высочайшее качество звучания и стильный дизайн для истинных ценителей виниловых пластинок. Воспроизводит музыку без искажений, с предельной точностью и достоверностью.

3. Эксклюзивная ванна из единого куска горного хрусталя — $ 800 000

Cпециалисты компании Baldi-Harrods высекли из единого куска горного хрусталя роскошную ванну. Первая ванна была продана за € 700 000. В данный момент компания готовит следующую партию, только меньшего размера. Цена ванны будет составлять около $ 800 000.

2. Сумка — $ 1 900 000

Роскошная сумочка (Hermes Birkin Ginza Tanaka) от великого японского дизайнера представляет собой изделие из чистой платины, инкрустированное 2 000 бесцветных бриллиантов. Сумка имеет алмазный ремень, который можно отстегнуть и использовать в качестве ожерелья или браслета.

1. Дом — $ 1 000 000 000

Самый большой частный жилой дом в мире — 9 лифтов в вестибюле, парковка на 168 автомобилей на первых 6-ти этажах, личный автосервис на 7-м этаже, небольшой театр на 50 человек на 8-м этаже, спа-салон, несколько плавательных бассейнов и 3 вертолетные площадки. Здание спроектировано так, что способно выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера.

Бонус: Самая бесценная вещь, которую смогли купить

Жизнь Йена Ашера была выставлена ​​на аукцион в 2008 году. Австралиец так устал от своей жизни, что решил ее продать вместе со всем своим имуществом и связями. Начальная цена лота составляла $ 1. Спустя неделю неизвестный купил этот лот более чем за $ 300 000. Ашер осуществил свою мечту — начал путешествовать по миру, а затем приобрел остров в Карибском бассейне.