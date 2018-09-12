11 простых вещей для осени, которые можно сочетать с чем угодно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждой девушке нужны универсальные вещи, с помощью которых можно создать свой неповторимый образ и решить сразу две проблемы: «нечего надеть» и «не хочу думать, что надеть». Чем грамотнее они будут подобраны, тем более интересные и эффектные комбинации вы сможете выстраивать.

AdMe.ru собрал для вас список вещей, которые отлично сочетаются между собой, поэтому они позволят вам поваляться лишних полчаса в теплой постели, вместо того чтобы тщательно продумывать образ.

1. Пальто

Пальто — идеальная верхняя одежда для прохладной погоды. Оно длиннее и теплее, чем обычная куртка, и всегда кстати, если нужно выглядеть респектабельно, а за счет универсальной сочетаемости подходит для повседневных прогулок по городу. Выбор фасона зависит от особенностей фигуры, гардероба и образа жизни. Если вы работаете в офисе, стоит отдать предпочтение просторным, удлиненным моделям, чтобы легко надевать поверх пиджаков. Если дресс-код не ограничивает вас, попробуйте приталенный жакетный вариант. Что касается цвета, лучше остановиться на нейтральных оттенках (беж, черный, серый и их вариации).

2. Кожаная куртка

Теплая, непромокаемая, непродуваемая кожаная куртка потрясающе универсальна. Вы свободно можете носить ее в сочетании с комплектами: джинсы, майка и грубые ботинки;

классические брюки и полусапожки;

юбка-карандаш и сапоги на шпильке;

черное платье и лодочки;

миди-юбка и ботильоны. Можно выбрать любой нейтральный цвет: серый, песочный, белый или черный.

3. Брючный костюм

Брючный костюм — основа основ любого теплого гардероба. Брюки лучше выбирать прямые. Жакет может быть по размеру или oversize. Последний вариант отлично сработает в одиночку: вы всегда сможете носить его как самостоятельный элемент в других композициях. Под пиджак стоит надеть футболку без принта или однотонную водолазку.

4. Винтажное платье

Винтажное платье выглядит благородно и роскошно, а женщина в таком наряде кажется мужчинам таинственной, а потому привлекательной. Определяясь с моделью, обратите внимание на длину: винтаж редко бывает выше колена. При выборе принта предпочтение лучше отдать крупному гороху, полоске, цветочным орнаментам или сдержанным однотонным вариантам. Также такому платью понадобятся аксессуары: ремень, подчеркивающий талию;

винтажные украшения (серьги, колье, браслет);

воздушный шарфик яркой расцветки;

в прохладную погоду винтажное платье можно дополнить сапожками в кантри-стиле и кожаной курткой.

5. Миди-юбка

Миди-юбки всегда выглядят элегантно и подходят абсолютно любой девушке. При выборе длины следите, чтобы юбка не «резала» ногу посередине (идеально будет открыть только щиколотку). Миди можно комбинировать с разными вещами: жакет и кроссовки;

свитер oversize и ботильоны;

кожаная куртка и невысокие сапоги;

удлиненный пиджак, короткий топ и ботильоны.

6. Свитер oversize

Настоящий свитер oversize должен быть действительно большого, гипертрофированного размера, например как у Селены Гомес (на фото слева). Подобрать свитер можно так: в отделе мужской одежды;

купить простой женский свитер, но на пару размеров больше. Девушкам с крупным бюстом нужно носить эту вещь осторожно: такой свитер дает объем в верхней части. Сочетать его лучше с облегающими джинсами и юбками миди. В случае достаточной длины его можно носить как платье.

7. Невысокие сапоги

Сапоги могут быть массивными или лаконично строгими. В плане цвета выбор огромный: нейтральные тона или, наоборот, яркие осенние цвета (крысный, рыжий, песочный, любой оттенок, встречающийся в природе). Если есть возможность приобрести только одну пару, предпочтение лучше отдать нейтральным цветам. Носить такую обувь можно практически с чем угодно: от юбки до классических брюк.

8. Жакет oversize

Жакет «с чужого плеча» может быть частью брючного костюма или самостоятельным предметом гардероба. В последнем случае можно уйти от традиционных костюмных цветов и отдать предпочтение осенним оттенкам: фиолетовому, бурому или красному, как это сделала канадская актриса Нина Добрев (на фото слева). Носить такой жакет можно практически с чем угодно: джинсы, классические брюки, платья, юбки и даже шорты.

9. Вязаный кардиган

Вязаный кардиган не только согреет в холодную погоду, но и позволит чувствовать себя комфортно и защищенно. Объемная модель, как у Алессандры Амброссио (на фото справа), идеально сочетается с узкими брюками или джинсами. Стандартные варианты можно носить с джинсами, брюками, бриджами или юбками и платьями. Образ с удлиненным кардиганом отлично дополнит ремень (здесь работает правило: чем длиннее кардиган, тем шире пояс).

10. Широкие брюки

Они зрительно удлиняют ноги, и в мире нет ни одной девушки, которой бы они не подошли. Если ваш рост выше среднего, а ноги длинные от природы, носите брюки с обувью на плоской подошве; в другом случае стать выше вам помогут каблуки. Если ноги — не самая красивая часть тела, под широкими брюками этого не будет видно: обладательницам пышных бедер стоит выбирать модели, расклешенные от колена;

девушкам с противоположной фигурой («перевернутый треугольник»), наоборот, лучше подобрать брюки с клешем от самого бедра. Носить можно со свитером oversize, заправленными блузками и рубашками, коротким топом и в комплекте с соответствующим пиджаком.

11. Кожаное платье

Кожаное платье само по себе говорит о неординарности и смелости его обладательницы, поэтому мы должны соблюдать правило минималистичности при выборе аксессуаров. Ничего вульгарного, романтического и спортивного. Можно обойтись и без аксессуаров, как это сделали Гвинет Пэлтроу и Рита Ора. Обувь к кожаному платью нужно подбирать тщательно. Подойдут любые «легкие» модели без декора. Идеальные варианты — лодочки, туфли на простом толстом каблуке, невысокие полусапожки.

А вы бы какую вещь добавили в список?