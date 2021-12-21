11 простых приемов, которые помогут подчеркнуть достоинства пышных форм и выглядеть на миллион

Разные типы телосложения то набирают популярность, то уходят из числа трендов. Нынешняя мода на естественность, пожалуй, самая человечная. Во главе угла сейчас уверенность в себе и любовь к своему телу.

Мы в AdMe.ru нашли для себя несколько полезных лайфхаков, которые помогут обладательницам округлых форм подчеркнуть свою красоту.

1. Носите ремни поверх жакетов и платьев

Красоту фигуры и природные изгибы с легкостью можно подчеркнуть ремнем. Избегайте слишком узких или чересчур широких моделей. Лучше всего ремень смотрится с мягкими и блестящими тканями. Подпоясавшись, не забудьте слегка выпустить ткань сверху, чтобы материал улегся красивыми складочками.

2. Играйте с фактурой ткани

Искусная драпировка украшает фигуру, расставляя нужные акценты. Секрет в том, чтобы между телом и тканью был воздух, тогда при движении материал будет красиво облегать ваши изгибы. Также вы можете использовать цвет наряда, за счет контраста вытягивая силуэт и подчеркивая достоинства фигуры.

3. Выбирайте платье или юбку с запахом

Такой фасон великолепно подчеркнет красоту округлых бедер и создаст эффект песочных часов, сделав образ волнующим.

4. Не прячьте запястья

Стилисты не советуют прикрывать предплечья и запястья независимо от веса. Придать образу хрупкости и нежности поможет одежда с рукавами длиной 3/4 (можно просто закатать длинные).

5. Носите слегка свободные джинсы

Модели скинни несколько искажают силуэт и пропорции. Вместо них стилисты советуют выбирать джинсы прямого кроя или немного свободные. Они сделают фигуру визуально стройнее и добавят образу расслабленности.

6. Топ с запахом или на завязках украсит грудь

Топы таких фасонов просто созданы для того, чтобы подчеркнуть красоту большой груди. Кроме того, они дают приятный бонус: завязки помогут создать вертикаль и вытянут силуэт.

7. Платье-комбинация — идеальный выбор для создания женственного образа

Платье-комбинация стало вневременной деталью одежды и прекрасно смотрится как вечером, так и днем. Вечером благодаря базовому силуэту оно становится соблазнительным и лаконичным нарядом. А днем, надев сверху укороченный свитер или удлиненный жакет, можете спокойно отправиться в нем на работу.

8. Носите кроп-топы вместо обычных топов

Топы обычной длины тоже подойдут, но кроп-топ гораздо лучше тем, что может заканчиваться на самой узкой части тела и не требует надевать сверху жакет. Узкая полоска кожи между топом и брюками с завышенной талией или юбкой создаст одновременно современный и очень женственный образ.

9. Выбирайте обувь на каблуке

Обувь на каблуке зрительно вытягивает силуэт и стройнит ноги. Однако необязательно жертвовать комфортом и выбирать высокие шпильки. Лучше предпочесть им устойчивый невысокий каблук или изящные «рюмочки», в которых вы будете чувствовать себя увереннее и вам будет удобно. Стилисты не советуют увлекаться моделями с ремешками, но можно присмотреться к классическим лодочкам и обуви с острым носом. Потрясающе смотрятся также туфельки, частично закрывающие стопы.

10. Не бойтесь белого цвета

Главное предубеждение относительно белого цвета состоит в том, что он якобы полнит. Cтилисты опровергают этот миф и советуют девушкам с пышными формами составлять белоснежный монохромный комплект. Он не добавит объема, освежит лицо и придаст коже сияния.

11. Откройте щиколотки

Щиколотки — самая изящная часть ног. Стилисты советуют открывать их, чтобы сделать обычный образ легким и воздушным. Если позволяет погода, смело подворачивайте джинсы, носите укороченные брюки или юбки, заканчивающиеся чуть ниже икры.