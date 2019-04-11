11 признанных красавиц мира моды, которым отказывали в работе из-за внешности

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Казалось бы, о каких сомнениях в красоте может идти речь, когда дело касается самых популярных моделей мира? Ведь их внешность — определенный эталон для многих. Однако факты о начале их карьеры в мире большой моды показывают, что так было не всегда.

В свое время крупнейшие дома мод и известные фотографы хотели бы многое исправить во внешности сегодняшних топ-красавиц, подогнав их тем самым под стандарты индустрии. Но успеха добились те, кто не захотел менять себя в угоду клише, а создал новые правила: быть собой, обладать изюминкой, харизмой и огромной работоспособностью. Нас в AdMe.ru очень вдохновили эти истории, ведь они доказывают, что мир постоянно меняется — и меняют его люди, которые не боятся отойти от привычных норм.

1. Хайди Клум

Карьера Хайди Клум, одного из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret, началась в родной Германии: она победила на конкурсе красоты, обойдя 250 000 претенденток и участниц. Воодушевленная, девушка отправилась покорять Париж. Но модные агенты заявили: большая грудь не в моде, да и в целом фигура не годится для подиума. Примерно это же говорили и в США, куда она отправилась дальше. Отказ следовал за отказом, и даже первая фотосъемка для журнала принесла разочарование: ее лицо прикрепили к телу другой девушки. Но упорство юной немки все же привело ее к цели — работе в Victoria’s Secret.

2. Джиджи Хадид

Когда юная Джиджи решила пойти по стопам своей мамы Иоланды Хадид и стать моделью, вдруг обнаружилось, что ее параметры совершенно для этого не годятся. У нее были очень широкие плечи из-за профессиональных занятий волейболом. Все агенты говорили: «Похудей!» Когда ей все же удалось пробиться на подиумы, критика не прекратилась. «Плохая походка», «упитанная фигура» — это самые мягкие эпитеты, которые слышала Джиджи. В тренировках походки модели помогла подруга — Наоми Кэмпбелл, благодаря чему она и осуществила мечту: с третьей попытки, но все же стала «ангелом» Victoria’s Secret. «Я знаю про себя: я трудолюбива, уверена в себе и оказалась в нужном месте в нужное время, когда фешен-индустрия была готова к переменам», — говорит Джиджи.

3. Тайра Бэнкс

Сегодня Тайра Бэнкс — успешная модель и один из создателей проекта «Топ-модель по-американски», шоу, которое не раз было отмечено наградами за смелость в суждениях и толерантность, и настоящий инфлюэнсер в социальной сфере. Она стала первым темнокожим «ангелом» каталога Victoria’s Secret и за свою карьеру успела поработать почти со всеми известными брендами. Однако Тайра не раз отмечала, что постоянно сталкивалась со словом «нет» в карьере из-за цвета кожи и параметров тела, которые иногда не дотягивали до идеальных модельных. «Во время прогулки по Европе я призналась маме, что агенты отказывают мне из-за полноты. Мама вытерла с моего лица слезы, и в знак протеста мы зашли в пиццерию и заказали большую пиццу», — рассказывает Тайра.

4. Алена Субботина

В 16 лет Алену пригласили пройти кастинг на Kazakhstan Fashion Week, просто увидев ее на улице. Однако мнение модных экспертов разошлось с мнением агентов, которые искали типажи: внешность Алены была единогласно признана немодельной, кастинг она не прошла. Но, отправив портфолио в азиатские агентства, Алена получила хороший отклик и успешную карьеру в Сингапуре, Токио, а затем в Европе. На ее счету множество заметных контрактов: открытие шоу Givenchy, показы Fendi, Thierry Mugler, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, съемки для известных журналов.

5. Летиция Каста

Свой первый контракт Летиция получила в 15 лет, после того как на пляже ее заметил известный фотограф и пригласил на кастинг. Уже в 18 лет она была ведущей моделью Victoria’s Secret, а потом работала с известнейшими домами моды: Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Chanel, Givenchy, Ralph Lauren. Но все же знаменитая модель вспоминает, что ее внешность не оставалась без замечаний. Чаще всего фотографам хотелось, чтобы она исправила свои неровные зубы, а модельерам казалось, что ей недостает роста (169 см), грудь слишком велика (4-й размер) и вес мог бы быть и поменьше (57 кг). Летиция решила остаться собой. «Мне нравятся мои кривые зубы!» «Я просто люблю гамбургеры и пиццу, а особенно шоколад!» Ей хотелось получать удовольствие от жизни — и она никогда этого не скрывала.

6. Наоми Симс

Наоми называют первой афроамериканской моделью — и именно ей пришлось столкнуться с расовой дискриминацией темнокожих людей, которая в 60-х годах XX века все еще была сильна. Все обращения в модные агентства завершались неудачей: точеной, как статуэтка, девушке отказывали из-за цвета кожи. Тогда Наоми рискнула обратиться к известным фотографам напрямую, и ей повезло: для обложки-приложения к газете New York Times ее согласился снять фотограф Госта Петерсон. Красота девушки не осталась незамеченной, фото стало определенным прорывом. Далее ее ждали обложки Life, Ladies’ Home Journal и признание в модном мире.

7. Лара Стоун

В начале карьеры нидерландской модели Ларе Стоун пришлось столкнуться с очень неприятными высказываниями в свой адрес от модных критиков. Ее называли нетипичным андроидом с некрасивыми зубами и странной походкой. Неудачи на кастингах преследовали ее несколько лет, прежде чем Лару стали замечать в хорошем смысле. Считается, что ее проводником к настоящему успеху стал итальянский дизайнер Рикардо Тиши. Он пригласил юную модель не просто принять участие в показе Givenchy, а открыть его своим выходом. Именно после этого дефиле Лара стала работать с Miu Miu, Prada, Lanvin, Marc Jacobs и Chanel.

8. Синди Кроуфорд

Путь в большую моду у Синди Кроуфорд начался довольно забавно. Она собирала кукурузу, чтобы помочь семье заработать денег, и ее фото оказалось в статье о сельскохозяйственных успехах. Снимок увидел известный фотограф Виктор Скребнески и убедил девушку попробовать себя в карьере модели. Ей пришлось многому учиться и выслушивать нелестные отзывы, но получилось заключить контракты с Vogue и Cosmopolitan. Все уже тысячу раз слышали эту историю, но все же напомним, что ее фамильную родинку возле губы считали отвратительной, ретушировали на фото и настоятельно просили удалить. Как мы знаем, родинку Синди удалось отвоевать — и маленькая точка стала определенным символом в мире моды.

9. Диандра Форрест

Афроамериканское происхождение модели Диандры Форрест выдают только характерные крупные черты лица, ведь ее кожа очень белая: девушка родилась с альбинизмом. О том, как сложно жить с таким нарушением, она не раз рассказывала в интервью. Ее карьера, как водится, началась со снимков фотографа Шамира Хана, который разрушал стереотипы. Нестандартная красота поначалу заставила модельеров насторожиться. Все чувствовали, что такая необычность может стать настоящим хитом, но раз за разом отказывали ей в работе. Но все же в конце концов ей удалось существенно пошатнуть устоявшийся модный мир и заявить о себе громко.

10. Линдси Виксон

Необычные пухлые губы и щель между зубами — к этим своеобразным чертам модный мир оказался не готов. Типаж называли сложным и непонятным, и контракты начинающая модель не получала. Сделать «покусанный пчелами рот» своей фишкой Линдси помог фотограф Стивен Мейзел. Он пригласил ее для съемок в Vogue, фото ее губ были опубликованы. Имя фотографа, необычная обработка и подача заставили обратить на себя внимание, и стена непонимания рухнула.

11. Жизель Бюндхен

Несмотря на то что Жизель Бюндхен уже завершила карьеру модели, она до сих пор находится на 1-м месте в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей мира. Теперь сложно представить, что на заре карьеры ее называли бесталанной девушкой с большим носом. Именно нос доставлял Жизель больше всего неприятностей, ведь с формулировкой: «Он слишком большой» ей отказали в работе более 40 раз. Она решила, что целеустремленность и энергия важнее идеальной красоты и сбить ее с пути будет не так-то просто. Толчком к большому плаванию стала фотосессия Патрика Демаршелье. Фотограф вспоминал, что увидел в Жизель нечто особенное, хотя коллеги уговаривали отказаться от ее кандидатуры.

А кто из наших героинь нравится вам?