11 примеров того, как визажист может сделать из женщины королеву или все испортить

Над образом знаменитостей перед выходом на красные ковровые дорожки работают целые команды: стилисты, визажисты, парикмахеры. И даже при коллективной работе результат не всегда может быть успешным. Однако из такой неприятной истории, как, к примеру, неудачный макияж на важном мероприятии, многие известные люди получают положительный опыт, ведь теперь они точно знают, как делать не надо.

Мы в AdMe.ru решили понаблюдать, как известные женщины сначала ошибались в выборе макияжа, а потом, совершив работу над ошибками, делали свой образ восхитительным.

Ариана Гранде

Делая макияж на премию American Music Awards в 2015 году, Ариана Гранде не учла, что будет под яркими вспышками фотокамер. И тональный крем, который при обычном освещении выглядел естественно, сделал лицо певицы слишком светлым. Визажисты Гранде сделали выводы и впредь использовали матовый крем в тон шеи и плеч.

Келли Осборн

Таблоиды часто ставят в пример Келли Осборн как образец успешного преображения. Помимо того что певица сбросила вес, она стала подходить к макияжу совершенно иначе и даже проводит в своем инстаграме мастер-классы на эту тему. Теперь в косметичке Келли нет тонального крема неподходящего цвета и помад экстравагантных оттенков. Осборн предпочитает естественный цвет кожи и губ.

Анжелина Джоли

На премьере фильма «Обыкновенное сердце» лицо Анджелины Джоли светилось в прямом смысле. Тому виной светоотражающая пудра, которая дала о себе знать под вспышками фотоаппаратов. Вывод из этого урока актриса сделала, судя по тому, что более не попадала в столь неловкую ситуацию, а ее образы регулярно возглавляли списки самых удачных на красных дорожках.

Ума Турман

Экспериментальный макияж Умы Турман заставил поклонников и журналистов думать, что актриса прибегла к пластической хирургии. Все оказалось гораздо проще: визажист отошел от привычного образа дивы и не стал акцентировать внимание на глазах, подчеркнув, наоборот, губы. После этого выхода в свет актриса вернулась к прежним правилам мейкапа: дымчатые тени и блеск для губ естественного оттенка.

Джесси Джей

На церемонию вручения премии Brit Awards 2014 Джесси Джей пришла с бледно-фиолетовыми губами. Однако стилисты обсуждали не столько спорный цвет помады, сколько то, что она растеклась. Губы потеряли четкие очертания. Чтобы такого не случалось, специалисты рекомендуют сначала красить губы карандашом, а уже поверх него наносить губную помаду, пока не получите идеальный оттенок.

Дженьюари Джонс

Не удался экспериментальный макияж и у американской актрисы и модели Дженьюари Джонс. На красной ковровой дорожке Met Gala она появилась, как заметили таблоиды, с уставшим видом за счет слишком выбеленных бровей и бледного цвета лица. А вот классический вариант макияжа со стрелками в стиле «кошачьи глаза», по мнению стилистов, подходит девушке гораздо больше.

Дженнифер Лопес

Обычно Джей Ло придерживается своего фирменного макияжа: бронзовые дымчатые тени, глянцевые губы и сияющая кожа. Но на вечеринку финалистов American Idol 2015 года она пришла в ином образе. Морозно-голубые тени слишком контрастировали с загоревшей кожей певицы, как и светло-розовая помада.

Шарлиз Терон

Для роли в фильме «Монстр» Шарлиз Терон преобразилась до неузнаваемости. Однако на вручении «Оскара» за эту роль она также была не похожа на саму себя. Загар звезды был скорее оранжевым, из-за чего светлых бровей не было видно. Урок был выучен на пятерку: больше актриса с цветом кожи не экспериментировала. Сегодня она признанная икона стиля.

Леди Гага

Леди Гага не боится экспериментов с внешностью — это ни для кого не секрет. За годы своей карьеры она примеряла на себя разные образы. Но не все были тепло восприняты публикой. Так случилось на церемонии MTV Music Awards в 2009 году. Лицо певицы было покрыто белой пудрой, а темные тяжелые тени для век казались грязными и неаккуратными. Куда эффектнее Леди Гага выглядит в своем нынешнем образе: с естественным макияжем и идеальной голливудской прической.

Кристен Стюарт

Визажисты предупреждают: с красными тенями нужно быть очень осторожными. Они могут создать эффект раздраженных глаз, особенно если у вас очень светлая кожа. Так случилось с Кристен Стюарт. Возможно, ссылаясь свою знаменитую роль в киносаге о вампирах, она появилась на Каннском фестивале в 2016 году с таким макияжем. А вот ее образ на показе фильма «Под водой» с персиковым румянцем и подходящими в тон тенями для век стал одним из лучших за ее карьеру.

Николь Кидман

И снова светоотражающая пудра стала виновницей неудачного выхода в свет. Как объясняют специалисты, некоторые светоотражающие ингредиенты в пудре могут проявляться только при съемке со вспышкой. Николь Кидман — одна из тех, кто попался на удочку этого косметического средства на гала-концерте в Монте-Карло в 2019 году. К слову, это не первый раз, когда пудра подвела актрису: в 2009-м ее образ тоже испортили белые разводы на лице. Теперь Кидман уделяет коже пристальное внимание, чтобы выглядеть безупречно.