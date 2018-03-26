11 примеров рекламы, создатели которой утерли нос всем конкурентам

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Нет ничего более раздражающего, чем повсеместная навязчивая реклама, и нет ничего более прекрасного, чем реклама, ставшая произведением искусства. Ведь существуют люди, по-настоящему увлеченные своим делом, и именно они создают продукт, который не может не вызывать восхищение.

Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку творений дизайнеров и маркетологов, которые навсегда изменят ваше представление о рекламе.

1. Гигантская мишень

Шотландский пивной бренд умело воспользовался капризами погоды. Создатели этой рекламы придумали, как развеселить людей во время затянувшегося снегопада в Глазго, и не прогадали. Они установили гигантский билборд с мишенью для кидания снежков.

2. Профилактика плоскостопия

Реклама беговых кроссовок Asics помогает людям определить свой тип стопы и выбрать в магазине соответствующую обувь, чтобы избежать возможных травм из-за неподходящих кроссовок. Разворот в журнале был выполнен с помощью термохромных чернил. Читатель просто встает на рекламный макет, а бумага меняет оттенок под воздействием температуры стоп. Получившийся отпечаток сравнивается с тремя схемами. За этот проект бразильское агентство Neogama даже получило бронзовую награду на фестивале «Каннские львы» в номинации «Медиа».

3. Измерение пульса

Автомобильный концерн Toyota создал рекламу, которая умеет измерять пульс читателей. В журнале был размещен уникальный объемный макет. Он не только имитирует открывание дверей автомобиля, но и обладает соответствующим звуком и запахом машины. В ручки бумажного авто встроены датчики, а на приборной панели можно увидеть свой пульс и частоту сердцебиения.

4. Рецепт на пергаментной бумаге

Пример рекламы, которая может облегчить жизнь. Компания IKEA создала рецепты-иллюстрации на пергаментной бумаге. Больше не придется ломать голову над тем, сколько граммов сыра нужно добавить. Все ингредиенты просто раскладывают на обозначенные места, добавляют соус и соль (ровно с размер соответствующего кружочка), сворачивают лист и отправляют блюдо в духовку. Все гениальное просто!

5. Профилактика недостатка витамина D

Эта реклама, возможно, даже спасает кому-то жизнь. Несмотря на то что ОАЭ едва ли не самая солнечная страна мира, львиная доля ее населения страдает от недостатка витамина D. Национальная страховая компания Daman создала специальные обложки для журналов, текст на которых был нанесен светочувствительными чернилами. Прочесть его можно только под воздействием солнечных лучей, что вынуждало людей получить необходимую порцию витамина.

6. В заботе о братьях меньших

Эта реклама была создана в марте 2017 года агентством Colenso BBDO Auckland для Pedigree. Собаки изображены в лучших традициях дворянских портретов. Производитель кормов напоминает, что правильный рацион — залог долгой и счастливой жизни домашних любимцев.

7. Люди как часть рекламы

Создавая новую рекламу для Ближнего Востока, Coca-Cola использовала изображение множества людей. Если приглядеться, на принтах можно увидеть людей, которые похожи на пузырьки газировки. Дизайнеры сравнили чувство от потребления напитка с тем, что фанаты переживают на концерте любимой группы.

8. Валентинка с запахом жареной курицы

Остановись и почувствуй любовь! Необычные открытки с ароматом жареной курицы создала KFC — так компания отметила День святого Валентина. В этом году их бесплатно раздавали посетителям кафе в США. Вполне возможно, что создатели рекламы имели в виду любовь к еде.

9. Бургер как собрание сочинений

В своей рекламе McDonald’s представляет бутерброд как собрание сочинений. Причем книги расположены в том же порядке, что ингредиенты сэндвича. Да и лозунг рекламы «Сэндвич для экспертов» намекает на связь между едой и интеллектом.

10. Присмотритесь к новостям

Название Newsweek можно дословно перевести как «неделя новостей». Перед запуском журнала на чешском рынке дизайнеры решили превратить его в конкурентное преимущество. Они наглядно продемонстрировали важность качественной проверки фактов, использовав в рекламной кампании известные события, получившие неожиданное развитие в течение недели.

11. Пища для ума

Благодаря креативному взгляду на вещи компания Lego сумела создать рекламный шедевр. Лозунг «Настоящая пища для ума» как нельзя лучше отражает необходимость развития творческих способностей ребенка наравне с заботой о правильном питании.

А какая реклама вдохновила вас?