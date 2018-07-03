11 приемов в макияже, которые всех достали

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Косметика способна как преобразить лицо, так и исказить его до неузнаваемости. И не стоит забывать, что в мире макияжа существуют свои антитренды, которые могут испортить, казалось бы, самый идеальный образ.

AdMe.ru подготовил список приемов в макияже, о которых нужно забыть в 2018 году.

Жесткий контуринг

Четко очерченные скулы, две коричневые полоски на носу и идеальные пропорции лица. Скажем спасибо Ким Кардашьян за то, что научила девушек со всего света контурировать лицо. Контуринг — вещь, конечно, хорошая. Он скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Но чаще всего он выглядит неестественной маской с двумя рыжими полосами на месте скул. В 2018 году жесткий контуринг сдает свои позиции. На его место приходит эффект сияющей и фарфоровой кожи. А также легкое контурирование скул румянами.

Плотный тон

Тональный крем, больше напоминающий штукатурку, уступил место легким тональным средствам и невесомым флюидам. Теперь необязательно превращать свое лицо в однотонную маску. В моде естественность.

Бейкинг и стробинг

«Запеченная» кожа без единого блика или же, наоборот, сияющая как начищенный самовар — тренды, пришедшие к нам из инстаграма. Бейкинг делает лицо неестественной маской, а стробинг превращает вас в прожектор и ослепляет прохожих. Лучше отказаться от выравнивания и рисования лица. 2018 годом правит натуральность.

Графичные брови

Четко очерченные черные брови, где нет ни единого просвета между волосками, давно уже стали поводом для шуток. А уметь их рисовать — сродни настоящему искусству. Тренд на естественность затронул и брови. Достаточно их расчесать, зафиксировать гелем, и все. Вы восхитительны.

Сложный смоки айс

Смоки айс со множеством оттенков и переходов теней из трендов перекочевал в антитренды. Что же пришло на замену? Эффект влажного века и моноцвет. Выбирайте какой-нибудь один оттенок теней и наносите на все веко. А сложный макияж глаз оставьте для какого-нибудь торжественного события.

Губы в цвет лица

Бежевую помаду в тон коже или губы, покрытые толстым слоем тонального крема, оставьте в прошлом. Нюдовый беж актуален только в оформлении лица. Присмотритесь к помадам нежно-розового и ягодного оттенков. Розовый в макияже в этом году актуален как никогда.

Графичные губы

Четкий контур губ тоже попал в антитренды. Так что отложите карандаш до лучших времен. На смену «графичным» губам пришли губы «зацелованные». Вбейте помаду подушечками пальцев и слегка растушуйте границу. Создается видимость того, что вы только что целовались.

Матовые текстуры

Матовые тени, помады и тональные средства отходят на задний план. А в бьюти-мир врывается эффект сияния. Влажные веки, сатиновая или атласная помада, легкий тональный крем — модный макияж — 2018 готов!

Флеш-тату

Несомненным фаворитом лета 2017 года стали флеш-тату. Но, как известно, чем ярче тренд, тем быстрее он переходит в разряд антитрендов. Поэтому флеш-тату этим летом отправляются на полку. А вот многочисленные браслеты и кольца можно доставать из шкатулки.

Татуаж

Татуированные брови, губы, стрелки и даже румяна вошли в бьюти-индустрию несколько лет назад, и появилось несметное количество мастеров татуажа. А вот хороших мастеров — единицы. Поэтому мы можем лицезреть на улицах женщин с зелеными или синими бровями, неровным контуром губ или расплывшимися по веку стрелками. Миром правит естественность, а не странные зеленые брови.

Подводка нижней слизистой белым карандашом

Белая подводка по нижней слизистой якобы должна сделать глаз больше и выразительнее, а взгляд — свежим и отдохнувшим. На самом же деле белая подводка подчеркивает красноту и усталость глаз. Вместо подводки лучше воспользоваться каплями для глаз, которые устраняют красноту, или растушевать тени по нижнему веку.