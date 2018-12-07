11 предметов гардероба, которые не идут практически никому

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Мода — огромная индустрия с оборотом в триллионы долларов. Если бы эта отрасль была государством, она стала бы 7-й крупнейшей экономикой мира. Ежегодно выпускаются сотни коллекций модных домов, а в магазинах с завидной регулярностью меняется ассортимент.

Мы в AdMe.ru считаем, что в выборе одежды лучше всего ориентироваться на собственный вкус и комфорт. И все же есть предметы гардероба, которые не украшают никого. Примеры таких вещей — в этой подборке.

Майки-борцовки

Майки-борцовки визуально расширяют даже узкие плечи и подчеркивают недостатки вроде валиков в области подмышек или сутулости. Лучше оставить такую одежду для спортзалов, для которых она изначально и создавалась, а в качестве повседневного варианта стоит отдать предпочтение обычным майкам на бретелях.

«Платье маминой подруги»

Непременные атрибуты таких платьев — невнятный цвет и странный крой, украшения в виде всевозможных поясочков или рюшечек и полное отсутствие стиля. Эти платья не украшают и созданы с единственной целью — не привлекать внимания. В целом в этом нет ничего криминального, но и хорошего тоже мало. При современном ассортименте есть множество более привлекательных альтернатив. Это могут быть платья необычного кроя (к примеру, платья с запахом), платья с принтом или однотонные платья без отделки, дополненные аксессуарами.

Юбки-пачки из фатина

Юбки-пачки уместны на выпускных балах, коктейльных вечеринках и в музыкальных видео подростковых поп-звезд. В повседневной жизни они в 9 случаях из 10 смотрятся нелепо. К тому же, несмотря на кажущуюся воздушность, такие юбки утяжеляют низ фигуры. Альтернативой могут стать плиссированные юбки, ну а абсолютно беспроигрышный вариант для любого типа фигуры — это юбки-трапеции разной длины.

Платья с талией под грудью

Принято считать, что завышенная талия помогает скрыть лишние сантиметры в области живота. Однако по мере приближения линии талии к груди наблюдается прямо противоположный эффект, и платья с талией под грудью лишь подчеркивают то, что хотелось бы скрыть, а то и вовсе добавляют то, чего не было. С задачей скрыть лишние килограммы гораздо эффективнее справятся платья полуприлегающего силуэта из плотной ткани. Тонкую талию подчеркнут приталенные платья с поясом.

Ажурные колготки

Колготки — это тот случай, когда играть лучше с цветом, а не с текстурой. Ажурные колготки и колготки в сетку могут смотреться весьма неплохо, но только в тематических образах в стиле панк-рок или глэм-рок. А вот с деловой одеждой или нарядами в стиле casual они не сочетаются и выглядят вульгарно. Однотонные колготки более универсальны и хорошо вписываются в любой наряд.

Кроссовки на сплошной платформе

В кроссовках на платформе удобства мало, а красоты еще меньше. В такой обуви ноги любого размера выглядят массивными и неуклюжими. Классические кроссовки и кеды смотрятся гораздо выигрышнее и при этом хорошо вписываются в разные образы.

Рукава «летучая мышь»

Рукава «летучая мышь» портят любой тип фигуры. Они визуально расширяют плечи и полностью скрывают руки и грудь, делая силуэт бесформенным. Ситуация усугубляется драпировкой, которая часто сопровождает подобные рукава на трикотажных платьях и топах. Вместо свитера с рукавами «летучая мышь» лучше выбрать актуальный в этом сезоне свитер oversize.

Юбка-тюльпан

Юбка-тюльпан — один из самых коварных предметов гардероба. Она помогает скрыть широкие бедра, однако создает видимость торчащего живота даже у самых худеньких девушек. Особенно стоит остерегаться таких юбок счастливым обладательницам большого бюста, поскольку юбка-тюльпан сделает верх еще более массивным. Более универсальный выбор — юбка-карандаш.

Сандалии-гладиаторы

Сандалии-гладиаторы или создают эффект «карандаша в стакане», или перетягивают ногу, что смотрится неэстетично. К тому же длина до колена — не лучший выбор для летнего гардероба. Более удачным выбором станут аккуратные босоножки с ремешками, обхватывающими щиколотки, или эспадрильи.

Обтягивающие вещи из тонкого трикотажа

Испытания тонким трикотажем не выдерживает практически ни одна фигура, так как этот материал делает явным все: лишние складки на талии, тазовые кости и нижнее белье. Облегающие платья и топы лучше выбирать из более плотной ткани, а вещи из тонкого трикотажа — более свободного кроя.

Обтягивающие брюки в полоску

Такая модель подойдет только очень худеньким девушкам, да и то с оговорками. Широкие бедра или икры будут выглядеть еще шире, а любое несовершенство формы ног станет очень заметным. Оставьте полоску для более свободных моделей, а облегающие брюки лучше выбирать в более спокойных расцветках.