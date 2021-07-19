11 популярных вещей, которые никогда не купит себе настоящая француженка

Все, кто путешествовал по Франции, замечали, что местные женщины чаще выбирают комфорт, а не модные тенденции. В последние годы модные бренды из Парижа уступили пальму первенства другим странам. Но стильные девушки со всего мира, вдохновленные былой славой законодательницы мод, рассматривают репортажи с недель мод из города на Сене, пытаясь уловить смесь простоты и элегантности.

Мы в AdMe.ru понаблюдали за француженками и разобрались, какие вещи они точно не наденут.

Туфли на каблуках днем

Поскольку французские девушки много передвигаются, используя велосипеды и общественный транспорт, они скорее выберут в качестве повседневной обуви стильные и универсальные эспадрильи, туфли на низком каблуке, лоферы, ботильоны или кроссовки. Например, Карл Лагерфельд никогда не создавал для Chanel туфель на высоченной шпильке. Француженки выбирают ту высоту каблука, на которой они могут ходить. При этом обувь универсальна, ее можно сочетать с любым типом одежды.

Пластмассовые украшения

Жительницы Парижа чаще всего придерживаются правила «лучше меньше, чем больше». Днем они вряд ли наденут еще какие-то драгоценности, кроме помолвочного или обручального кольца, а аляповатую бижутерию они практически не носят. Будьте внимательны к деталям — парижане обращают внимание на мельчайшие составляющие наряда и стараются создать изысканный образ.

Обтягивающие платья

Француженки выбирают удобные, не сковывающие движения наряды, которые позволяют вести подвижный образ жизни. Они не любят слишком обтягивающую одежду, в которую нужно втискиваться.

Откровенное декольте

Француженки предпочитают оставаться загадочными и не выставлять напоказ свои достоинства. Модель Инес де ля Фрессанж сказала: «Вы должны одеваться, чтобы чувствовать себя хорошо, а не выставлять себя напоказ». Парижанки соблюдают правило не обнажать сразу слишком много.

«Тяжелый» люкс днем

Следуя моде, жительницы Франции выберут скорее качественный блейзер мужского покроя, асимметричные вещи и сложные акценты. Парижский стиль — это сдержанность, особенно когда дело касается дорогих вещей. Во французской культуре не принято афишировать свое благосостояние. Если перед вами дама в одежде дорогих брендов и узнаваемых нарядах от кутюр, скорее всего, она уроженка другой страны.

Пуш-ап

В каждой стране свои представления о красоте. Жительницы Парижа считают, что красота не зависит от размера груди. Те, у кого размер небольшой, не стесняются и не стараются визуально увеличить его. Француженки выбирают поддерживающее белье в виде маечек, легкие лифчики без косточек или полностью отказываются от бюстгальтера. Носят простое нижнее белье из гигиеничных материалов однотонного цвета, черное или бежевое. Никогда не наденут белый бюстгальтер под белую блузку, а тем более черный. Дорогое кружевное белье француженка сама не купит, это должен дарить ее любимый. © Angelika Mizerite / Facebook

Дешевые сумки

Наряд француженки украшает качественная кожаная сумка. Необязательно тратить целое состояние на дизайнерский экземпляр, можно найти марки, работающие с качественной кожей. При этом современные француженки избегают изделий с крупными лейблами и обильной фурнитурой. Они стараются выглядеть шикарно, а не богато. А сумки из дешевого кожзаменителя с броскими принтами они точно обойдут стороной.

Яркие наряды

Жительницы Парижа спокойно воспринимают свой возраст и не стараются выглядеть моложе, наряжаясь в слишком яркую одежду. Вы не увидите местных женщин в одежде неестественных цветов или в чем-то слишком кричащем. Простота — ключ к парижскому стилю. И если вы хотите одеваться как парижанка, то не перегружайте свой образ цветными принтами и избегайте излишней эксцентричности.

Много колец

Жительницы Франции живут по принципу: выбери аксессуары к наряду и сними один из них перед выходом. Они не станут делать слишком много акцентов или надевать всю свою коллекцию колец. Парижанкам нравятся украшения в стиле минимализм, которые можно никогда не снимать.

Некачественная обувь

По словам Коко Шанель, «женщина в хорошей обуви никогда не бывает некрасивой». Вы не встретите настоящего парижанина в дешевой или потертой обуви. Француженки не гонятся за количеством, у них может быть одна или две пары действительно качественной обуви, которые подходят к остальному гардеробу.

Трендовые вещи

Жительницы Парижа не пытаются угнаться за «быстрой» модой и последними тенденциями. Они предпочитают изучить новинки сезона и включить в свой базовый гардероб пару новых вещей, чтобы сделать образ более актуальным.