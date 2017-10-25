11 модных правил, которые неожиданно оказались мифами

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мода диктует всему человечеству, какую одежду носить в этом сезоне, а что пора прятать на дно комода. Тренды постоянно сменяют друг друга, но есть несколько живучих правил, которые крепко засели в наших головах и не позволяют одеваться так, как хотелось бы. Мы в AdMe.ru решили, что пора положить этому конец и развенчать самые популярные «модные» мифы здесь и сейчас.

Горизонтальные полоски полнят

Мы часто отказываемся от любимых тельняшек, потому что не хотим выглядеть на два размера больше. На самом деле, глядя на горизонтальные полосы, наш глаз двигается вверх-вниз, а это значит, что тельняшка не расширяет, а наоборот — «вытягивает» фигуру. Полосатые свитера и топы — это стильная классика, так что не торопитесь от них избавляться.

Плиссировка визуально сужает бедра

Платья и юбки плиссе многим полюбились не столько за внешний вид, сколько за то, что в них наши бедра якобы смотрятся уже. Увы, это не так: вертикальные складки визуально считываются по горизонтали (как в случае с тельняшкой, только наоборот). Рассматривая плиссировку, глаз считает складки от края до края и бедра кажутся шире, чем есть.

В черном вы кажетесь стройнее

А это, пожалуй, самый распространенный миф. Черный цвет четко обозначает границы тела, тем самым показывая его реальный объем. Выходит, что в черном мы не выглядим полнее, но и стройнее тоже не кажемся. Даже так: если у вас есть лишний вес, то черный цвет это только подчеркнет.

Брюки 7/8 укорачивают ноги

Эти брюки находятся на пике популярности, но многие отказываются от них, ошибочно полагая, что штанины 7/8 обязательно «обрежут» ноги и сделают их визуально короче. Однако эта проблема легко решается при помощи каблуков. Подберите правильную обувь, и она вернет вашим ножкам «обрезанную» длину. Все-таки изящные щиколотки слишком хороши, чтоб прятать их из подобных опасений.

Яркий пояс выделяет талию

Яркий пояс на талии притягивает взгляды к тому, что есть. Тонкую талию он подчеркнет, но если талия широкая или вообще отсутствует, то яркий пояс ничем не поможет, а только привлечет внимание к проблемной зоне. Зато неброские ремешки вполне подойдут девушкам с талией среднего обхвата.

В балетках силуэт выглядит легче

Балетки ассоциируются с балетом, а значит, с легкостью и грацией. В такой обуви нам хочется выглядеть изящно, но иногда ожидания расходятся с реальностью. Балетки добавляют изящества хрупким девушкам, а вот если у вас плотное телосложение, то в балетках вы покажетесь еще плотнее и тяжелее. В таком случае стоит обратить внимание на стильные лоферы и слипоны взамен балеткам.

Мелкие украшения — всегда лучший выбор

Эти золотые цепочки и серьги-гвоздики как будто подходят на все случаи жизни, не правда ли? Только вот они редко способны подчеркнуть образ так, как яркая и крупная бижутерия. Мелкие украшения из драгоценных металлов отходят в прошлое, уступая место пластику и стразам. Может быть, это значит, что пора и вам примерять стильную бижутерию?

Оверсайз делает фигуру большой

Одежда свободного кроя долгое время остается в тренде. Правда, некоторые девушки не носят оверсайз, даже если оценили стиль, — боятся, что большой свитер и фигуру сделает большой. Мнение это ошибочно, потому что на контрасте с объемной одеждой фигура выглядит тоньше и легче, чем есть на самом деле. Оверсайз задержится в мире моды, так что вы еще успеете его «выгулять».

Белый верх и черный низ — идеальный дуэт

Казалось бы, универсальный лук, в котором можно отправиться куда угодно. Как бы не так: резкий переход от одного цвета к другому «разрезает» ваше тело поперек, уменьшая рост и расширяя талию. Наденьте черный жилет или жакет, чтоб избежать подобного эффекта.

Мелкий рисунок полнит

Мы часто слышим, что полным девушкам ни в коем случае нельзя носить такой принт. Но что, если очень хочется? Решение простое: сочетайте мелкий рисунок с крупным и смело надевайте любимое платье!

Шпильки подходят всем

Туфли на шпильке — это красиво, но только если вы умеете их носить. Помните, что лучше надеть лоферы или балетки, чем спотыкаться на каждом шагу. Конечно, вы можете научиться безупречной походке на каблуках, если захотите. Добавим, что девушкам в теле тоже не стоит выбирать слишком тонкий каблук, ведь объемная фигура на контрасте со шпилькой кажется еще больше.