11 платьев, которые в 2021 году успели обсудить все кому не лень

Если обычные люди могут легко ходить в одной футболке с джинсами, то звездам мирового уровня приходится регулярно выгуливать на красных дорожках целый ворох самых разных платьев. И некоторые из них вполне могут попасть в историю. Да так, что и спустя десятилетия найдутся желающие их повторить.

Мы в AdMe.ru пока не знаем, станут ли образы из этой статьи поистине легендарными. Но то, что они стали одними из самых ярких в 2021 году, не подлежит никакому сомнению.

Меган Маркл на благотворительном концерте Salute to Freedom

После переезда из Великобритании в США герцогиня Сассекская не часто радовала своих фанатов посещением публичных мероприятий. Поэтому ее появление под руку с принцем Гарри на гала-концерте в Нью-Йорке стало поистине долгожданным. Для Salute to Freedom Меган выбрала красное платье с длинным шлейфом и дополнила его браслетом, принадлежащим когда-то принцессе Диане.

Ирина Шейк на Неделе моды в Париже

Осенью 2021 года в рамках Недели моды в Париже торжественно открылась грандиозная выставка кутюрных работ Тьерри Мюглера под названием Thierry Mugler, Couturissime. Для мероприятия сам дизайнер облачил одну из своих муз, Ирину Шейк, в свой же винтажный наряд — разноцветное платье-русалку с корсетным топом из коллекции 1997 года. И от модели в этом образе было действительно не оторвать глаз.

Адель на своем выступлении

На несколько лет британская певица успела пропасть со сцены, но в 2021 году все же решила вернуться. И сделала это триумфально. Адель выпустила новый альбом, дала сольный концерт и заметно постройнела, что отлично подчеркнуло роскошное черное платье в пол.

Кейт Миддлтон на вручении экологической премии Earthshot Prize

Каждому гостю, посетившему эту церемонию, следовало прийти в наряде, который они уже когда-то носили, — ничего нового. И герцогиня Кембриджская соблюла данный дресс-код. Для зеленой ковровой дорожки она выбрала светлое лавандовое платье с серебряным поясом, которое уже надевала в 2011 году, и выглядела в нем очень утонченно и женственно.

Карди Би на Неделе моды в Париже

Еще одно винтажное платье, которое дизайнер Тьерри Мюглер представил на открытии своей выставки. Облаченная в блестящий красный наряд с ореолом из перьев, певица Карди Би умудрилась не потеряться в нем и заслужить множество похвал от модных критиков.

Зендея на вручении премии «Золотой мяч»

В 2021 году у Зендеи было множество ярких выходов на красной дорожке. А на вручении футбольной премии «Золотой мяч» неожиданное появление девушки и вовсе произвело эффект разорвавшейся бомбы: этот золотой корсет-позвоночник однозначно хочется рассматривать бесконечно.

Белла Хадид на открытии Каннского кинофестиваля

Супермодель Белла Хадид для своего первого выхода на красной ковровой дорожке в Каннах в 2021 году решила выбрать платье, которое до нее уже надевали. В 2002 году, когда самой девушке было всего 5 лет, это сделала другая супермодель — Наоми Кэмпбелл. В итоге практически исторический наряд Беллы безоговорочно стал одним из лучших на прошедшем кинофестивале.

Китти Спенсер на своей свадьбе

Немало внимания к своей персоне в этом году привлекла племянница принцессы Дианы Китти Спенсер. Летом она вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса, который старше ее на 32 года. Во время церемонии девушка сменила целых 5 платьев, дизайн которых разработали для нее ее друзья Доменико Дольче и Стефано Габбана. И одним из них стало нежно-голубое платье-бюстье из тюля, украшенное цветочными вышивками.

Шарлотта Генсбур на Венецианском кинофестивале

Глядя на 50-летнюю Шарлотту Генсбур на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, язык не повернется сказать про то, что в «этом» возрасте носить что-либо уже нельзя. Французская актриса выглядела удивительно органично в мини-платье, усыпанном пайетками, и массивных ботинках на очень приличном каблуке.

Аня Тейлор-Джой на вручении премии «Эмми»

Юная актриса стала безоговорочной звездой на вручении премии «Эмми» в 2021 году. Для церемонии Аня выбрала кремовое шелковое платье-комбинацию с отрытой спиной и дополнила его контрастной ярко-желтой накидкой с длинным шлейфом, которая создавала эффект мантии и делала образ по-настоящему роскошным.

Шэрон Стоун на балу Met Gala

В 2021 году Шэрон Стоун решила посетить первый в своей жизни бал Met Gala — и произвела настоящий фурор. Лаконичное черное платье с накидкой подчеркнуло всю статность актрисы и еще раз доказало, что годы над ней не властны.