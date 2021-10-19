11 ошибок в ношении юбок, из-за которых мы забываем их в шкафу и ходим в одних штанах

В современных реалиях со стремительным ритмом жизни выбор женщин в пользу брюк и удобных джинсов кажется таким очевидным. Юбки могут быть очень неудобными по многим причинам. Они слишком узкие или сильно задираются, они могут быть чересчур длинными или выделять те части фигуры, которые мы не хотели бы демонстрировать миру. Но на самом деле всех этих неудобств можно запросто избежать, если не совершать ошибок в ношении юбок.

Мы в AdMe.ru любим женственные образы с юбками и поэтому составили список того, что мы делаем не так, чтобы комфортно чувствовать себя в такой одежде.

Неправильно подбираем нижнее белье

К наиболее частым ошибкам относится нижнее белье с уплотненными лентами по краям, которые четко выделяются, или яркое белье, которое просматривается сквозь ткань юбки. Оба варианта выглядят некрасиво и привлекают ненужное внимание. Для идеального образа лучше всего отдать предпочтение бесшовному нижнему белью телесного цвета.

Носим юбку из ткани низкого качества

Дешевые материалы подчеркивают недостатки женского тела и редко хорошо смотрятся на фигуре. В идеале стоит выбрать юбку из плотной ткани, которая легко адаптируется к силуэту и делает образ дороже.

Выбираем форму юбки не по фигуре

Женщины часто предпочитают носить модные юбки, не принимая во внимание форму своего тела. Стоит разобраться, какой у вас тип фигуры, и подбирать подходящую для нее юбку, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. И следовать классическим рекомендациям по типу фигуры.

Слишком сильно заправляем массивный верх в юбку

Что может доставить реальный дискомфорт, так это массивный верх, полностью заправленный в юбку. Особенно если теплый свитер сочетается с юбкой из легкой ткани. В этом случае получатся неудобные складки, которые будут вызывать неприятные ощущения при движении и даже могут испортить всю эстетику образа. Поэтому стилисты советуют, например, заправлять свитер не полностью, а лишь переднюю часть.

Не хотим дополнять юбку поясом

Чтобы подчеркнуть талию, важно использовать пояс. Расположенный в самой высокой части юбки, он поможет визуально создать тонкую талию. Юбки, которые лучше всего выглядят с поясом, — это модели А-силуэта или длинные из тонкой ткани.

Не используем лайфхаки, чтобы юбка не задиралась вверх

Самый распространенный пункт в ношении юбок и платьев, который доставляет неудобства, — это то, что юбка при ходьбе задирается вверх. А ведь существует несколько лайфхаков, которые помогут решить эту проблему. Для первого варианта понадобятся 2 вещи: пара колготок и верх, закрывающий пояс юбки. Шаг № 1: Натягиваем колготки под юбку. Шаг № 2: Заворачиваем пояс колготок поверх пояса юбки. Шаг № 3: Закрываем область пояса верхом (топ, рубашка, свитер). Этот прием особенно полезен для предотвращения смещения свободных на бедрах или талии юбок, так как пояс колготок поможет удерживать юбку на месте в течение всего дня.

Еще один нетривиальный вариант включает использование косметического продукта, который, вероятно, есть у каждой женщины на туалетном столике, — лака для волос. Для начала нужно провести тест-пробу лака для волос, чтобы убедиться, что он не вступает в реакцию с кожей. Если все хорошо, стоит нанести увлажняющий крем на кожу ног, которая будет действовать как барьер для лака. А затем туда, где заканчивается подол юбки, наносим на ноги немного лака для волос. Особенно актуален вариант для юбки-карандаша: тогда она не будет ползти вверх и смещаться по сторонам.

Боимся носить короткую юбку, но забываем про альтернативы

Короткая юбка не всегда комфортна, потому что в любую минуту может подняться ветер и показать то, что должно быть скрыто. Чтобы обойтись без таких казусов, попробуйте вместо традиционной юбки выбрать «скорт». Этот термин используется для спортивной одежды и означает пару шорт с тканевой вставкой поверх в виде юбки, закрывающей переднюю и заднюю части. В повседневной одежде это юбка-шорты.

Неправильно подбираем обувь

Юбка будет отлично смотреться, если правильно подобрать обувь. При выборе пары обуви для комплекта с юбкой нужно обращать внимание не только на цвет, стиль и материал, но и на высоту обуви. Поэтому всегда стоит следовать простому правилу: чем длиннее юбка, тем выше могут быть каблуки. Мини-юбки, как бы непривычно для нас это ни было, лучше всего сочетаются с обувью на низкой подошве.

Пренебрегаем корректирующим бельем

Почему-то не принято носить корректирующее белье, и бытует мнение, что это неудобно. Но сейчас существует большой выбор моделей. Носить корректирующее белье под платьями и юбками стоит не только для того, чтобы создать визуальный эффект, но и чтобы чувствовать себя комфортно. Потому что это еще и палочка-выручалочка от задирания юбки вверх, что особенно актуально для приталенных моделей типа юбки-карандаша.

Выбираем не соответствующий юбке верх

В последние годы мода сформировала несколько простых правил в этом вопросе: мини-юбку следует носить с облегающей блузкой или свитером;

пышная юбка должна сочетаться с лаконичным топом;

свитер большого размера прекрасно дополнит обтягивающую юбку;

длинная юбка с рисунком должна сочетаться с одноцветной рубашкой;

топ с принтом или яркого цвета сочетается с юбкой нейтрального цвета.

Не используем средства, предотвращающие прилипание юбки к ногам

Юбка может прилипать к ногам, не только когда мы носим колготки и забываем использовать такое просто средство, как антистатик. Если его не оказалось под рукой, можно применить простой лайфхак: намочите руки и проведите ими по местам, где юбка прилипает. Повышенная влажность все уладит, хотя бы временно. Или простое решение для летнего варианта без чулочных изделий — лосьон для тела. Нанесение увлажняющего крема также увеличит влажность и ослабит электростатические силы.