11 незаметных вещей, которые вмиг сведут на нет все впечатление о доме

Для многих из нас дом — это отражение характера хозяина, поэтому хочется, чтобы он был чистым, опрятным и стильным. Но в течение жизни мы обрастаем множеством вещей, наш глаз замыливается и перестает различать, что вписывается в интерьер, а что его катастрофически портит.

Мы в AdMe.ru отметили несколько моментов, на которые обратит внимание гость, окинув ваш дом свежим взглядом.

Беспорядок на кухонном столе

Кухня — территория, на которой происходят 3 основных действия: готовка, прием пищи и общение. И если все необходимое для каждого вида деятельности находится на виду одновременно, создается хаос, становится невозможно сосредоточиться на чем-то одном, появляется раздражение, исчезает гармония. Если нужно привести в порядок кухонные поверхности, а заодно и мысли, для начала можно предпринять следующие шаги: очистить все зоны;

определиться, какие функции они выполняют;

использовать только те приборы и продукты, которые нужны для конкретного действия.

Разномастные книги и куча мелочей на стеллажах

Существует довольно противоречивое нововведение в декоре интерьера — расстановка книг корешками к стене. Можно долго спорить о функциональности и удобстве данного лайфхака, но, когда нужно быстро привести книжный стеллаж в приличный вид, он вполне может пригодиться. Позже можно будет расставить книги более традиционно: по цвету обложек;

по жанрам или темам;

в алфавитном порядке.

Беспорядочно размещенные на стенах фотографии

Память о трогательных моментах жизни, запечатленных на фотопленку, безусловно, важна. Но если снимки разбросаны по стенам бессистемно и от их обилия рябит в глазах, помещение уже не назовешь уютным и гармонично украшенным. Вот несколько простых советов, как развесить фото на стенах: выберите стену и место на ней, где вы поместите фотографии;

определитесь со схемой размещения снимков, их размером и форматом;

отцифруйте и распечатайте фотографии нужного размера;

подберите рамки, которые будут подходить к интерьеру и друг к другу.

Обувь в прихожей

Беспорядок около входной двери не только придает прихожей неряшливый вид, но и затрудняет передвижение и сборы. Кроме того, хаотичное скопление обуви просто негигиенично. Есть масса проверенных способов без труда организовать хранение обуви. Можно выбрать открытые шкафы или полки — это облегчит доступ к обуви. Или, например, воспользоваться закрытой галошницей. Она занимает немного места и поддерживает опрятный вид помещения.

Россыпь ключей на тумбочке

Стандартная ситуация: при входе в дом мы бросаем ключи в кучу других на первую попавшуюся горизонтальную поверхность. Это разрушает уют, выглядит неряшливо и заставляет тратить время на поиск нужных ключей. Вот несколько идей, как можно решить проблему: использовать органайзер для ключей: стационарный, например выдвижной ящик тумбочки, или мобильный — портмоне или шкатулку-ключницу;

прибить или приклеить крючки для ключей у входной двери;

повесить на входе магнитную доску, на которой будут удерживаться ключи.

Вещи на шкафу

Раньше в домах были антресоли, но теперь это скорее редкость. И вот разнообразные коробки с тем, что сейчас не нужно, а выкинуть жалко, нагромождаются на шкафы. Это сводит на нет хорошее впечатление о квартире и сильно бросается в глаза. Необязательно сразу выбрасывать вещи или прятать их на балконе. Можно подобрать стильные корзины или контейнеры и разместить их на шкафах. Это могут быть соломенные, пластиковые, тканевые и даже просто картонные коробки, покрашенные краской или оклеенные обоями. В итоге удастся не только убрать с глаз свое добро, но и разнообразить интерьер.

Записки, стикеры, фотографии и магниты в неподходящем месте

Дверца многострадального холодильника часто становится доской почета, стеной плача, фотоальбомом и календарем. Многие вывешивают на ней кучу магнитов со всего света, детские рисунки, фотокарточки, списки покупок и тому подобное. Чтобы не изменять своей привычке демонстрировать творческие достижения детей, оставлять воспоминания о поездках, делиться информацией с помощью стикеров и при этом сохранять кухню в порядке, можно попробовать сделать следующее: использовать пробковую доску или установить целую стену из пробки;

покрыть одну из стен магнитной краской или повесить металлический лист с перфорацией;

оформить часть стены грифельной краской.

Одежда на стуле

Утверждение «Лучший шкаф — это стул», конечно же, шутка. Не успеете глазом моргнуть, как на стуле вырастет гора вещей, в которой сложно найти нужные, а место для сидения будет занято. Если не можете выработать привычку аккуратно складывать или вешать одежду в шкаф, поставьте на место «стула-шкафа» открытый гардероб. Обычно он представляет собой штангу с вешалками. Так же прост в использовании, как стул, но одежда здесь не мнется и остается на виду.

Сушилка для белья

Еще одна боль эстетов и визуалов — вечно загроможденная сушилка посреди комнаты. А если вы стираете чаще раза в неделю, возможно, она вообще никогда не убирается на место. Чтобы избежать захламления пространства, надо найти место для хранения сушилки, составить расписание стирок и придерживаться его. Есть еще вариант приобрести сушильную машину. Она легко вписывается в интерьер и делает процесс сушки незаметным. Так же неприемлема сушка обуви и одежды на радиаторах отопления. Кроме того, что развешанные вещи не украшают ваш интерьер, они еще и портятся от воздействия высокой температуры.

Оранжерея на подоконнике

Многие привыкли к цветочным горшкам на подоконниках. Там много света, и не надо выделять под кашпо специальное место в квартире. Но есть у такого решения ряд недостатков. Например, растения загораживают друг другу источник естественного света, препятствуют открыванию окон. Кроме того, не всегда сад на окне оформлен со вкусом и содержится в порядке. Конечно, есть другие способы организации домашней оранжереи: разместить кашпо не на подоконнике, а над окном;

использовать растения для зонирования пространства, разместив их на сквозном стеллаже;

декорировать композицией из комнатных цветов обеденный стол, если есть достаточно места;

оформить целую стену декоративными растениями или создать мини-огород.

Шерсть и следы когтей на мебели

Хозяева обожают своих пушистых проказников, прощают им все шалости и уже не замечают ободранного дивана или толстого слоя шерсти на мебели. Но выглядит это неряшливо. Кроме того, шерсть может спровоцировать проявление аллергии у гостей. Если в доме есть кошка, она обязательно будет точить когти. Задача человека — обеспечить ее когтеточкой и вовремя подстригать коготки. И лучше выбирать мебельную обивку из устойчивых материалов либо накрывать диваны чехлами. Шерсть же можно убирать с помощью валика с липкой лентой, кусочка скотча и пылесоса со специальной насадкой для чистки мебели.