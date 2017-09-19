8 гениальных скульпторов, которые превратили камень в шелк

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Скульптура — один из самых чувственных видов искусства. Но иногда гениальность мастеров превосходит все ожидания, и тогда получаются каменные шедевры, которые можно легко принять за нечто иное. AdMe.ru восхищается скульпторами, которые заставляют нас не верить своим глазам.

Джованни Страцца — «Дева Мария», 1850-е

Скульптура искусно завуалированной Девы Марии была выполнена из каррарского мрамора в Риме известным итальянским скульптором Джованни Страцца в середине XIX века. Образ женщины в вуали часто считается символом Италии.

Рафаэль Монти — «Сон скорби и радость мечты», 1861

Рафаэль Монти впервые выставил свою скульптуру на Всемирной выставке 1862 года в Лондоне. Сегодня работа хранится в этом же городе — в Музее Виктории и Альберта.

Томас Риджеуэй Гулд — «Западный ветер», 1870

Выполненная американским скульптором работа, возможно, символизирует расширение США на запад. А может, объяснение проще: стоит только посмотреть на то, как натурально развевается платье скульптуры, будто действительно здесь дует западный ветер.

Рафаэль Монти — «Сестры милосердия», 1847

Чтобы создать тончайшую вуаль из камня, нужно уметь правильно подобрать материал и, конечно, быть настоящим гением. Вуали Монти кажутся почти невесомыми, будто довольно слабого ветерка, чтоб они затрепетали.

Ченси Бредли Ивс — «Ундина, выходящая из воды», 1880

Очень сложно поверить, что скульптура выполнена из мрамора — кажется, прикоснешься, и почувствуешь влажную холодную ткань.

Рафаэль Монти — «Дама под вуалью», 1860

Пожалуй, Монти — один из самых больших поклонников техники мраморных вуалей, где как нельзя лучше можно продемонстрировать филигранное мастерство.

Джованни Мария Бенцони — «Ребекка под вуалью», 1864

Каждая складка одежды, которой немало на Ребекке, скрупулезно выполнена Бенцони. Да так, что кажется, будто это многослойная ткань.

Антонио Коррадини — «Бюст дамы под вуалью» («Чистота»), 1720-е

Итальянский скульптор неоднократно изображал закутанных в ткани людей, и здесь образ тоже бесподобен: вуаль дамы кажется совсем тоненькой, легкой, будто платок, а не камень.

Проспер Д. Эпине — «Амур под вуалью, просящий подаяние», 1887

Французский скульптор облачил Амура в такое тоненькое одеяние, что оно нисколько не скрывает очертания тела. Ювелирная работа!

Джузеппе Санмартино — «Христос под плащаницей», 1753

Это первая известная датированная работа Санмартино. Произведение так понравилось другому известному скульптору Антонио Канове, что он воскликнул: «Я отдал бы 10 лет жизни, лишь бы стать автором такого шедевра!»

Рафаэль Монти — «Весталка», 1847