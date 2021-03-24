11 особенностей домов, которые говорят о хозяине красноречивее психологических тестов

Убранство дома может рассказать о хозяине больше, чем кажется на первый взгляд. По мнению экспертов, дом человека — это его убежище, место, где он может быть самим собой и снять маску. Поэтому выбор той или иной детали интерьера тесно связан с нашим мироощущением. Даже если мы тщательно стараемся все скрыть от любопытных глаз.

Мы в AdMe.ru нашли 11 неочевидных особенностей домашней обстановки, которые говорят о тонкостях характера и поведения.

Цвет двери

Одни предпочитают не заморачиваться насчет цвета входной двери и скорее купят ту, на которую есть выгодная скидка. Но если оттенок был выбран осознанно, то это многое рассказывает о хозяине дома. Например, белый цвет может указывать на стремление к порядку и простоте. Такие люди обычно буквально одержимы чистотой и любят наводить порядок. В свою очередь, зеленый цвет может говорить о том, что у хозяев все хорошо, они живут в гармонии и умиротворении. А красную дверь часто выбирают люди, которые жаждут внимания и хотят приводить остальных в восторг.

Цветовая гамма

Закрытые и очень чувствительные люди чаще предпочитают темные цвета. С связи с этим можно сделать вывод о том, что интерьер их жилища будет выполнен в более мрачных оттенках. Открытые к общению и социально ориентированные люди, напротив, склонны к более яркой и пестрой цветовой гамме.

Беспорядок

Даже у самых организованных в обычной жизни людей в ящике с носками и нижним бельем часто бывает беспорядок. Однако постоянное желание натереть полы до блеска и разложить все по полочкам в шкафах может указывать на тревожность. Во время сильного стресса люди по умолчанию повторяют манипуляции по уборке, поскольку это дает им чувство контроля в период хаоса.

Много сидячих мест

Если в доме есть большой обеденный стол с большим количеством стульев, то это не всегда свидетельствует о том, что там живет много людей. Возможно, хозяин — дружелюбный человек, который обожает принимать гостей и всегда открыт для общения. Он явно любит развлечения и заботится о комфорте своего окружения. В свою очередь, более закрытые люди склонны скорее купить себе один большой удобный диван для уютных вечеров в одиночестве. Дом для них — это крепость, предназначенная прежде всего для удовлетворения их потребностей.

Свечи

Когда в доме стоит много свечей, это говорит о том, что хозяин, возможно, часто задумывается о тайнах, которые скрывает наш мир. Вероятно, он любит философствовать о смысле жизни и склонен к суевериям.

Экоатрибутика

Если человек следует экомоде, принципам этичности и старается покупать в дом преимущественно eco-friendly-предметы, то для него большое значение имеет личная миссия. По мнению ряда психотерапевтов, таким людям важно, чтобы их замечали другие. Возможно, они считают себя особенными и очень гордятся своей жизненной позицией.

Минимализм

Те, кто особо не заморачивается по поводу «заполнения» квартиры и обожает минимализм, как правило, более традиционны в своем мышлении. Такие люди любят все держать под контролем, им мешает хаос.

Гламурные аксессуары

В мире есть много людей, которые предпочитают яркие, гламурные аксессуары: блестящие люстры, пушистые подушки, пестрые акценты. По мнению специалистов, такие пристрастия могут означать, что человек зависит от других и ему небезразлично, что о нем думает окружение. Кроме того, им важно быть в тренде и больше по душе строить красивый образ, чем показывать свое истинное лицо.

Жесткие стулья

По результатам исследований выяснилось, что люди, занимающие жесткий стул, так же жестко ведут переговоры, совершая выгодные сделки. Сидящие же на мягком стуле вели себя более сдержанно и спокойно. Специалисты считают, что жесткая поверхность на подсознательном уровне влияет на настрой человека, делая его более волевым и твердым. В связи с этим можно сделать вывод, что те, кто имеет в своем доме более жесткие стулья и кресла, будут вести себя более напористо.

Растения

Специалисты обнаружили, что наблюдение за растениями с зелеными листьями улучшает когнитивные способности, настроение и умение ладить с другими людьми. В связи с этим можно сделать вывод о том, что те, у кого дома есть такие комнатные растения, скорее всего, умеют общаться и являются хорошими собеседниками. Растительность также помогает нам восполнить запасы умственной энергии после тяжелых рабочих будней.

Сувениры и фотографии

У некоторых людей в спальнях есть много разных предметов, которые буквально перемещают в прошлое и заставляют углубиться в воспоминания. Речь идет о фотографиях, сувенирах и других памятных вещицах. Это особенно свойственно тем, кто любит поностальгировать и много думать о людях и событиях минувших дней.